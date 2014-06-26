《路透晚报》--6月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股和较长期债券上扬，美GDP数据刺激投资者追逐高收益

亚洲股市周四震荡上扬，欧股盘初小幅反弹，因美国经济成长乏力似乎进一步推迟了升息日期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在较长期内维持低利率的预期，鼓励了股市投资者，从而买进风险较高资产追逐收益。

--纽约检察官起诉巴克莱欺诈；法巴部分美元结算业务可能被禁

纽约首席检察官对巴克莱提起证券欺诈诉讼，因为该行尽管宣称保护其他客户的利益，但实际上给予美国高频交易商客户不公平的优势。受此消息影响，巴克莱股价周四盘初重挫逾5%。

此外，据知情消息人士称，法国巴黎银行有可能被禁止在部分业务中为客户办理外币兑换美元，禁令最长可达一年。法巴已被指控违反美国制裁法律，这项惩罚还有待证实，但程度已很严厉。

--日本高田公司仍在计算汽车安全气囊召回成本，今年或面临5亿美元费用

日本汽车部件生产商高田公司今年可能将面临一笔5亿美元的召回费用，而且料三年内第二次迎来亏损。参会人士称，高田执行长高田茂久在周四的股东会上向股东致歉，但表示公司仍在计算召回成本。

--澳洲截至5月的三个月职位空缺增加2.6%，为一年多高位

澳洲截至5月的三个月总体职位空缺升至一年多高位，为连续第二个季度录得增幅，暗示劳动力需求反弹。澳洲统计局公布的数据显示，经季节调整后，截至5月的三个月总体职位空缺增加2.6%，前季度为增长2.7%。职位空缺为147,100个，较去年同期亦增长2.6%，为2013年初以来最高。

--日本投资人追捧外国债券，因国内收益持续低迷

日本财务省数据显示，最近几周日本投资人加速购买外国债券。国内收益持续低迷，促使他们转向海外追求较高收益。日本投资人上周买进1.4865万亿日圆(146亿美元)外国债券，是8月第一周以来的最大买超规模。日本投资人6月买进外国债券的速度加快，头三周均呈买超，累计规模达3.4542万亿日圆(339亿美元)，是2010年8月以后最大的三周累计买超金额。投资人追捧海外债券，部分反映出他们越来越认为美欧货币政策将保持宽松。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘小涨，乐天网站拟进军廉价航空股价劲扬

日本股市日经指数周四小幅上涨，从一周低点回升。美国公布疲弱的国内生产总值(GDP)后，市场益发认为美联储(FED)将维持低利率在一段较长的时间。乐天网站股价大涨，因有报导称该公司准备进入廉价航空市场。日经指数收涨0.3%，报15,308.49点。东证股价指数上涨0.2%，至1,263.43，JPX日经400指数涨0.2%至11,490.59点。

--中国股市：沪综指收涨至一周新高，新股上市带动中小市值个股走势活跃

中国股市沪综指收涨至一周新高，IPO重启后首批新股今日上市，市场炒新热情不减。沪综指收报2,038.677点，涨13.175点或0.65%，此前收盘高点为6月18日的2,055.52点，上证A股今日成交665亿元人民币，上个交易日为559亿元。

--香港股市：恒指收高1.5%，创一个半月最大单日涨幅

香港股市恒生指数周四创一个半月来最大单日涨幅，由于美国第一季GDP数据意外疲软，投资人看好美国升息时间将会延后。恒生指数收高1.5%，至23,197.83点，为5月12日以来最大单日涨幅。恒生国企指数亦上涨1.5%，由上日的一个月低点反弹，并创4月8日以来最大单日升幅。

--全球汇市：美元仍受累于美国GDP下修，英镑在央行报告出炉前走软

美元指数在一个月低点附近停滞不前，因之前公布的美国第一季经济成长数据终值意外下修，提振了货币政策将保持宽松的预期。欧洲时段，市场焦点将集中在英镑以及英国央行金融稳定性报告。英国央行料将采取措施为房地产市场降温，并可能会为升息预期减压。美元指数报80.177，周三曾低见80.091，是5月22日以来最低。英镑兑美元下滑至1.6972美元，接近周三录得的一周低点1.6952美元。欧元兑英镑微升至0.80305英镑，接近两周高点，也连续第三日上涨。

--欧元债市：德债收益率趋向历史低点，伊拉克与乌克兰局势提振避险需求

德国公债收益率趋向纪录低位，避险资产需求预计将因伊拉克和乌克兰地缘政治紧张局面持续而受到支撑。10年期德债收益率下滑1个基点至1.26%，逼近2012年夏季创下的1.13%纪录低点。

--国际油市：布兰特原油跌至114美元下方，伊拉克供应忧虑有所缓解

布兰特原油跌至每桶114美元下方，因伊拉克石油产出大都没有受该国军事冲突的影响，不过对于乱局的忧虑令跌幅有限。0826 GMT，布兰特原油跌0.23美元，报每桶113.77美元。美国原油跌0.05美元，至每桶106.45美元。

--金属期市：伦铜盘旋近四个月高点，供应吃紧提供支撑

伦铜盘旋在接近四个月最高点，投资人对美国疲弱成长数据未加理会，把焦点放在金属供应短缺上。0828 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小幅微跌0.07%至每吨6,910.00美元，稍早触及每吨6,954美元，是5月28日以来最高水平。上海期交所期铜主力9月合约攀升1%，至每吨49,830元人民币，稍早曾创下2月末以来高点。

--全球金市：亚股走强打压黄金避险魅力，但仍守在1,300美元上方

金价下滑，因股市走强打压黄金避险吸引力。投资者基本无视疲软的美国国内生产总值(GDP)数据，更为看重反映近期情况的数据。0830 GMT，现货金跌至每盎司1,311.70美元，上日上涨0.1%。黄金仍接近两个月高点，受伊拉克局势支撑。(完)

(编译 王冠中; 审校 蔡美珍)

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