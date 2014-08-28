《路透早报》--8月29日

[今日看点]

经济数据：

--日本7月CPI、失业率、所有家庭支出

--日本工业生产7月初值、7月零售销售

--日本7月建筑订单及房屋开工

--新西兰国民银行8月企业展望

--澳洲7月民间部门信贷、房屋信贷

--英国Nationwide 8月房价指数、第二季企业投资初值

--德国7月实质零售销售

--瑞士8月KOF领先成长指标

--欧元区HICP 8月初值、7月失业率

--意大利8月CPI初值、第二季GDP终值

--美国7月实质个人支出/个人所得/PEC物价指数

--美国8月芝加哥采购经理人指数(PMI)

--美国路透/密西根大学消费者信心指数8月终值

--加拿大第二季GDP、7月PPI

重大经济事件及官员讲话：暂无

以下为8月28日下午5:00至8月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--全球股市、主要公债收益率挫跌，因乌克兰危机加深

全球股市周四下跌，此前乌克兰称俄罗斯向乌境内派出更多军队，加深当地危机，紧张不安的投资者因此将资金投入黄金以及美国和德国公债。

欧元兑瑞郎触及21个月低位，兑日圆也下跌，有关乌政府军与东部亲俄分裂分子之间冲突升级的担忧促使投资者追捧避险货币。

乌总统波罗申科称，俄罗斯军队已进入乌克兰，他已召集国家安全和国防委员会开会来决定如何应对。而俄罗斯国防部否认俄向乌派兵。

乌俄紧张局势打压欧洲和其它地区股市下跌，其中美国标普500股指回落到2,000点大关下方。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数终止连续三日的涨势，收低0.6%，报1,369.33点。日本股市日经指数收低0.5%，报15,459.86点。MSCI明晟全球指数下跌0.36%至430.69点。

10年期德国公债收益率触及纪录低点0.868%，30年期美国公债收益率触及14个月最低位3.059%。

--美国第二季GDP增幅被上修，初请失业金人口连降第二周

美国经济第二季增幅较最初的估计更为强劲，国内需求对经济成长的贡献增加，企业补充库存的贡献减少。

美国商务部公布，第二季GDP环比年率修正值为成长4.2%，前值为成长4.0%，得益于企业支出和出口被上修。另外两项数据显示，上周初请失业金人口连续第二周下降，成屋待完成销售跳增，表明经济表现亮丽。

数据公布后，美元兑一篮子货币走强，美国股市走低，因交易商对乌克兰局势保持警惕。美国公债价格则攀升，因乌克兰危机催生避险买盘。

* 表格：美国第二季GDP环比年率修正值为成长4.2%，预估为成长3.9%

* 表格：美国8月23日当周初请失业金人数为29.8万人，略低于预估的30万人

* 表格：美国7月成屋待完成销售指数较上月升3.3%，至2013年8月来最高

--欧元区8月经济景气指数降至八个月低点，乌克兰危机影响

欧盟执委会周四公布，欧元区8月经济景气指数跌至八个月最低位，而且整体调查报告的各个方面都显示出形势恶化，因乌克兰危机的重大影响开始显现。

执委会称，欧元区8月经济景气指数降至100.6，低于路透调查预估的101.5，7月修正后为102.1。与此同时，零售、消费者信心和工业景气等指数也都下滑。

--中国将更加注重定向调控、精准发力，灵活前瞻、预调微调--发改委

中国国家发改委主任徐绍史周四称，当前经济企稳的基础还不牢固，经济运行稳中有忧，下半年要在保持宏观政策基本取向稳定的同时，更加注重定向调控、精准发力，灵活前瞻、预调微调。

他在代表国务院向人大常务委员会做报告时称，下半年将加强预期引导，促进房地产市场平稳健康发展；实施好缓解企业融资成本高的各项政策，进一步健全金融机构风险处置机制。

--工行大宗商品不良贷款总体平稳，下半年净息差料基本稳定

以资产计全球最大银行--中国工商银行周四表示，上半年在环渤海、珠江三角洲和西部地区不良贷款余额增加较多，大宗商品的不良贷款总体平稳；工行并预计下半年净息差保持基本稳定。

工行在2014年半年报中称，受国内外需求疲软影响，以外向型经济为主的环渤海和珠三角中小企业普遍存在开工不足、订单下降、成本上升、利润下滑等问题，企业资金较为紧张；而受煤炭价格下跌影响，西部地区部分企业贷款违约增加。

--中石油中期净利符合预期，将推进销售板块改革及页岩气开发

按市值计全球第四大油气企业--中国石油天然气股份有限公司上半年净利增长符合市场预期，主要得益于上游业务成本控制以及价格改革使得炼油和进口天然气业务减亏。

中石油副董事长兼总裁汪东进周四在记者会上称，公司将推进内部改革、销售板块的混合所有制改革以及抓紧页岩气的开发，以提升整体经营效益。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四小幅收低，因乌俄紧张局势升级，促使投资者将焦点转回这一动荡地区，但一系列最新的美国经济数据扶助限制股市跌幅。

道琼工业指数收跌42.44点，或0.25%，至17,079.57点；标准普尔500指数下跌3.38点，或0.17%，至1,996.74点；Nasdaq指数下跌11.926点，或0.26%，至4,557.695点。

--欧洲股市下挫，因对乌克兰动荡局势的担忧重燃，促使投资人在连涨逾两周后锁定一些获利。乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已进入乌克兰，他召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.6%，报1,369.33点，该指数自8月8日以来累积上扬6.3%。德股DAX指数收低1.12%，报9,462.56点。法国股市CAC指数下滑0.66%，收报4,366.04点。英国富时100指数跌0.36%，收报6,805.80点。

汇市:

--美元从优于预期的美国经济数据中获得小幅提振，而乌克兰危机恶化令一路走软的欧元进一步承压。

避险货币日圆和瑞郎上扬。美元兑日圆跌约0.1%，报103.70日圆，兑瑞郎持平，盘中触及0.9127瑞郎的低点。

欧元兑瑞郎因应乌克兰的消息，在电子交易平台(EBS)触及21个月低点1.2052瑞郎，尾盘跌0.1%，报1.2061瑞郎。欧元兑日圆跌至两周低点136.41日圆，尾盘报136.72日圆，当日跌0.2%。欧元兑美元报1.3179美元，跌约0.1%。

债市:

--美国公债上扬，30年期公债收益率降至逾一年最低，因投资人对乌克兰紧张局势的担忧引发避险买盘，且欧元区公债收益率继续刷新纪录低点。

指标10年期美国公债升5/32，收益率报2.34%，周三尾盘报2.36%。30年期长债升17/32，收益率报3.07%，为去年5月来最低，周三尾盘报3.11%。

--德债收益率跌至纪录低位，此前乌克兰指责俄罗斯军队越过两国边境进入乌克兰领土，而较低评级的欧元区公债收益率攀升，因对欧洲央行将很快放宽政策的预期减弱。

10年期德债收益率触及纪录低位0.867%。在不确定性增强时，德债表现较佳，因它被视为避险资产。

油市:

--布兰特原油期货走低，因全球供应充裕，且需求不振，而美国原油期货上扬，受助于向好的美国经济数据。

10月布兰特原油期货下跌0.26美元，收报每桶102.46美元。上周，该合约触及14个月日内低位101.07美元，本周仍陷在101-104美元的区间内。10月美国原油期货上扬0.67美元，收报每桶94.55美元。

金属市场:

--金价连续第三日上涨，因乌克兰局势紧张和股市回落，但分析师表示，因美国经济数据强劲和预期美国将升息，金价反弹可能只是昙花一现。

现货金早盘最多升1%，但之后缩减涨幅，因数据显示美国第二季经济增长速度被上修，主要是受国内需求推动，此为经济前景光明的迹象。1725GMT时，现货金涨0.5%，报每盎司1,288.96美元。COMEX-美国期金上升6.80美元，报每盎司1,290.20美元。

--期铜价格下滑，受乌克兰紧张局势不断升级以及欧元区经济信心数据逊于预期拖累，而铝价跌势受限，因短期供应吃紧。

LME三个月期铜下跌1.3%，收报6,934美元。三个月期铝收低0.3%，报2,080美元。(完)

(整理 白云; 审校 李春喜)

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