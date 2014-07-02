《路透晚报》--7月2日

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--亚股创下三年高点，受助于全球经济乐观情绪
亚洲股市周三创下三年高点，此前全球公布一波乐观经济数据提振了风险偏好，并扶助美国股市触及历史高位。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨逾1%至500.01点，为2011年5月以来未见。日经指数触及逾五个月高点。
--日本央行短观调查：企业认为未来五年通胀率无法达成2%的目标
日本企业预计未来五年通胀率达不到央行2%的目标水平，这突显出央行试图通过货币刺激提升通胀预期时面临挑战。接受日本央行6月详细短观调查的企业表示，预计未来一年消费者物价指数(CPI)平均上涨1.5%，与三个月前的预测一致。周三公布的央行6月短观调查详细结果显示，日本企业预期三年后消费者物价年升幅将为1.6%，较3月的前次调查预测下降0.1个百分点；而五年后消费者物价升幅则料为1.7%，与三个月前的调查结果相同。
--英国6月房价同比涨幅为逾九年来最高，全面超出预估
全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)数据显示，英国6月房价较上年同期上涨速度达到逾9年来最快。伦敦地区第二季房价较上年同期来说，录得1987年第三季以来最高涨幅。英国6月房价较前月上涨1.0%，5月涨幅为0.7%，6月较上年同期大涨11.8%，为2005年1月迄今最高涨幅。房价较前月和较上年同期增速均超出路透调查中的全部预估。分析师此前预计增速持平。伦敦房价增幅最为惊人，4-6月较上年同期升25.8%，同比涨幅为1987年以来最高。
--澳洲5月经季调贸易收支远逊于预期
澳洲统计局公布，5月经季节调整后商品/服务贸易收支为逆差19.11亿澳元，路透调查预估为逆差1.2亿澳元。5月经季节调整后商品/服务出口较前月下降5%，进口下滑1%。
--韩国称本周将与中国签署韩元/人民币直接交易协议
韩国总统府青瓦台三宣布，总统朴槿惠本周将与中国国家主席习近平签署协议，建立一个韩元/人民币直接交易市场。习近平本周四起将对韩国进行为期两天的访问，期间将签署上述协议。
--罗氏以7.25亿美元收购Seragon，加强乳癌药物
瑞士药商罗氏称，将以7.25亿美元现金收购研究乳腺癌疗法的生物科技企业Seragon Pharmaceuticals，而且若取得重大研究成果，罗氏可能会额外支付最多10亿美元。罗氏希望本项并购能加强其乳癌药物系列。
[市场摘要]
--日本股市：收涨至一周高点，因美国数据强劲
日本股市日经指数周三微升至一周收盘新高，受助于美国制造业的强劲数据。日经指数收高0.3%至15,369.97点，为6月24日以来收盘高点。盘中最高升至15,444.63点，即1月24日以来盘中高点。东证股价指数升0.4%至1,280.78点，JPX-日经400指数上扬0.4%至11,641.13点。
--中国股市：沪综指连三日反弹创两周收盘新高，军工板块再度强势领涨
中国股市沪综指连续第三日反弹，并创两周收盘新高，军工板块再度强势领涨。分析师指出，受地缘政治局势影响，军工板块短期成为持续热点。但目前经济只是短期企稳，中长期未见趋势性底部的情况下，市场反弹空间依然有限。
沪综指收报2,059.418点，涨9.037点或0.44%，此前收盘高点为6月17日的2,066.83点；上证A股今日成交892亿元人民币，上交易日为834亿元。
--香港股市：恒指升至近七个月最高收位，地产股表现亮眼
香港股市指标股指升至近七个月最高收位，受中国和美国乐观数据以及地产股表现优越提振。恒生指数上涨1.6%，至23,549.62点，是去年12月10日以来最高收位，也是七周多来最大单日涨幅。恒生国企指数上涨1.1%。
--全球汇市：美元触及低位后持稳，等待叶伦讲话及ADP就业数据
美元兑一篮子货币徘徊在略高于两个月低点的水准，市场关注焦点是美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍晚的讲话以及一项关于美国就业市场的民间调查报告。欧元失掉部分动能，投资者担心欧洲央行(ECB)官员对欧元强势进行口头干预。
美元指数持稳在79.847，距离周二的低点79.740不远。美元兑日圆微跌至101.46，接近周一触及的六周低点101.235。欧元兑美元持稳在1.36715美元，周二时曾触及六周高点1.3701美元。
--欧元债市：葡萄牙与爱尔兰提前安排偿债融资，安抚投资者疑虑
葡萄牙与爱尔兰将提前为近期偿债需求进行融资，希望化解投资者疑虑。葡萄牙将是逾四年来首次发行美元债券，为明年筹资。同时，爱尔兰将向投资者提供债券互换机会，将2016年到期的债券换成更长的债券。葡萄牙10年期公债收益率持平，报3.61%。爱尔兰10年期公债收益率持平在2.37%。
--国际油市：布兰特原油持稳在112美元上方，因供应忧虑挥之不去
布兰特原油期货周三持稳在112美元上方，伊拉克危机可能突然加剧的担忧挥之不去，支撑了油价，但利比亚可能重开两座石油码头，令油价涨势受到抑制。布兰特原油期货盘中在112.41至112.08美元间波动，0849 GMT时微跌0.09美元，至112.20美元。美国原油期货涨0.04美元，至105.38美元。
--金属期市：伦铜从近四个月高位下滑，市场缺乏明确指引
伦敦期铜从近四个月高位下滑，因北半球夏季假日令市场失去明确方向；不过全球制造业前景正面以及交易所库存较低，支撑了铜价。0850 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微涨0.09%至每吨7,026美元，市场缺乏新动力。期铜昨日曾创下3月7日以来高点7,028.50美元。上海期交所主力9月期铜升0.4%至每吨50,320元人民币(8,100美元)。
--全球金市：金价守在三个月高点附近，SPDR黄金基金流入提供助力
金价守在三个月高点附近，全球最大黄金上市交易基金(ETF)连续第二天资金流入给金价提供助力，铂金则因供应疑虑而交投在10个月高位附近。0852 GMT，现货金变动不大，报每盎司1,325.80美元，略低于上日触及的三个月高位1,332.10美元。铂金报1,507.75美元。(完)
(整理 朱晓军；审校 王冠中)
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英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
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路透伦敦4月18日 - 英国首相突如其来地宣布将提前改选国会，英镑周二却一反常态以大涨来回应，显示投资者寄望6月选举的结果，可为英国在面对其半世纪来的最大挑战时稳定国内政局。