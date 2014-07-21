《路透晚报》--7月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股走坚等待一系列美国企业财报出炉，主要货币持稳

亚洲股市周一小幅走坚，因投资者暂时搁置地缘政治忧虑，而关注普遍乐观的一系列美国企业财报，本周还将有一批财报出炉。不过，由于日本市场逢假期休市，市场交投清淡。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.24%，亚洲股市大多小幅上扬。本周将有一系列美国企业公布财报，包括苹果(AAPL.O)、麦当劳(MCD.N)、可口可乐(KO.N)和卡特彼勒(CAT.N)。

--中国央行与瑞士国家银行签署1,500亿元人民币双边本币互换协议

中国央行周一宣布，与瑞士国家银行签署规模1,500亿元人民币/210亿瑞士法郎的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。此次双边本币互换协议的签署，旨在为双边经贸往来提供流动性支持，并维护金融市场稳定，有利于推动两国贸易和投资的便利化。

--马航坠机事件余波未平，俄罗斯面临进一步制裁

彭博周日报导，英国首相卡梅伦将敦促欧盟加强对俄罗斯的现有制裁措施，并禁止对俄出口国防设备。彭博援引卡梅伦办公室的一位官员称，英国将呼吁对俄罗斯国防领域进行全面制裁，支持乌克兰分离势力或帮助俄政府的个人和企业也要受到制裁。

英国财政大臣欧思邦周一表示，可能需要对俄罗斯进一步实施制裁，而且谁也不应怀疑英国惩罚马航客机坠毁责任人的决心。

荷兰灾难受害者鉴定团队的三名成员已抵达乌克兰东部城市顿涅茨克，他们是上周马航客机坠毁后最先抵达叛军控制区域的国际调查员。他们拒绝透露计划的细节。一名叛军代表称，叛军领导人准备与他们会面,并协助他们抵达坠机现场或装载部分尸体的冷藏列车。

--德国6月PPI较前月持平，意大利工业订单环比下滑

德国联邦统计局公布6月生产者物价指数(PPI)较前月持平，较上年同期下滑0.7%；5月分别下滑0.2%和下滑0.8%。

意大利5月工业订单较前月下跌2.1%，4月修正后为增长3.6%(前值为增3.8%)。

--企业新闻：飞利浦第二季净利超出预期，英美铂金欲卖南非矿场但遭反对

荷兰保健、照明及消费家电集团--飞利浦表示，受助于成本削减，预计其核心获利将在下半年上升。飞利浦公布称，第二季未计利息、税项及摊销之利润(EBITA)为4.15亿欧元(5.6203亿美元)，净利润2.43亿欧元，营收53亿欧元。路透调查的分析师此前预计，该公司净利润为1.64亿欧元，EBITA为4亿欧元，营收54亿欧元。

全球最大的铂金厂商--英美铂金(AMSJ.J)表示，计划出售Union矿场，Rustenburg业务和一家在南非的合资公司。在经受持续五个月的罢工冲击后，此举丝毫不出人意料。但南非全国矿工工会(NUM)周一表示，反对英美铂金出售部分受罢工困扰的矿场的计划，因这会导致裁员。

[市场摘要]

--中国股市：沪综指小幅收跌，市场观望气氛浓厚致成交量持续萎缩

中国股市沪综指周一小幅收跌，大盘延续震荡格局。分析师指出，市场观望气氛浓厚致成交量持续萎缩，部分创业板个股业绩难以达到预期震荡加剧，而房地产股走势较好。本周新股申购密集展开，A股市场资金面将面临较大的考验。沪综指收报2,054.479点，跌4.588点或0.22%，上证A股今日成交756亿元人民币，上交易日为824亿元，较上一交易日减一成。

--香港股市：收低，即便博彩板块走强亦未能提振大盘

香港股市收低，即便澳门博彩股重获动能。该板块上周受反腐调查及令人失望的财报影响下跌。港股恒生指数收低0.3%，至23,387.14点。国企指数跌0.8%，这是连续第四日下跌。

--全球汇市：欧元兑美元反弹，欧股下滑支撑日圆

欧元兑美元攀升，因美债收益率疲弱限制了美元走势；避险资金流入支撑日圆。市场成交量清淡，因日本适逢假期休市。德国股市欧洲盘初下挫1%至两个月低点，扶助避险的日圆。欧元/日圆跌0.1%至136.92，接近上周稍晚触及的五个月低位136.66。不过，欧元兑美元上涨至1.3530，延续上周五自五个月低点1.3491的反弹之势。美元/日圆也略走低至101.25。

--欧元债市：低评级债券收益率下跌，关注乌克兰危机

欧元区低评级债券收益率下跌，因关于未来几日或就乌克兰危机达成外交解决办法的期望，短暂刺激较高风险资产反弹。意大利10年期公债收益率(殖利率)下跌2个基点，报2.79%。西班牙10年期公债收益率跌1.5个基点，报2.61%。德国10年期公债收益率微跌至1.15%，接近2012年中期债务危机顶峰时创下的纪录低点1.126%。

--国际油市：布兰特原油持稳107美元上方，关注乌克兰地缘政治危机

布兰特原油期货持稳在每桶107美元上方，投资者关注俄罗斯与西方之间，因上周一民航客机在乌克兰坠落而加剧的地缘政治危机。0855GMT，布兰特9月原油期货涨0.2美元，报每桶107.44美元，美国8月原油期货涨0.29美元，至每桶103.42美元。

--金属期市：伦铜接近三周低点，受累于供应过剩前景

伦敦期铜守在三周低点附近，因市场对中国房地产业状况以及金属库存高企表示担忧，这凸显出下半年市场供应预计过剩的前景。0855GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨6,986美元，略高于前日录得的本月低点6,960美元。上周伦铜下跌2.4%，创3月中以来最大周线跌幅。

--全球金市：金价持稳在1,300美元上方，受地缘政治风险加剧的预期支撑

黄金价格持稳在每盎司1,300美元上方，受乌克兰地缘政治风险上升的预期支撑。此前，美国国务卿克里要求俄罗斯就乌克兰东部亲俄反叛力量在马航客机坠毁事件中的行为承担责任。0857 GMT，现货金报每盎司1,314.45美元，上周五收低0.5%。由于日本市场休市，成交清淡。(完)

(整理 朱晓军；审校 张明钧)

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