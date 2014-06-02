《路透晚报》--6月2日

6月2日 - 以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区5月制造业PMI降至六个月低点，或强化ECB放松政策的预期

欧元区5月制造业增长放缓程度甚于最初预想，这可能强化有关欧洲央行(ECB)将在本周放松政策的预期。Markit欧元区5月制造业采购经理人指数(PMI)下滑至六个月低点52.2。

德国制造业活动扩张步伐为七个月来最慢，进一步显示德国经济可能在第二季放缓。法国制造业萎缩，中止3月和4月创下2011年中以来首次连续两个月成长纪录，显示当地制造业正苦于站稳脚跟。

英国5月制造业活动继续快速扩张，显示英国经济复苏本季仍然动力十足。Markit/CIPS公布英国5月制造业采购经理人指数(PMI)从57.3小幅下降到57.0，符合路透调查预估，并且维持在荣枯分水岭50上方。

--芝加哥联储总裁称不应把2%通胀率目标看作上限，可以更高

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一在伊斯坦布尔出席一次会议时称，不应把2%的通胀率目标看作上限，可以更高。他并提到，预计到今年年底将结束缩减购债进程，若失业率略有上升不会令人意外，但这已在联储展望之中。

--日本企业资本支出稳健增加，预示第一季GDP几乎不会修正

财务省周一公布的数据显示，日本2014年1-3月当季在厂房和设备方面的支出较上年同期增长7.4%，表明企业投资逐步回升，可能帮助推动经济成长。资本支出数据将用来计算定于6月9日公布的国内生产总值(GDP)修正值，预示修正值将显示经济保持逾两年来的最快增长速度。

--澳洲5月TD-MI通胀指标按月升0.3%，按年升2.9%

澳洲一项民间通胀指标显示，5月通胀指标再度上扬，因水果蔬菜、家具和烟草价格均上涨，表明第一季所见的物价疲软可能是本周期的低点。5月TD-MI通胀指标较前月上升0.3%，4月为上升0.4%。

5月按年升幅为2.9%，接近澳洲央行2-3%的目标区间顶部，上月为增长2.8%。澳洲央行周二将开会检视政策，外界普遍预期央行将连续第九个月维持利率在2.5%不变。

--俄罗斯5月制造业PMI升至48.9，行业连续第七个月萎缩

汇丰PMI显示，俄罗斯5月制造业活动连续第七个月萎缩，不过萎缩步伐为11月以来最慢。5月制造业PMI从4月的48.5升至48.9，仍低于荣枯分水岭50。制造业约占俄罗斯经济的16%。俄罗斯的经济成长最近几个月大幅下降，许多分析师认为这与乌克兰的政治危机有关。危机导致资本外流。

--日本第一生命称正考虑各种融资途径，以收购美国一保险商

日本第一生命保险公司称，该公司正在考虑各种融资途径，以收购美国一保险商，但公司称尚未做出任何决定。消息人士透露，该公司正就收购美国保险业者Protective Life进行深入谈判。知情消息人士稍早还对路透表示，交易价值可能超过50亿美元，若成功将成为日本保险商敲定的最大规模并购案。日本经济新闻报导，第一生命考虑发行新股筹资，推动该公司股价一度重挫逾8%。此项收购亦带来资本外流前景，拖累日圆走低。

[市场摘要]

--日本股市：中国数据提振日经指数收高2.1%，创两个月最高收位

日经指数周一创两个月最高收位，中国强劲制造业数据提振市场信心。但日本第一生命保险公司股价下跌，因有消息称其正就收购美国保险业者Protective Life Corp进行深入谈判，投资者对其如何为这笔收购交易融资表示怀疑。

日经指数收高2.1%至14,935.92，为4月4日以来最高收位。东证股价指数上涨1.6%，至1,220.47点。

--中国股市因假日休市。

--香港股市因假日休市。

--汇市：欧元受压，市场预期欧洲央行将祭出更多宽松举措

欧元兑美元下跌，投资人和投机客准备迎接欧洲央行本周祭出更多货币刺激措施，因而进一步作空欧元。

0827GMT，欧元/美元跌0.19%至1.3604美元，距离周四触及的三个月低点1.3586仍然不远。欧元/英镑亦跌至0.8128英镑。欧洲央行与英国央行的货币政策前景相背，支撑英镑。

日圆下跌，收并购消息让资金进一步外流的预期升温；中国经济数据强劲也抬升投资者风险容忍度，同时打压日圆魅力。美元兑日圆报101.98日圆，上涨约0.2%。欧元兑日圆微涨至138.75日圆。

澳元兑美元跌约0.6%至0.9253美元，稍早公布的澳洲4月建筑许可数据意外下滑，强化了澳洲央行将在周二维持指标利率于纪录低点的预期。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率上扬，此前高等法院驳回缩减预算案

葡萄牙公债收益率(殖利率)上扬，此前该国高等法院驳回了政府2014年预算中多项节约支出措施。葡萄牙10年期公债收益率开盘上扬7个基点至3.72%，之后略为回落，因预期欧洲央行将会在周四宣布一套刺激措施，令整体债市获得支撑。意大利和西班牙10年期公债收益率下滑1个基点，分别报2.96%和2.85%，接近纪录低点。

--国际油市：布兰特原油升向110美元，中国数据提升需求预期

布兰特原油期货升向每桶110美元，因数据显示中国5月制造业活动以五个月最快速度扩张，令市场再度预期该国的需求稳健增长。再加上美国近期公布一系列正面指标，表明全球经济前景好转。

0831GMT，布兰特原油期货上涨0.25美元至每桶109.66美元。美国原油期货上升0.40美元至103.11美元。

--金属期市：中国季节性买兴提振伦铜上扬，但假期令成交稀疏

伦铜上扬，中国季节性买兴予以支撑，但由于恰逢中国假期，市场成交稀疏。

0833GMT，伦敦期铜报每吨6,911美元，上涨0.96%。期铜5月攀升3.1%，为去年12月以来的最大月度涨幅。不过，期铜年内迄今仍下跌逾5%。

伦敦期镍上涨1.3%至19,500美元，继5月录得5%的涨幅后继续走升，得益于印尼的矿石出口禁令引发供应忧虑。

--全球金市：金价连跌五日为近七个月最长连跌时间，且触及四个月新低

金价连续第五日下跌，创下去年11月以来最长连跌时间，并触及四个月新低，因全球股市上扬，且亚洲实货需求疲弱。

现货金一度跌至每盎司1,240.69美元，为2月初以来最低，之后略微反弹，0835GMT报1,244.76美元。此次金价连跌五日是10-11月以来最长连跌纪录，当时连跌七天。重要实货市场香港和中国周一因公共假期而休市。(完)

(整理 张涛；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。