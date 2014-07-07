《路透晚报》--7月7日

2011年1月26日资料图片，在华沙拍摄的美元、瑞郎、英镑和欧元照片。 REUTERS/Kacper Pempel

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国5月工业生产创逾两年来最大降幅；欧元区7月SENTIX投资者信心指数远胜预估

德国经济部周一表示，5月德国工业生产较上月下滑1.8%，为逾两年来最大降幅，主要受到5月1日劳动节的影响。路透调查预估5月德国工业生产持平。经济部小幅下修4月工业生产至下滑0.3%。

研究机构Sentix公布调查显示，欧元区7月投资者信心意外改善，因欧洲央行的经济成长举措和全球经济前景好转增厚投资者乐观情绪。7月Sentix欧元区投资者信心指数触及10.1，为连续两个月下跌后首次上扬，上月为8.5。路透调查预估值为8.0，但实际公布的数据要高于预估区间的最高值。

--央行结束明确承诺时代，恢复“灵活”做法

全球主要央行在政策制订方面正在恢复模糊和弹性灵活的做法，结束危机时代对明确承诺的尝试。央行发现，明确承诺是在拿自己的信誉冒险，而且不能代替行动。从华盛顿和伦敦到东京，全球央行都在从透明转向灵活，凸显央行在测试货币政策的极限效果方面遇到挑战。

--日本央行总裁黑田东彦重申维系刺激计画的决心

日本央行总裁黑田东彦在日本央行地区分行经理人季度会议上发表演说时重申，为了达成2%通胀目标，只要有必要央行就将继续维持大规模刺激计画。

此外，日本央行在季度报告中维持对日本所有九个地区的经济评估，称经济维持温和复苏趋势。

--欧洲央行6月刺激措施已出现明显效果--管委诺沃特尼

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，欧洲央行上个月实施的刺激经济措施已开始奏效。他指出，对于欧洲及美国产能利用偏低情况，低利率无疑是适当的应对方法，但他也表示，仅靠货币政策无法解决经济成长低迷。

--澳洲6月整体招聘广告较上月增加4.3%

澳洲6月整体招聘广告较上月增加，这可能说明5月因预算冲击而表现低迷的招聘数据并未带来持续的影响。澳新银行(澳盛银行,ANZ) ANZ.AX 的调查显示，6月整体招聘广告增加4.3%至每周平均132,917个，扳回5月的多数降幅。5月数据不佳部分归因于企业对联邦预算态度谨慎。6月整体招聘广告较上年同期增加2.8%。

--企业消息：摩根士丹利亚洲私募股权基金筹资17亿美元；雷诺汽车上半年销量增长4.7%

摩根士丹利表示，旗下亚洲私募股权投资部门第四支亚洲基金已经筹得17亿美元的资金，当前寻求在中国和韩国的投资机会。[nL4S0PI1Z6]

法国雷诺汽今年上半年汽车销量成长4.7%，因欧洲市场反弹抵消了新兴市场需求的下滑。雷诺表示，全球汽车销量上升到137万辆，受助于新款小型车Captur以及紧凑型跨界车的成功表现。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低脱离五个半月高位，受获利了结卖盘拖累

日本股市日经指数周一收跌，因上交易日升至五个半月高位后，获利了结卖压涌现。日经指数收低0.4%，至15,378.44点，仍距离上周五的五个半月收盘高位15,437.13不远。但交投偏淡，受美国周末连续假期影响，成交量跌至一个月来最低。东证股价指数跌0.4%，至1,279.87，JPX-日经400指数跌0.5%，至11,621.21。

--中国股市：沪综指震荡近收平，新一轮退市制度改革启动冲击绩差股下跌

中国股市沪综指震荡近收平。上周五证监会启动新一轮退市制度改革，今日两市ST板块受此冲击整体下跌。沪综指收报2,059.927点，涨0.552点或0.03%，上证A股今日成交814亿元人民币，上交易日为835亿元。

--香港股市：以平盘作收，博彩类股下挫

香港股市收平盘，因地产板块的强势为澳门博彩类股的跌势所抵消。博彩类股近期曾大涨。恒生指数收平在23,540.92点。恒生国企指数亦收平。

--全球汇市：欧元兑英镑下跌，德国工业生产数据带来拖累

欧元下跌，兑英镑触及22个月低点，此前疲弱的德国工业数据凸显出欧元区和英国经济前景间的差异。而在上周强劲的就业数据出炉后，投资者也把美联储的预计升息时间提前到了2015年年中。这帮助美元指数接近近两周来的高点，目前报80.359.欧元/美元跌0.1%报1.3576美元，为7月26日以来最低。德国数据公布后，欧元/英镑跌至22个月最低点0.7914英镑。

--欧元债市：意大利与西班牙收益率微升，本周将发售一系列公债

意大利与西班牙公债收益率(殖利率)微升，本周稍晚将有一系列公债发售。但由于欧洲央行(ECB)的温和言论，评级较低的欧元区公债人气保持坚挺。意大利10年期公债收益率上涨2个基点至2.71%。意大利财政部将在稍晚公布公债到期日和规模等细节。西班牙10年期公债收益率上涨2个基点至2.68%。

--国际油市：布兰特原油触及111美元下方的三周低点，利比亚供应料增

布兰特原油触跌破111美元，触及逾三周低点，随着利比亚两座关闭近一年的港口准备恢复石油出口，外界预期供应将增加。0835 GMT，布兰特原油下跌0.21美元，报每桶110.43美元。美国原油较上周四跌0.36美元，报每桶103.70美元。美国周五因公共假期休市。

--金属期市：伦敦期铜下滑，供给趋紧限制跌幅

伦敦期铜下跌，交易商在一系列企业财报公布前趋于谨慎，不过铜价大体上守住了上周的3%涨幅，因供给比预期紧张。0836 GMT，伦敦期铜下滑0.39%至每吨7,122美元。期铜上周五下跌，但当周收高并创下去年9月以来的最大单周涨幅，使得年内迄今的跌幅缩减到3%。上海期交所主力9月期铜下跌1%，报每吨50,850元人民币，上周曾触及五个月高点。

--全球金市：金价承压，因股市走强和美国就业数据都削弱黄金避险魅力

黄金小跌，三个交易日内有两日走低，因股市走坚打击了黄金的避险魅力。与此同时，美国强劲就业数据引发美联储或提早升息的揣测，这亦损及金价。0837GMT，现货金下跌至每盎司1,314.25美元，此前连续五个交易日上涨。(完)

(整理 王冠中; 审校 高琦)

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