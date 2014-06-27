《路透晚报》--6月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本失业率触及16年低点，未来消费支出前景料有反弹

日本5月失业率降至3.5%，为1997年以来最低，同时也是日本央行认为接近充分就业的水平，暗示该国经济将在第三季反弹，摆脱消费税上调导致消费支出降低的影响。此外，就业市场上的职位数量也升至1992年以来最高。周五数据还显示，日本5月家庭支出减少8%，是市场预估中值的四倍。家庭支出大幅下滑，主要是因为住房、汽车以及家用电器方面的支出减少。而上述消费需求在4月1日消费税上调前曾出现猛增。

--英国6月消费者信心指数创九年新高，第一季GDP年增幅为2007年第四季以来最高

市场研究机构GfK调查显示，英国6月消费者信心指数从5月的零升至正1，为2005年3月以来最高，因英国人对于本国生机勃勃的经济复苏态势愈发乐观。该调查显示，消费者支出仍将是英国快速经济复苏的最大推动力之一，因对于未来12个月经济的乐观情绪触及至少10年来最高位。

英国国家统计局公布第一季国内生产总值(GDP)终值较上季成长0.8%，与前值相同，较上年同期下修为成长3.0%，为2007年第四季以来最高，前值为成长3.1%。

--英国央行总裁：经济依然较为脆弱，因家庭债务很高

英国央行总裁卡尼在接受BBC电台采访时表示，英国经济仍较为脆弱，指称因家庭债务很高。卡尼还补充称，升息的时机会到来，但是会采取有限和逐步的方式上调利率。

--韩国5月工业生产创五年最大按月降幅，央行或推迟加息

韩国统计局数据显示，5月经季节调整后工业生产较前月下降2.7%，为2008年12月下滑10.5%以来最大月度降幅。该数据远逊于市场预期，进一步显示韩国经济复苏可能在丧失动能，外界愈发认为韩国央行将推迟启动加息以促进经济成长的观点，也得到支撑。

--澳洲房价并未显现出投机性信贷泡沫迹象

澳洲央行助理总裁肯特在众议院常务委员会表示，澳洲房价并未显现出投机性信贷泡沫的迹象。肯特预计未来住宅投资将强劲增长，因利率较低，而且人口稳步增长。但他表示不希望房价继续以每年10%的速度增长。

--俄铝将向英国法院寻求批准其债务重组计划

俄罗斯铝业联合公司(俄铝)再一次获得贷款机构的宽限，偿债期限延至10月底，以便公司对36亿美元债务进行再融资。俄铝表示，94%的贷款方同意进行债务重组，但由于未能得到全部贷款机构的支持，该公司将请求英国法庭批准一项债务偿还安排，以便实施债务协议。

[市场摘要]

--日本股市：收跌至一周半低点，受累于对美国经济疲软的忧虑

日本股市日经指数周五跌至一周半低点，因投资者了结获利，而整体人气受累于对美国经济疲软及日圆强势的担忧。日经指数收跌1.4%至15,095.00点，为6月17日以来最低收盘水平。该指数本周下滑1.7%。东证股价指数跌0.8%至1,253.15点，JPX-Nikkei 400指数走低0.9%至11,391.36点。

--中国股市：沪综指收盘小跌，炒新潮带动小盘股和次新股受关注

中国股市沪综指收盘小跌。分析师指出，今日公布的工业企业利润数据较为平稳，以中国石化为代表的周期股有所反弹，令大盘走势较为稳定。沪综指收报2,036.510点，跌2.167点或0.11%，该指数全周累计上涨0.49%；上证A股今日成交766亿元人民币，上交易日为665亿元。

--香港股市：收盘涨跌互现，保险股疲弱构成拖累

香港股市涨跌互现，保险股走软打压人气，前日曾强势上涨。恒生指数收高0.1%至23,221.52点，周线也小涨0.1%。恒生国企指数下滑0.3%。周线跌0.9%，连续第二周下跌。

--全球汇市：美元指数料连续第二周下滑，新西兰元走高

美元指数料录得连续第二个周线跌幅，美元兑日圆降至一个多月低位。此前美国消费者支出数据令人失望，不支持投资者对于美国不久可能升息的预期。新西兰元则盘旋在近三年高点附近，因投资者追捧高收益货币。

美元兑日圆跌约0.3%至101.38日圆，此前一度跌至5月21日以来最低101.315。美元指数跌0.05%至80.175，今日稍早创出一个月低位80.075。新西兰元报0.8773美元，并曾触及0.8795的高点，比2011年高点0.8842只低了约0.0055美元，逼近实行浮动汇率以来高点。

--欧元债市：意大利公债收益率接近纪录低点，将迎来大笔公债发售

意大利公债收益率接近纪录低点，之后将进行的债券发售料可吸引到强劲需求，因全球经济增长忧虑仍存，从而巩固了有关各国央行将在更长时期内支撑经济的观点。意大利10年期公债收益率持稳于2.72%，稍高于本月初所创的纪录低位2.70%。西班牙10年期公债收益率小涨至2.65%。

--国际油市：布兰特原油持于113美元上方，周线或创3月以来最大跌幅

布兰特原油期货持稳于每桶113美元上方，但昨日的大部分失地依然没有收复，周线有可能创下3月以来最大跌幅。投资者出脱仓位，因对伊拉克原油出口的担忧减轻。0840GMT时，布兰特原油期货上涨0.17美元至113.38美元。布兰特本周跌幅已达1.4%，为三个月来最大跌幅。美国原油期货升0.04美元至105.88美元，本周已跌1.4%，为一个月来最大。

--金属期市：伦铜小涨，有望连续第二周上扬

伦敦期铜小涨，有望连续第二周收高，受供应短缺的担忧支撑。铜价过去两日上涨了1%。0842 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.21%至每吨6,969.75美元。上海期交所主力9月期铜升0.2%至每吨49,520元人民币(8,000美元)，此前一度升至四个月新高。

--全球金市：金价有望连创第四个周线涨幅

黄金价格本周可望连续创出第四个周线涨幅。疲弱的美国消费者支出数据打压美元走软。0843GMT，现货金小跌报每盎司1,315.41美元，上日金价曾下跌0.1%。本周稍早，现货金曾触及1,325.90美元，为4月中旬以来最高。(完)

(编译 王冠中; 审校 蔡美珍)

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