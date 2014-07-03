《路透晚报》--7月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中欧PMI密集发布，欧洲PMI受德法拖累

汇丰中国6月服务业采购经理人指数(PMI)大幅反弹，由前月的50.7回升至53.1，创下15个月最高水准，随着新业务增加，服务业加快增长。周四稍早公布的6月官方非制造业PMI小幅回落至55，仍处于高位，其中与制造业关系密切的生产性服务业明显回暖。

欧元区6月企业扩张速度为六个月最慢，但新订单录得逾三年来最快成长步伐，暗示经济成长将在下半年加速。6月综合采购经理人指数(PMI)终值与初值一致，均为52.8，低于5月的53.5。欧元区6月服务业PMI终值从53.2降至52.8，也符合初值。欧元区第二大经济体法国的企业活动创下四个月最快萎缩速度；连欧元区中流砥柱德国的成长速度亦放缓。

英国服务业6月稳定扩张，显示英国经济2014年上半年持续强劲成长，可能促使央行年内升息。6月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)为57.7，低于5月的58.6，创三个月低位，但仍高于荣枯分水岭50大关。6月指数亦低于市场预估的58.3。

--英国央行副总裁：房价快速上涨问题不仅局限于伦敦，对金融系统构成风险

英国央行副总裁康利夫表示，房价快速走升的问题并不仅局限于伦敦。他还表示，房价上涨速度快于收入，对英国金融系统构成了风险。Nationwide周三公布的数据显示，伦敦过去一年房价飙涨26%，为1987年以来最大单年涨幅。

--澳洲央行总裁：澳元被高估，经济实现再平衡需要时间

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，澳洲经济仍处在脱离矿业荣景走向再平衡的初期阶段；他还警告称，投资者低估了澳元大幅下滑的可能性。他还强调，央行尚未考虑何时升息；虽然政策非常宽松，但央行仍有利率“弹药”可用，因为利率仍远高于零。

澳洲统计局公布，5月经季节调整的零售销售较前月下降0.5%，路透调查预估为持平。4月零售销售修正为较前月下滑0.1%，初值为上升0.2%。

--瑞典央行下调指标利率至0.25%，预计2015年末之前不会上调利率

瑞典央行下调指标利率至0.25%，为七个月来首次放宽货币政策，称瑞典经济继续走强，但通胀率仍低于预期。瑞典央行还“大幅”下调对利率的平均预估，称预计2015年末之前不会上调利率。

--企业新闻：沃达丰收购Ono获批；菲亚特和Rosneft推进各自并购事宜

欧盟执委会周三表示，已经批准沃达丰以72亿欧元(约合97.9亿美元)收购西班牙最大有线电视运营商Ono的交易，无任何附加条件。Telefonica在周三也获得欧盟反垄断机构的批准，可以86亿欧元收购KPN的德国移动电信业务，从而在欧洲最大的电信市场--德国获得更有力地位。

意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)周三晚间表示，已决定在8月1日举行股东大会，以批准该公司与美国分支克莱斯勒的合并事宜。菲亚特在声明中表示，股东将就菲亚特与其全资拥有的荷兰子公司Netherlands Fiat Investments N.V.合并一事投票。

华尔街日报(WSJ)援引知情消息人士话称，就收购摩根士丹利旗下一石油交易分支，俄罗斯国有石油公司Rosneft已向评估国家安全风险的美国一机密委员会提交了交易细节。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低终止三日连涨，投资人观望美国就业数据

日本股市周四下跌，中止连续三日涨势，投资人从近期上涨的脚步暂歇，等待今日稍晚美国就业数据出炉。日经指数收低0.1%，至15,348.29点。东证股价指数下跌0.2%至1,278.59点，JPX日经400指数下滑0.2%至11,614.45点。

--中国股市：沪综指小幅收升连四日反弹，受经济数据持续回暖支撑

中国股市沪综指小幅收升，并为连续第四日反弹。今日公布的经济数据继续回暖支撑大盘震荡中小涨。分析师指出，近期盘中热点更加明显，军工、有色板块等走势活跃显示市场重心可能重回主板，短线股指料继续维持反弹格局。

沪综指收报2,063.229点，涨3.811点或0.19%，续创两周来新高，此前收盘高点为6月17日的2,066.83点；上证A股今日成交961亿元人民币，上交易日为892亿元。

--香港股市：自12月迄今高位小幅回落，因投资人获利了结

香港股市下滑，但仍距近七个月高点不远，之前部分投资者对上日的涨幅获利了结。恒生指数小跌0.1%，报23,531.44点；恒生国企指数收高0.1%。

--全球汇市：瑞典克朗触及三年半低位，瑞典央行降息幅度大于预期

瑞典克朗兑欧元跌至三年半低点，因瑞典央行降息幅度大于预期；澳元走低，此前澳洲央行总裁警告称市场低估了澳元大幅下跌的风险。

欧元兑美元持平于1.3660美元，欧洲央行总裁德拉吉新闻发布会召开前，市场保持警惕。德拉吉将在欧洲央行政策会议后召开新闻发布会，美国就业数字也将于相近时间公布。

美元/日圆涨0.15%至101.92日圆。欧元兑瑞典克朗涨2%至9.39，利率决议前在9.1950左右。澳元兑美元也变动较大，扩大跌幅，下滑0.8%至0.9370美元。

--欧元债市：公债收益率小幅上升，静待美就业报告及欧洲央行会议

欧元区公债收益率(殖利率)上升，在上日数据显示美国民间部门岗位增幅强劲，显示该国就业市场强劲复苏后，投资者为非农就业报告可能也有强劲表现预做准备。德国10年期公债收益率上涨1.5个基点至1.30%，延续周三自纪录低点附近反弹的走势。其它欧元区国家公债收益率也走高1-3个基点不等。欧元区二线国家公债中，西班牙10年期公债收益率上升1个基点。

--国际油市：布兰特原油期货跌破111美元，因利比亚宣布石油危机结束

布兰特原油期货跌破每桶111美元，因利比亚宣布石油危机结束缓解了供应忧虑，不过围绕伊拉克的担忧将限制跌幅。布兰特原油期货延续上日跌势，0852 GMT时下跌0.42美元至每桶110.82美元。美国原油期货跌0.31美元至104.17美元。

--金属期市：伦铜创逾四个月高点，受基金买盘提振

伦敦期铜创下逾四个月高点，期锌也触及近三年高位，受基金买盘提振；需求前景逐步好转推动买盘入市。伦敦金属交易所三个月期铜在0854 GMT时上涨0.21%，至每吨7,140.25美元，稍早曾改写四个半月高点7,150美元，较上日涨1.4%。上海期交所交易最活络的9月期铜攀升1.7%，至每吨51,100元人民币，稍早并攀抵六个月高位。

--全球金市：黄金在三个月高点下方徘徊，关注美国数据和ECB会议结果

黄金价格在三个月高点下方交投，投资者等待稍晚公布的一系列关键数据，以衡量全球经济体质和央行刺激措施的前景。0856GMT，现货金下跌约0.3%至每盎司1,322.40美元。随着伊拉克和乌克兰情势激起避险需求，金价在本周稍早曾触及1,332.10的三个月高点。

铂金守在周三所及的10个月高点1,517.50元的附近，因即使南非铂金业工人在罢工五个月后重返工作岗位，但供应忧虑持续存在。钯金也支撑在三周高点附近。(完)

(整理 朱晓军；审校 王冠中)

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