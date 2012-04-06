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中国财经 | 2012年 4月 6日 星期五 14:41 BJT

路透本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(4月2日-6日)中国重要财经新闻:**经济/政策**

--中国国务院总理温家宝强调,当前中国经济运行情况总体是好的,一些主要经济指标虽然有所回落,但仍然处在合理水平;未来将继续实行灵活审慎的宏观政策,适时适度进行预调微调,保持经济平稳较快发展,确保实现今年经济社会发展目标.(here)

--中国央行行长周小川称,中国在运用政策工具时必须考虑全球流动性,将综合使用政策组合以控制通胀并使经济软着陆.(here)

--国务院副总理李克强表示,加快转变经济发展方式是中国"十二五"发展的主线,扩大内需是经济结构调整的首要任务,城镇化是中国内需最大的潜力所在.(here)

--国家发改委副主任张晓强称,2012年中国将继续执行稳健的货币政策和积极的财政政策,并将强调扩大内需的作用. 他并援引相关研究机构数据称,一季度中国GDP增长约8.4%,CPI涨幅约为3.5%.(here)

--受传统生产旺季推动,中国3月官方制造业采购经理指数PMI连续第四个月回升,并触及11个月高位,预计未来经济增长呈现回升之势.但分析师表示,当前实际经济状况与该数据有一定差距.(here)

--中国人民银行货币政策委员会一季度例会强调,要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响,继续实施稳健的货币政策;同时进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.(here)

--全国社会保障基金理事会理事长戴相龙表示,中国应加快放松资本管制,为人民币在全球货币体系中发挥更大作用铺平道路.(here)

--中国国家外汇管理局公布修订数据称,2011年国际收支经常项目顺差2,017亿美元,同比下降15%.预计中国今年国际收支仍总体保持顺差格局,但顺差规模将继续稳步回落,短期波动可能加大.(here) **金融/证券/保险**

--温家宝称,国有银行获利"太容易",若现金短绌的民间企业要能适时取得资金,就要打破国有银行的垄断地位. (here)

--中国证监会就新股发行体制改革方案向社会徵求意见,改革措施包括,增加新上市公司流通股数量,取消现行网下配售股份三个月的锁定期,扩大新股询价对象范围和配售比例等.(here)

--中国证监会宣布,由於现有的合格境外机构投资者(QFII)投资规模已接近限额,因此决定新增投资额度500亿美元,总投资额度达到800亿美元.中国当局还决定将人民币合格境外机构投资者(RQFII)的投资额度增加500亿元人民币.证监会有关负责人称,新增的500亿元RQFII额度主要投资A股,不受此前试点办法"投资股市不超过20%"限制.(here)

--中央汇金投资公司今年一季度再度增持中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)股份,动用资金约4.7亿元人民币.(here)

--戴相龙表示,养老金大部分将投资固定收益类产品,且回报将不低於两年期定期存款利率.投资股票的部分最多不超过40%.(here)

--中国证券报报导称,多家保险公司投资部人士近日向其证实,监管部门已初步拟定保险资金参与股指期货有关管理办法,险资参与股指期货交易仅限於套期保值.(here)

--中国证券报还报导,继信达证券率先试点保证金产品後,经过交易所多次论证,华泰证券(601688.SS)、海通证券(600837.SS)、银河证券、中信证券(600030.SS)、国信证券等五家券商已通过初步评审,最快有望上半年参加试点.(here)**行业/公司**

--中国指数研究院发布报告称,3月中国百城住宅均价同比微幅上涨0.03%,环比下跌0.3%,为连续第七个月出现下跌;北京等十大城市均价同比连续第三个月出现下跌.(here)

--中国最大房地产公司--万科(000002.SZ)200002.SZ3月销售面积和销售金额同比、环比均有所上升.其中当月实现销售面积109.9万平方米,环比上升52.6%,同比上升31.6%;当期销售金额115.2亿元人民币,环比上升56.9%,同比上升23.5%.(here)

--中国石化(0386.HK)(600028.SS)和新奥能源(2688.HK)联合发布公告称,在收购中国燃气(0384.HK)一事上保留修改收购要约条款的权利.(here)

--中国最大的铝生产商--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)表示,将斥资至多72.99亿港元要约收购煤炭生产商--南戈壁资源(1878.HK)(SGQ.TO),收购股份最多不超过60%,最低不少於56%. (here)

--全球最大电子产品代工厂富士康(鸿海)(2317.TW)集团董事长郭台铭表示,未来将持续增加中国员工的薪水并减少工时,并将在海南岛建立高科技产品的制造工厂.(here)

--中国金矿企业--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)公告称,已向Norton Gold FieldsNGF.AX提出一项意向性收购建议,交易额约2亿澳元.(here) (完)

--整理 张喜良; 审校 黄凯

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