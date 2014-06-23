《路透晚报》--6月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧亚PMI两样情，中国重返荣枯线上方欧元区意外放缓

周一公布的调查显示，中国6月汇丰制造业PMI初值今年首度升回荣枯线上方，则欧元区民间部门扩张步伐意外放缓。汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)6月初值续升至50.8，创下去年11月以来最高，高于市场预估。受到中国PMI激励，亚股及澳元上涨。

Markit欧元区6月综合采购经理人指数(PMI)从5月的53.5跌至52.8，不及分析师预估。德国和法国再次背道而驰，德国企业活动强劲扩张，虽然扩张速度慢于上月；法国民间部门则以四个月最快速度萎缩。受到欧洲PMI欠佳拖累，欧洲股市及欧元盘初走跌。

日本制造业活动6月扩张，为三个月来首次，表明内需从4月上调消费税的影响中迅速复苏。Markit/JMMA经季节调整的日本6月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至51.1，5月终值为49.9。该指数三个月来首度升破荣枯分水岭50。

--日本央行总裁黑田东彦：有必要警惕全球前景的“不确定性”

日本央行总裁黑田东彦在一场演说中，坚持对日本经济乐观的看法，但由于围绕全球成长的“种种不确定性”，他称有必要保持警惕。

黑田东彦亦指出，日本出口增加以及国内需求持续走强，是达到央行乐观经济预估的关键要素。黑田东彦称，日本经济的发展路线暗示2%的物价稳定目标将如期实现；到夏末CPI年率可能放缓至增长1%左右，之后会从下半财年恢复上升。如果日本经济和物价前景面临风险，日央行将毫不犹豫调整政策。

--法国巴黎银行与美国接近达成最高90亿美元和解方案

根据一位熟悉情况的消息人士，法国巴黎银行可能将向美国当局支付80-90亿美元，作为违反美国制裁法律所需支付的罚款金额。另一位熟知内情的消息人士说，和解内容可能包括法巴对违反国际紧急经济权力法(IEEPA)的刑事罪名认罪。

--加拿大财长：加元兑美元走高并不构成问题

加拿大财长奥利佛表示，加元兑美元走高并不意味着市场认为该国有通胀问题并即将升息。他预计未来加拿大通胀率将维持在2%左右。奥利佛表示，需关注加拿大房屋市场。但他也指出，并不特别担心住房市场，消费通胀受控。

--本田与马自达召回更多汽车，与高田安全气囊有关

日本本田汽车和马自达汽车去年因高田(Takata Corp)供应的安全气囊问题而大量召回汽车之后，将因该问题召回更多汽车。本田汽车表示，在2013年4月召回113.5万辆的基础上，将在全球再召回约203万辆汽车。马自达表示，将在全球召回159,807辆汽车。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创五个月收盘高点，因美联储立场和中国PMI提振人气

日本股市日经指数周一微升至五个月收盘高点，此前调查数据显示，中国制造业PMI向好，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)温和政策立场的基础上进一步提振人气。日经指数升0.1%至15,369.28点，为1月29日以来最高收盘价。东证股价指数下滑0.1%至1,267.48点，JPX-日经400指数跌0.1%至11,537.06点。

--中国股市：沪综指小幅收低，PMI初值好于预期但仍难提振大盘

中国股市沪综指小幅收低。今日市场继续维持震荡，PMI初值好于预期但仍难提振大盘，个股走势分化，银行、地产等权重股整体下跌拖累大盘。分析师指出，新股申购资金将陆续解冻并逐步减轻对二级市场的负面影响，短期大盘料仍维持震荡格局。沪综指收报2,024.365点，跌2.309点或0.11%。

--香港股市：恒生指数单日表现为逾三个月以来最差，交易员措手不及

香港股市恒生指数录得逾三个月来最大单日跌幅，早盘时因乐观中国PMI数据引发的小涨被完全抹去。大盘在午后全面挫低，似乎令分析师们措手不及。恒生指数收低1.7%，报22,804.81点，创下3月20日以来最大单日百分比跌幅。恒生国企指数下跌1.9%，为4月15日以来最差单日表现。

--全球汇市：澳元和新西兰元因中国PMI数据而上涨，加元触及五个月高点

澳元和新西兰元双双跳涨约0.5%，此前汇丰中国6月制造业PMI显示中国制造业实现六个月来首次扩张。加元也触及五个月高点，延续上周五0.6%涨势。加国通胀率意外居于高位，零售销售数据亦强劲，这对加拿大央行的宽松政策立场形成挑战。

澳元兑美元升至0.9444美元，接近4月10日高点0.9461美元。加元兑美元最新报约1.0724加元，稍早触及高点1.0717加元。欧元兑美元下跌0.1%至1.3590美元，接近亚洲盘日低1.35865美元。美元兑日圆跌约0.1%，报101.88日圆。

--国际油市：布兰特原油升至115美元上方近九个月高位，受伊拉克疑虑支撑

布兰特原油升至每桶115美元上方，守在九个月高位附近。逊尼派武装份子周末又攻占更多城镇，外界益发担心伊拉克供应可能受到干扰。0827GMT，布兰特原油上涨0.43美元，报每桶115.24美元，仅略低于上周四触及的9月9日以来最高水准115.71美元。美国原油8月合约亦涨0.32美元，报107.15美元。

--金属期市：沪铜触及四个月高位，中国经济复苏助力涨势

上海期铜涨至四个月高位，受助于供应紧俏和中国民间部门活动大力改善；伦敦期铜触及三周高点。0828GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升0.75%至每吨6,871美元，此前一度触及6月3日以来高点每吨6,890美元。上海期交所主力8月期铜上扬2.25%至每吨49,550元人民币，此前一度升至每吨49,610元人民币，为2月25日以来高点。

--全球金市：现货金守在两个月高位附近，受避险买盘支撑

金价在两个月高位附近持稳，因伊拉克动荡和地缘政治紧张局势升级提振黄金的避险魅力，尽管股市走强和实货需求不振可能带来压力。0830GMT，现货金几近持平，报每盎司1,315.20美元，距离周五所及两个月高位1,321.90美元不远。

--欧元债市：较长期公债收益率先涨后跌，受PMI数据刺激

较长期欧元区公债收益率盘初上涨，因中国制造业数据鼓舞人心，但德国及欧元区PMI公布后，回吐涨幅。10年期德债收益率跌至约1.33%，德债期货升至146.03。另外欧洲央行总裁德拉吉明确央行利率指引，短期公债收益率仍接近零水准。(完)

(整理 王冠中; 审校 蔡美珍)

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