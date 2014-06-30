《路透晚报》--6月30日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本5月工业生产反弹，或降低对央行放宽政策的预期

日本政府公布数据显示，5月工业生产较前月增长，支持了经济能抵御住税率上调冲击的看法。4月日本企业削减生产，以抵消消费税上调的影响。日本经济产业省公布，5月工业生产较前月增长0.5%，不及路透调查中分析师平均预估的增长0.9%。4月则下滑2.8%。

--美国政府即将公布对法国巴黎银行的天价罚单，法巴拟削减派息并发债应对

消息人士透露，美国司法部料将于周一宣布对法国巴黎银行的处理决定，其中涉及将近90亿美元的天价罚款，因该银行涉嫌违反了美国的制裁规定。惩罚措施中还包括暂时禁止该行从事部分美元结算业务。

而华尔街日报(WSJ)报导称，法国巴黎银行计划大幅削减股息，并将通过下周发行数以十亿欧元计的债券来筹资。

--英国5月抵押贷款批准件数触及11个月低点

英国央行公布，英国5月抵押贷款批准件数为61,707件，为2013年6月以来最低。5月抵押贷款发放金额增加19.88亿英镑，为2008年7月以来最高。消费者信贷增加7.40亿英镑。M4货供额较前月下滑0.1%，较上年同期减少0.9%，按年降幅为2012年12月以来最大。

--企业消息：索尼坚信本财年电视业务可扭亏为盈；飞利浦整合旗下业务

索尼电视部门主管Masashi Imamura在一媒体会议上表示，即使销量达不到目标，该业务预计仍可在本财年扭亏为盈。他指出，索尼电视业务已在上一财年削减了固定成本，实现获利指日可待。索尼预计电视销量今年将大幅增加18.5%至1,600万台。分析师表示，这一增幅远高于业界的平均增长预估。

荷兰照明及医疗保健企业飞利浦表示，将把旗下Lumileds LED部门及Automotive照明分支整合为一个独立的部门，它们将努力吸引第三方资本。两项业务去年综合营收约为14亿欧元(合19亿美元)。飞利浦称，仍将是新公司的股东及客户，并与新公司在研发方面继续合作。

--BIS经济学家申铉松：养老基金冒险逐利，或埋下危险祸根

国际清算银行(BIS)经济学家申铉松(Hyun Song Shin)对路透表示，养老基金以及其他长期投资者在承担更大风险，可能为资金价格变得昂贵时出现新一轮动荡埋下祸根。他指出，欧元区、日本、英国和美国的央行都在冒着在金融危机后让廉价资金龙头打开时间过久的风险。

[市场摘要]

--日本股市：受基金粉饰账目提振反弹小涨，本月和本季度均温和升高

日本股市日经指数周一在上周五大跌后反弹，受基金经理人季度末粉饰账目以及美股升势的提振，本月和本季度均录得温和升幅。日经指数涨0.4%，报15,162.10点。该股指上周五收跌1.4%，创六周来最大单日跌幅。东证股价指数上涨0.8%，收报1,262.56点。JPX-日经400指数上涨0.7%至11,466.23点。

--中国股市：沪综指收升，险资或加大蓝筹股投资力度提振市场信心

中国股市沪综指收升0.6%，险资或加大蓝筹股投资力度的消息提振市场信心，令个股出现普涨格局，但涨幅有限。分析师指出，目前宏观经济已出现企稳反弹趋势，政策微刺激的举措有望持续出台，均对大盘构成支撑。

沪综指收报2,048.327点，涨11.919点或0.59%，该指数全月累计上涨0.45%；上证A股今日成交799亿元人民币，上交易日为766亿元。[.SSCN]

--香港股市：博彩股反弹带来小涨结束四连跌，但周线仍下挫

香港股市收低，逆转稍早的涨势。投资者了结获利并调整资产组合，为下半年做准备。恒生指数收盘跌0.1%报23,190.72点。恒生国企指数涨0.3%。

--全球汇市：欧元持平，市场关注通胀数据和欧洲央行会议

欧元兑美元在欧洲盘初持平，投资人关注欧元区6月通胀数据初值，以及周四的欧洲央行政策会议。部分市场传闻称，法国巴黎银行的罚款可能拖累欧元。美元指数最新报80.019，日内小幅下跌，距离上周五触及的80.014不远。美元/日圆下跌0.1%，报101.37日圆。

--欧元债市：德债收益率小幅上扬，因欧元区通胀率有可能高于预估

德国公债收益率(殖利率)小幅上扬，今日稍后公布的欧元区通胀数据，可能使欧洲央行今年推出大规模买债措施的预期降温。德国10年期公债收益率上涨1个基点至1.27%，已经脱离上周触及的一年低点1.24%。西班牙和意大利的10年期公债收益率下跌1个基点，分别报2.64%和2.72%，接近纪录低点。

--国际油市：布兰特原油跌破113美元，因伊拉克供应风险略缓解

布兰特原油期货跌破每桶113美元，因对于伊拉克供应受扰的疑虑缓解，此前该国政府军对逊尼派武装份子占领的大片区域发起反攻。0903 GMT，布兰特原油下跌0.67美元，报每桶112.63美元；上周周线下滑1.3%。美国原油期货走低0.41美元，报105.33美元；上周跌近1.4%。

--金属期市：伦铜走软但月线可望连续第二个月上升，因供应紧俏

伦敦铜价清淡市况中下跌，因季节性需求消退，但在供应短缺因素推动下，铜价本月仍将连续第二个月录得涨幅。0904 GMT伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.27%，报每吨6,926.50美元，上周五盘中触及逾三个月高点后回落，终场基本收平。上海期交所9月期铜合约略涨0.1%，报每吨49,580元人民币。

--全球金市：金价持稳在两个月高点附近，料连续第二季上涨

金价受美元走软提振，持稳在两个月高点附近，料将连续第二季上涨，因地缘政治紧张局势提振了黄金的避险魅力。0905GMT，现货金报每盎司1,312.40美元，距离上周所及的两个月高点1,325.90不远。受乌克兰和伊拉克局势推动，金价今年第二季已涨2.4%，第一季升幅近7%。完)

(整理 朱晓军；审校 王冠中)

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