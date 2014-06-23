《路透晚报》--6月23日

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--欧亚PMI两样情，中国重返荣枯线上方欧元区意外放缓
周一公布的调查显示，中国6月汇丰制造业PMI初值今年首度升回荣枯线上方，则欧元区民间部门扩张步伐意外放缓。汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)6月初值续升至50.8，创下去年11月以来最高，高于市场预估。受到中国PMI激励，亚股及澳元上涨。
Markit欧元区6月综合采购经理人指数(PMI)从5月的53.5跌至52.8，不及分析师预估。德国和法国再次背道而驰，德国企业活动强劲扩张，虽然扩张速度慢于上月；法国民间部门则以四个月最快速度萎缩。受到欧洲PMI欠佳拖累，欧洲股市及欧元盘初走跌。
日本制造业活动6月扩张，为三个月来首次，表明内需从4月上调消费税的影响中迅速复苏。Markit/JMMA经季节调整的日本6月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至51.1，5月终值为49.9。该指数三个月来首度升破荣枯分水岭50。
--日本央行总裁黑田东彦：有必要警惕全球前景的“不确定性”
日本央行总裁黑田东彦在一场演说中，坚持对日本经济乐观的看法，但由于围绕全球成长的“种种不确定性”，他称有必要保持警惕。
黑田东彦亦指出，日本出口增加以及国内需求持续走强，是达到央行乐观经济预估的关键要素。黑田东彦称，日本经济的发展路线暗示2%的物价稳定目标将如期实现；到夏末CPI年率可能放缓至增长1%左右，之后会从下半财年恢复上升。如果日本经济和物价前景面临风险，日央行将毫不犹豫调整政策。
--法国巴黎银行与美国接近达成最高90亿美元和解方案
根据一位熟悉情况的消息人士，法国巴黎银行可能将向美国当局支付80-90亿美元，作为违反美国制裁法律所需支付的罚款金额。另一位熟知内情的消息人士说，和解内容可能包括法巴对违反国际紧急经济权力法(IEEPA)的刑事罪名认罪。
--加拿大财长：加元兑美元走高并不构成问题
加拿大财长奥利佛表示，加元兑美元走高并不意味着市场认为该国有通胀问题并即将升息。他预计未来加拿大通胀率将维持在2%左右。奥利佛表示，需关注加拿大房屋市场。但他也指出，并不特别担心住房市场，消费通胀受控。
--本田与马自达召回更多汽车，与高田安全气囊有关
日本本田汽车和马自达汽车去年因高田(Takata Corp)供应的安全气囊问题而大量召回汽车之后，将因该问题召回更多汽车。本田汽车表示，在2013年4月召回113.5万辆的基础上，将在全球再召回约203万辆汽车。马自达表示，将在全球召回159,807辆汽车。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数创五个月收盘高点，因美联储立场和中国PMI提振人气
日本股市日经指数周一微升至五个月收盘高点，此前调查数据显示，中国制造业PMI向好，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)温和政策立场的基础上进一步提振人气。日经指数升0.1%至15,369.28点，为1月29日以来最高收盘价。东证股价指数下滑0.1%至1,267.48点，JPX-日经400指数跌0.1%至11,537.06点。
--中国股市：沪综指小幅收低，PMI初值好于预期但仍难提振大盘
中国股市沪综指小幅收低。今日市场继续维持震荡，PMI初值好于预期但仍难提振大盘，个股走势分化，银行、地产等权重股整体下跌拖累大盘。分析师指出，新股申购资金将陆续解冻并逐步减轻对二级市场的负面影响，短期大盘料仍维持震荡格局。沪综指收报2,024.365点，跌2.309点或0.11%。
--香港股市：恒生指数单日表现为逾三个月以来最差，交易员措手不及
香港股市恒生指数录得逾三个月来最大单日跌幅，早盘时因乐观中国PMI数据引发的小涨被完全抹去。大盘在午后全面挫低，似乎令分析师们措手不及。恒生指数收低1.7%，报22,804.81点，创下3月20日以来最大单日百分比跌幅。恒生国企指数下跌1.9%，为4月15日以来最差单日表现。
--全球汇市：澳元和新西兰元因中国PMI数据而上涨，加元触及五个月高点
澳元和新西兰元双双跳涨约0.5%，此前汇丰中国6月制造业PMI显示中国制造业实现六个月来首次扩张。加元也触及五个月高点，延续上周五0.6%涨势。加国通胀率意外居于高位，零售销售数据亦强劲，这对加拿大央行的宽松政策立场形成挑战。
澳元兑美元升至0.9444美元，接近4月10日高点0.9461美元。加元兑美元最新报约1.0724加元，稍早触及高点1.0717加元。欧元兑美元下跌0.1%至1.3590美元，接近亚洲盘日低1.35865美元。美元兑日圆跌约0.1%，报101.88日圆。
--国际油市：布兰特原油升至115美元上方近九个月高位，受伊拉克疑虑支撑
布兰特原油升至每桶115美元上方，守在九个月高位附近。逊尼派武装份子周末又攻占更多城镇，外界益发担心伊拉克供应可能受到干扰。0827GMT，布兰特原油上涨0.43美元，报每桶115.24美元，仅略低于上周四触及的9月9日以来最高水准115.71美元。美国原油8月合约亦涨0.32美元，报107.15美元。
--金属期市：沪铜触及四个月高位，中国经济复苏助力涨势
上海期铜涨至四个月高位，受助于供应紧俏和中国民间部门活动大力改善；伦敦期铜触及三周高点。0828GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升0.75%至每吨6,871美元，此前一度触及6月3日以来高点每吨6,890美元。上海期交所主力8月期铜上扬2.25%至每吨49,550元人民币，此前一度升至每吨49,610元人民币，为2月25日以来高点。
--全球金市：现货金守在两个月高位附近，受避险买盘支撑
金价在两个月高位附近持稳，因伊拉克动荡和地缘政治紧张局势升级提振黄金的避险魅力，尽管股市走强和实货需求不振可能带来压力。0830GMT，现货金几近持平，报每盎司1,315.20美元，距离周五所及两个月高位1,321.90美元不远。
--欧元债市：较长期公债收益率先涨后跌，受PMI数据刺激
较长期欧元区公债收益率盘初上涨，因中国制造业数据鼓舞人心，但德国及欧元区PMI公布后，回吐涨幅。10年期德债收益率跌至约1.33%，德债期货升至146.03。另外欧洲央行总裁德拉吉明确央行利率指引，短期公债收益率仍接近零水准。(完)
(整理 王冠中; 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
尽管与中国公司有着千丝万缕的联系，但在欧美投行借助中国公司并购交易和股债发行赚取顾问费之时，中国最大型的国有银行却错失上亿美元的收入。
路透香港4月26日 - 在2016年第三季的某个时候，管理着800亿美元全球资产的贝莱德(Blackrock)科学主动投资股票团队通过卫星图像发现，中国土地上的建筑活动出现升温迹象。