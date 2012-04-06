路透本周中国重要财经新闻回顾

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
以下为路透中文新闻为您整理的本周(4月2日-6日)中国重要财经新闻:**经济/政策**
--中国国务院总理温家宝强调,当前中国经济运行情况总体是好的,一些主要经济指标虽然有所回落,但仍然处在合理水平;未来将继续实行灵活审慎的宏观政策,适时适度进行预调微调,保持经济平稳较快发展,确保实现今年经济社会发展目标.(here)
--中国央行行长周小川称,中国在运用政策工具时必须考虑全球流动性,将综合使用政策组合以控制通胀并使经济软着陆.(here)
--国务院副总理李克强表示,加快转变经济发展方式是中国"十二五"发展的主线,扩大内需是经济结构调整的首要任务,城镇化是中国内需最大的潜力所在.(here)
--国家发改委副主任张晓强称,2012年中国将继续执行稳健的货币政策和积极的财政政策,并将强调扩大内需的作用. 他并援引相关研究机构数据称,一季度中国GDP增长约8.4%,CPI涨幅约为3.5%.(here)
--受传统生产旺季推动,中国3月官方制造业采购经理指数PMI连续第四个月回升,并触及11个月高位,预计未来经济增长呈现回升之势.但分析师表示,当前实际经济状况与该数据有一定差距.(here)
--中国人民银行货币政策委员会一季度例会强调,要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响,继续实施稳健的货币政策;同时进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.(here)
--全国社会保障基金理事会理事长戴相龙表示,中国应加快放松资本管制,为人民币在全球货币体系中发挥更大作用铺平道路.(here)
--中国国家外汇管理局公布修订数据称,2011年国际收支经常项目顺差2,017亿美元,同比下降15%.预计中国今年国际收支仍总体保持顺差格局,但顺差规模将继续稳步回落,短期波动可能加大.(here) **金融/证券/保险**
--温家宝称,国有银行获利"太容易",若现金短绌的民间企业要能适时取得资金,就要打破国有银行的垄断地位. (here)
--中国证监会就新股发行体制改革方案向社会徵求意见,改革措施包括,增加新上市公司流通股数量,取消现行网下配售股份三个月的锁定期,扩大新股询价对象范围和配售比例等.(here)
--中国证监会宣布,由於现有的合格境外机构投资者(QFII)投资规模已接近限额,因此决定新增投资额度500亿美元,总投资额度达到800亿美元.中国当局还决定将人民币合格境外机构投资者(RQFII)的投资额度增加500亿元人民币.证监会有关负责人称,新增的500亿元RQFII额度主要投资A股,不受此前试点办法"投资股市不超过20%"限制.(here)
--中央汇金投资公司今年一季度再度增持中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)股份,动用资金约4.7亿元人民币.(here)
--戴相龙表示,养老金大部分将投资固定收益类产品,且回报将不低於两年期定期存款利率.投资股票的部分最多不超过40%.(here)
--中国证券报报导称,多家保险公司投资部人士近日向其证实,监管部门已初步拟定保险资金参与股指期货有关管理办法,险资参与股指期货交易仅限於套期保值.(here)
--中国证券报还报导,继信达证券率先试点保证金产品後,经过交易所多次论证,华泰证券(601688.SS)、海通证券(600837.SS)、银河证券、中信证券(600030.SS)、国信证券等五家券商已通过初步评审,最快有望上半年参加试点.(here)**行业/公司**
--中国指数研究院发布报告称,3月中国百城住宅均价同比微幅上涨0.03%,环比下跌0.3%,为连续第七个月出现下跌;北京等十大城市均价同比连续第三个月出现下跌.(here)
--中国最大房地产公司--万科(000002.SZ)200002.SZ3月销售面积和销售金额同比、环比均有所上升.其中当月实现销售面积109.9万平方米,环比上升52.6%,同比上升31.6%;当期销售金额115.2亿元人民币,环比上升56.9%,同比上升23.5%.(here)
--中国石化(0386.HK)(600028.SS)和新奥能源(2688.HK)联合发布公告称,在收购中国燃气(0384.HK)一事上保留修改收购要约条款的权利.(here)
--中国最大的铝生产商--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)表示,将斥资至多72.99亿港元要约收购煤炭生产商--南戈壁资源(1878.HK)(SGQ.TO),收购股份最多不超过60%,最低不少於56%. (here)
--全球最大电子产品代工厂富士康(鸿海)(2317.TW)集团董事长郭台铭表示,未来将持续增加中国员工的薪水并减少工时,并将在海南岛建立高科技产品的制造工厂.(here)
--中国金矿企业--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)公告称,已向Norton Gold FieldsNGF.AX提出一项意向性收购建议,交易额约2亿澳元.(here) (完)
--整理 张喜良; 审校 黄凯
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路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。