《路透晚报》--4月7日

综述：美国零售销售和通胀数据均欠佳 第一季经济增长恐动能不足
路透华盛顿4月14日 - 美国3月零售销售连续第二个月减少，消费者物价逾一年来首次下降，凸显第一季经济成长动能下降的程度。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
<重大数据或新闻>
--世界银行调降2014年中国和东亚经济成长预估
世界银行调降对东亚开发中国家2014年的经济成长预估，但表示该地区的经济在接下来几年可望稳定成长，受惠于全球经济成长和贸易回升。世界银行预期东亚和太平洋地区(EAP)发展中国家经济在2014年和2015年均将成长7.1%，先前预估成长率为7.2%。2016年成长率亦料为7.1%，略低于2013年成长的7.2%。世行将中国今年增速预估从之前的7.7%下调至7.6%，并将中国2015年成长预估维持在7.5%不变。
--欧洲央行委员诺沃特尼称，没有必要马上采取措施应对低通胀
欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一称，央行没有必要马上采取措施应对低通胀，因为欧洲经济走强应能降低通缩风险。他并表示不排除进一步降息的可能。
--Lafarge和Holcim协议合并，组成全球最大水泥生产商
全球前两大水泥生产商--法国的Lafarge与瑞士的Holcim公布合并协议条款。此项合并将缔造一家合计营收达320亿欧元(440亿美元)的全球最大水泥生产商。此次交易为公开换股，由Holcim以一股Holcim股票换取一股Lafarge股票，预计合并所产生的协同效益共计超过14亿欧元。两家公司预计，要获得监管部门批准，将需要分拆部分资产。分拆资产未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)料占到全球资产的10-15%。
--澳洲3月整体招聘广告较上月增加1.4%，为连续第三个月上升
澳洲3月报纸和网络招聘广告数量连续第三个月上升，进一步显示就业市场在长期平淡后，需求有所回升。澳新银行(澳盛银行,ANZ)进行的调查显示，3月经季节调整的招聘广告较2月增长1.4%，2月修正后为增加4.7%。该数据提振澳元走坚。
--台湾3月CPI升1.61%创一年高位，蔬果将盛产料价格缓跌
台湾主计总处公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.61%。此创下一年以来高位。去年2月因农历春节假期因素，CPI年增率逾2%以上。主计总处称，3月物价指数较去年同期上升主因在于蔬果、水产品、肉类及蛋类等价格相对上年为高，以及外食费及调理食品等价格调涨，惟通讯费陆续调降及3C消费性电子产品持续降价，抵销部分涨幅。
--台湾3月出口优于预期，欧美复苏升温但新兴市场闷
台湾财政部公布，3月出口金额较上年同期增2.0%，主因欧、美市场复苏强劲，高于新兴市场、中国的脚步，以致高于市场预估的成长0.5%。财政部表示，出口市场呈现亚洲闷、欧美温的态势，亚洲区域内需求滞缓显已约制第一季出口表现。
<市场摘要>
--日本股市：科技股下挫拖累大盘收于一周低点，软银大跌
日股日经指数周一跌至一周低点，受累于美股下滑后科技类股挫跌，另外日圆走强冲击出口类股。权重股软银因美国科技股遭抛售而大跌，收低4.6%，以成交量计交投最为活跃。日经指数收低1.7%，报14,808.85点，创4月1日以来最低收盘位。东证股价指数跌1.6%报1,196.84点。
--中国股市周一逢假期休市。
--香港股市：收低0.6%，权重股腾讯跌至10周低点
香港股市收低，权重股腾讯追随美股科技股跌势而下滑，拖累大盘。与此同时博彩股也走跌。恒生指数收低0.6%至22,377.15点。恒生国企指数则上涨0.5%。腾讯下跌4.5%至1月27日以来的最低收位。
--汇市：美元下滑，关注主要央行动向
美元兑日圆进一步下跌，兑欧元小降，因周五的美国非农就业数据令人失望，一些人原本期望该数据足够强劲，将能协助美元突破年内的狭窄交易区间。市场认为，非农就业数据不足以表明美国经济复苏转强。在这种背景下，虽有迹象显示欧洲央行上周更接近于实施量化宽松措施，也未能成功推动美元兑欧元大幅走高。本周末将会有许多高阶官员齐聚华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)春季会议。多位欧洲央行决策官员将在周一发表谈话。0857GMT，欧元/美元微升至1.3712美元，美元/日圆下跌0.16%，至103.12日圆。
--国际油市：布兰特原油期货跌破106美元，因利比亚供应忧虑缓解
布兰特原油期货跌破每桶106美元，结束两日涨势，因占领东部四座油港的利比亚反叛军同意，逐步终止八个月来的封锁石油运送行动，石油供应中断的忧虑得以缓解。投资者正在等待利比亚启运石油数量的细节，同时评估美国汽油需求规模以衡量石油前景。0830GMT时，布兰特原油期货跌1.22美元，报每桶105.50美元，上周累计跌1.3%。美国原油期货下滑0.66美元，报每桶100.48美元，上周创下三周来首次周线下跌。
--金属期市：伦敦期铜跌至一周低点，中国市场放假
伦敦期铜跌至逾一周低点，因供应充足且买兴低迷。中国市场因假日休市。市场消化了中国有可能出台更多经济刺激措施的前景，最近几日关于中国需求增长疲弱的担忧有所减弱，使得铜市得到支撑。0727GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.4%至每吨6,592.75美元，继前日小跌后扩大跌幅。
--全球金市：黄金守住涨幅，美国就业报告缓解了提早升息的忧虑
黄金守住涨幅，上周五录得逾三周来最大单日涨幅。美国3月非农就业岗位增幅略低于预期，令有关美国或提早升息的忧虑减弱。虽然就业数据略疲，但周五的数据显示投资人从黄金撤出资金，因此金价涨幅恐无法持久。0830GMT，现货金交投于每盎司1,299美元，上周五大涨1.2%，创3月12日以来单日最大百分比涨幅。
--欧元债市：德国和意大利公债期货上涨，因臆测欧洲央行将采取量化宽松
德国和意大利公债期货盘初上涨，因投资者考虑欧洲央行今年购买资产以支撑经济的可能性。0848GMT，意大利公债期货上升6个跳动点至122.97，德债期货近持平，报143.48。
(完)
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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路透华盛顿4月14日 - 美国3月零售销售连续第二个月减少，消费者物价逾一年来首次下降，凸显第一季经济成长动能下降的程度。
美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。“美国财政部将密切观察中国的汇率和贸易政策实践，特别是中国对美贸易顺差，同时希望中国进一步增强汇率政策和外汇储备管理操作的透明度。”报告称。
路透旧金山4月13日 - 下周Netflix将为科技业财报季揭开序幕，届时将考验科技股涨势的持久性；科技股迅速增长，如今已占到美国股市整体市值的两成以上。