《路透晚报》--7月1日

2014年3月3日，莫斯科一市场，一位摊主在数卢布。 REUTERS/Maxim Shemetov

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚洲数据向好，暗示经济企稳复苏可期

中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。但市场人士对中国经济增长仍持谨慎态度，并预计后期微刺激将增加。台湾6月PMI升至四个月高位的54.0，产出及新订单也同样扩增。

日本6月制造业活动扩张速度快于最初估计，暗示国内需求已经从4月初上调消费税的影响中快速复苏。Markit/JMMA日本6月经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.5，高于初值51.1和4月的49.9。该指数三个月来首次升至50的荣枯分水岭上方。

日本央行短观调查显示，大型日本企业今年的支出计划高于预期，进一步印证该国经济在第二季预期下滑后，复苏将回到正轨。6月大型制造业景气判断指数较三个月前下滑5点至正12，逊于市场预期，且为六个季度以来首次下降。但大型制造业者预期，未来三个月企业状况将改善，凸显出他们乐观认为，出口很快将会升温，消费也将能抵挡住增税的冲击。

--欧洲PMI数据喜忧参半，德法放缓拖累欧元区整体

欧元区6月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.8，增速下滑幅度略微超过预期，创七个月低点。德国制造业PMI终值降至52.0，扩张速度为八个月来最慢。法国6月制造业PMI终值跌至48.2，创六个月低点。意大利6月制造业PMI降至52.6，景气扩张速度连续两个月放缓。

英国6月制造业PMI从57.0上升到57.5，为11月以来高位。西班牙6月制造业PMI升至54.6，为2007年6月以来最高。瑞士6月PMI升至54，且超过路透调查预估。

--澳洲央行维持利率不变，仍预计利率在一段时间内保持稳定

澳洲央行周二宣布维持指标利率在2.50%不变，连续第10次政策会议保持利率稳定。随着经济经受住矿业投资降温的冲击，央行料在一段时间内保持按兵不动。由于央行未积极试图唱低澳元，澳元兑美元走高。央行只是表示，澳元汇率按历史水准看仍然偏高，因此在支撑经济方面帮助不够。

--法巴银行认罪达成近90亿美元和解协议，但部分美元交易将遭暂停

法国巴黎银行周一对两起刑事指控认罪，并同意支付近90亿美元了结违反美国制裁法令的官司。该行遭控违反了美国制裁法令，助长了苏丹和其他国家的恐怖分子和践踏人权者的活动。此外，该行还被禁止从事某些美元交易一年，这是史无前例的一项处罚。

美国当局表示，2015年全年法巴纽约分行和其它在美分支有过非法行为的业务线将需暂停美元结算业务。这项暂时性禁令可能导致法巴客户外流，法巴将如何消化相关影响暂不得而知。

--英国央行金融政策委员会对抵押贷款/收入比合宜上限看法分歧

英国央行6月17日讨论记录显示，官员对于购房贷款/收入的最适宜限制水准，看法有所分歧。记录亦首度显示，英国央行与财政部从2011年9月以来的多次讨论，内容为如何防范欧元区解体的风险。FPC同意，将监控未来房地产市场动态，并在必要时调整政策。

--俄罗斯央行总裁称只有控制资本外流，才能实现卢布的长期稳定

俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)表示，只有控制资本外逃，才能实现卢布的长期稳定。他指出今年从俄罗斯逃离的资本仍保持在高位。据官方预估，今年俄罗斯净资本撤出可能达到1,000亿美元左右。

--企业消息：丰田起亚6月在华销售喜忧参半；宝马将公布在墨西哥建厂计划

日本丰田汽车表示，该公司及其中国合资企业6月在华售出约71,000辆汽车，较上年同期下降7.6%。丰田汽车1-6月在华销量约为465,900辆，较上年同期增长11.7%。韩国起亚汽车6月销量较上年同期增加4%，至245,234辆。

墨西哥一位政府官员表示，德国宝马汽车本周将公布在墨西哥建设新厂的计划。该公司目前正寻求满足不断增长的高端车需求。几天前，宝马汽车的德国竞争对手--戴姆勒刚刚宣布类似计划，成为又一家在墨西哥投资建厂的车企。

[市场摘要]

--日本股市：日经收高1.1%至一周高位，受中国乐观PMI数据提振

日本股市日经指数周二升至一周高位，因乐观的中国制造业数据抵消了日本央行短观调查的一些疲弱之处。日经指数收高1.1%至15,326.20点，创下6月24日以来的最高收位。东证股价指数也收高1.1%，报1,276.08点。新指数JPX-日经400指数升1.1%，收报11,596.53点。

--中国股市：沪综指小幅收升，PMI数据持续回暖市场反应平淡

中国股市沪综指小幅收升，今日公布的6月官方制造业PMI续升并创下六个月高点，但市场反应平淡，继续窄幅震荡整理。分析师指出，若后期经济稳增长的压力依然较大，大盘反弹力度将有限。

沪综指收报2,050.381点，涨2.054点或0.10%，上证A股今日成交834亿元人民币，上交易日为799亿元。

--全球汇市：欧元回到1.37美元附近，澳元跳涨至近八个月高位

欧元兑美元保持在近六周高位，有可能突破1.37美元，若真如此，欧元/美元或很快回到至少会引发欧洲央行口头干预的水平。交易商表示，55日移动均线1.3698美元附近有强劲阻力，欧元在海外时段触及该水准后，已经回落。欧元兑美元下滑0.04%报1.3689。

澳元跳涨，此前澳洲央行发布的政策声明没有部分人预期的那么温和。澳元兑美元报0.9455美元，上涨约0.2%，此前最高升至4月中以来高点0.9458美元。美元指数略升至79.824，脱离周一低点79.759，这也是5月初期以来的最低水准。

--欧元债市：意大利和西班牙公债收益率下滑，关注欧元区制造业数据

意大利和西班牙公债收益率(殖利率)下跌，市场关注欧元区制造业活动数据，预期数据会支持欧洲央行的超宽松货币政策。意大利10年期公债收益率跌约1个基点至3.67%，西班牙10年期公债收益率也跌1个基点至2.66%。但葡萄牙公债收益率微涨，最新报3.69%，远离三周前触及的2005年低点2.25%左右。

--国际油市：布兰特原油守在112美元上方，中国数据令关注点重回需求面

布兰特原油守在每桶112美元上方，因投资者注意力转回需求面，之前中国公布制造业采购经理人指数(PMI)升至六个月高点，再次表明中国经济重拾动能。0900GMT，布兰特原油合约涨0.15美元报每桶112.51美元。美国原油合约涨0.45美元报每桶105.82美元。

--金属期市：LME期铜触及近四个月高点，受供给趋紧提振

伦敦期铜触及近四个月最高位，期锌则在近三年高点不远处徘徊，两类金属都受到供给紧张以及中国、日本制造业改善迹象的支撑。0902 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.19%，报每吨7,002.00美元，稍早曾高见7,028.50美元。上海期货交易所9月期铜涨升1.7%至每吨50,380元人民币，稍早触及五个月高位。

--全球金市：金价触及三个月高位，因美元疲软且伊拉克紧张局势升级

金价升至三个月高位，因美元疲软，且伊拉克紧张局势升级，增加黄金避险魅力，提振资金流入黄金上市交易基金。现货金一度升至每盎司1,332.10美元，为3月24日以来最高，0905 GMT时金价持平，报1,326.40美元。金价上日涨近1%。(完)

(编译 朱晓军；审校 王冠中)

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