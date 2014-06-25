《路透晚报》--6月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--伊拉克情势疑虑罩顶，欧亚股市走疲

亚洲及欧洲股市周三下跌，追随美股跌势，因市场对伊拉克动荡局势升级的担忧盖过了经济数据表现更加强劲的影响，并促使投资人转入避险资产，德债收益率跌至今年低点。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌约0.4%，泛欧绩优股FTSEUROFIRST 300指数盘初跌至三周低点。

--德国7月GFK消费者信心指数升至8.9，创逾七年半最高

德国7月GFK消费者信心指数升至逾七年半最高，因消费者对德国经济前景更加乐观，在利率下降之际更倾向于支出。市场研究机构GfK周三公布，德国7月GFK消费者信心指数升至8.9，逾七年半最高，预估为8.5；6月上修为8.6。

--澳洲下调2015年铁矿石及冶金煤价格预估

澳洲将2015年铁矿石价格预估从此前预计的每吨100.80美元，下调至94.60美元，指称生产商争抢中国钢铁市场的竞争日益加剧，冶金煤价格预测原先为134.60美元/吨，大砍至118.90美元/吨。澳洲资源与能源经济局(BREE)在最新季度报告中，小幅下调了对澳洲2014/15财年铁矿石出口预估至7.207亿吨，3月时的预估为7.254亿吨。

--欧盟可能将向飞利浦、英飞凌和三星电子开出罚单

据知情人士透露，欧盟监管部门未来几周准备对飞利浦、三星电子和英飞凌开出罚单，因操纵手机SIM卡用芯片(晶片)价格。“这些企业可能将在7月底或9月遭到罚款，”其中一名消息人士称。

--韩国贸易协会预估韩国2014年出口料增长5.1%，创三年来最大涨幅

韩国贸易协会(KITA)发布的报告显示，2014年韩国出口料录得5.1%的年增速，从而创下三年来最大涨幅。但协会指出韩国经济面临着一些下行风险，比如中国经济增速放缓，伊拉克的地缘政治动荡，油价居于高位，以及韩元兑美元升值等。

[市场摘要]

--日本股市：收低0.7%至一周低位，安倍第三支箭反应冷淡

日本股市日经指数周三跌至一周低位，因投资人将近期涨势的获利了结。与此同时，政府倍受期待的成长战略却在市场波澜未兴。日经指数下跌0.7%至15,266.61点，是6月18日以来最低收盘水准。东证股价指数下跌0.6%至1,260.83点，JPX日经400指数下跌0.6%至11,472.04点。

--中国股市：沪综指缩量收跌，新股即将上市投资者信心显不足

中国股市沪综指缩量收跌，受有色、化工等权重股整体拖累，大盘低开低走。分析师表示，明天首批新股将上市，市场炒新热情料升温，但对未来经济表现和上市公司业绩的担忧令投资者信心不足，导致股指继续呈弱势震荡格局。沪综指收报2,025.502点，跌8.429点或0.41%。

--香港股市：恒生国企指数跌至一个月收盘低位，因金融保险股走软

香港股市恒生国企指数下滑至一个月收盘低位，受累于中资银行和保险股。恒生国企指数跌0.7%至10180.05点，为5月27日以来低点。恒生指数微跌0.1%至22,866.70点。

--全球汇市：英镑因英国央行打击升息预期而下跌，欧元受益

英镑延续跌势，兑欧元大幅下挫，因英国央行总裁卡尼言论让今年稍晚加息的预期降温，投资者削减押注。英镑下跌，欧元最为受益。英镑兑美元跌至近一周低点1.6953，脱离上周三所及五年半高位1.7064。欧元兑英镑涨0.2%，报0.8030，突破之前的止损买单点0.8025。欧元兑美元则上涨至1.3615美元。

--欧元债市：德债收益率拉近年内低点，伊拉克局势刺激避险买盘

德国政府公债收益率(殖利率)跌向今年以来最低水平，因伊拉克局势刺激避险买盘。10年期德债收益率下滑1.5个基点至1.31%，仅略高于1.285%的今年低点。德债期货上涨18个跳动点，报146.29，过去两周已上涨将近两大点。

--国际油市：布兰特原油跌破114美元，但伊拉克局势限制跌幅

布兰特原油跌破每桶114美元，此前在过去两周大涨；但人们仍担心伊拉克乱局持续会打压该国供应，因此也令油价得到支撑。0826 GMT，布兰特原油跌0.66美元，至每桶113.80，周二上涨0.34美元。美国原油上涨0.16美元，报106.19美元，在亚洲早盘曾触及107.50。

--金属期市：伦铜守在三周高点附近，受助于供应收紧

伦敦期铜守在三周高点附近，受全球交易所库存下滑支撑，而北半球迎来暑假则限制了交投。0828 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜变动不大，报每吨6,887.25美元，距周一所及的6,900美元三周高点不远。上海期交所8月期铜合约亦近持平，报每吨49,420元人民币。

--全球金市：金价脱离两个月高位，触高位后实货买兴消退

金价下跌，在上日触及两个月高位后实货买盘消散。银价亦从三个月高位回落。0830 GMT，现货金跌3.40美元，报每盎司1,314.20美元，周二升至4月15日以来高位1,325.90美元。美国黄金期货报每盎司1,314.8美元，下跌6.5美元。现货银跌至每盎司20.84美元，周二曾涨至3月18日以来高点每盎司21.14美元。(完)

(整理 王冠中; 审校 蔡美珍)

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