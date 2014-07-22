《路透晚报》--7月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股触及三年高点，未受乌克兰与中东冲突影响

亚洲股市周二触及三年高点，即便围绕乌克兰和加沙地带的担忧仍然挥之不去。日圆兑美元和欧元下跌。MSCI明晟亚太地区(除日本)股指上涨逾0.5%，触及2011年以来的高点。

--日本政府小幅下调对本财年经济增长预测，预计出口温和复苏

日本内阁府预测显示，政府小幅下调对本财年经济增长的预测，因出口迟滞，且4月上调消费税对需求的冲击大于预期。本财年将于2015年3月截止。据日本内阁府，政府预计2014/15财年实质GDP增长1.2%，前次预估为增长1.4%。预计2015/16财年实质GDP增长1.4%。上述预计值基本与日本央行预估一致。

财务大臣麻生太郎称，希望2015年4月开始的新财年预算中“尽量”减少新公债发行量，以改善公共财政状况。他还在内阁会议后对记者表示，外需疲软是政府下调本财年经济增长预测的主因，并表示预计今后出口将温和复苏。

经济财政大臣甘利明表示，央行总裁黑田东彦对内阁称若风险因素导致经济预估发生改变，将毫不犹豫地调整货币政策。据甘利明，黑田东彦称仍未实现2%的通胀目标，日本央行将继续推行量化宽松。

--韩国将推更多扩张性政策刺激经济，第二季GDP增速料小幅下滑

韩国企划财政部长官崔炅焕表示，政府将采用更多扩张性的积极财政、货币和宏观政策，来刺激本国疲弱的经济增长。

韩国总统朴槿惠对内阁成员表示，目前韩国最紧迫的任务是恢复经济活力，并敦促他们专注于创造就业和房地产市场正常化。

路透调查显示，韩国第二季经济增速可能降至逾一年来最慢，但政府刺激措施以及全球需求复苏应可助其重拾动能。路透访问27位分析师的预估中值显示，韩国第二季经季节调整的国内生产总值(GDP)料将较前季成长0.7%，若真如此，则将是2013年第一季成长0.6%之后的最慢GDP增速。

--澳洲央行总裁：全球量化宽松政策是否有效还很难说，满意当前政策状况

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，全球范围内推行的宽松货币政策除了鼓励金融市场中的风险活动之外，很难说是否有效刺激了实体经济活动。史蒂文斯指出，量化宽松(QE)政策明显降低了全球的借贷成本，但还不清楚是否大幅促进了企业投资。

他还称，处于纪录低位的利率正在起到预期效果，对当前政策状况感到满意，不过如果“有理由”预期央行做出更多努力，也会考虑进一步采取措施。

--企业新闻：瑞信报亏而ARM报喜，星巴克卷入中国食品安全风波

瑞士信贷公布第二季录得亏损，为2008年以来最大季度亏损，因该行在5月与美国当局就逃税指控和解后提列16亿瑞郎(17.8亿美元)费用。瑞士信贷公布第二季亏损7亿瑞郎。该公司还表示将逐步结束大宗商品交易业务，以便将资源聚焦于盈利性更高的业务领域。

英国芯片设计公司ARM HoldingsARM.L公布，受技术专利需求强劲的扶助，第二季获利成长9%。

卷入上海福喜涉嫌过期原料事件的外资食品巨头之一，星巴克(SBUX.O)中国周一稍晚表示，仅有一家供应商的一款产品中的鸡肉原料来源于福喜，目前已全部下架。日本麦当劳控股(2702.T)称已从泰国和中国其他地方找到替代的鸡肉原料供应。

--国际社会关注马航坠机调查，对俄制裁或进一步升级

中国外交部长王毅周一就联合国安理会通过马来西亚航空公司客机坠毁事件决议发表谈话指出，当前重点是把决议落到实处，特别是让国际调查人员进入现场全面开展工作。

俄罗斯驻马来西亚大使Lyudmila Vorobyeva周二称，马航客机坠毁事件的调查应由“国际社会”领导，而不是乌克兰。

欧盟成员国外长将周二进行会晤，不太可能因上周马航在乌克兰坠机而对俄罗斯进行惩罚，可能只会加快实施已达成协议的个别制裁。

而德国外长呼吁欧洲对俄罗斯采取更为严厉的制裁，称对话不足以施压莫斯科。

[市场摘要]

--日本股市：长周末后收高，地缘政治紧张局势抑制涨势

日本股市日经指数周二收高，投资者从为期三天的长周末中返回，出口类股领涨，因尽管地缘政治忧虑仍存，但日圆走强势头暂停。日经指数收高0.8%，报15,343.28点。

--中国股市：沪综指收升1%创一个半月最大单日涨幅，有色、汽车板块领涨

中国股市沪综指收升1%创一个半月最大单日涨幅，昨日LME三个月期铝收涨至16个月最高水平，刺激以铝业个股为首的有色金属板块大涨，新能源汽车板块亦升幅居前。分析师指出，今日市场人气有所回升，料短线继续反弹概率较大。沪综指收报2,075.481点，涨21.002点或1.02%，此前最大单日涨幅为6月10日1.08%；上证A股今日成交986亿元人民币，上交易日为756亿元，较前一交易日大增三成。

--香港股市：恒指收于12月以来高位，受到内地股市涨势及资金流入提振

香港指标股指跳涨至近七个半月最高，受内地股市上涨及最近的资金流入推动。资金流入推动香港绩优股上涨。港股恒生指数上涨1.7%至23,782.11点，为12月9日以来最高。国企指数攀升2.4%，创1月2日以来最高收位。

--全球汇市：澳元上扬而日圆回撤，市场关注美国CPI

澳元上扬，在发达市场货币中走势最为明显，此前该国央行总裁表示对当前利率水平表示满意，并且没有试图通过讲话打压澳元。澳元兑美元日内上涨0.2%至0.9390。日圆下跌，美元兑日圆和欧元兑日圆双双上涨0.1%。欧元兑美元跌0.1%至1.3505美元。

--欧元债市：短债收益率料升，因闲置资金减少造成流动性紧缺

市场分析师表示，欧元区短期政府公债收益率(殖利率)和货币市场利率料将微升，因市场预期该地区银行系统闲置资金减少。两年期德国公债收益率周二小升1个基点至0.04%，未来几日料因流动性下滑而进一步走高。10年期德国公债收益率上涨1个基点至1.16%，其它欧元区政府公债收益率也大都走高。

--国际油市：布兰特原油小幅升向108美元，关注乌克兰局势及美国石油库存

布兰特原油期货小幅升向每桶108美元，乌克兰的地缘政治紧张局势升级，以及美国石油库存大幅下降的预期推动油价走高。0855GMT，布兰特9月原油期货涨0.31美元，报每桶107.99美元，美国8月原油期货涨0.52美元，至每桶105.11美元。

--金属期市：伦敦期锌触及三年高位，期铝接近16个月高点

伦敦期锌连续第二天上涨并触及近三年高位，期铝则触及16个月高点，因供给限制令市场看涨预期升温。LME三个月期锌上涨至2,370美元，为2011年8月以来最高，0859GMT时报2,359.75美元。今年锌价已经上涨约15%。上海期货交易所主力期锌跳涨近3%，至每吨17,110元人民币，为2012年3月以来最高。

LME期铝攀升至每吨2,039.75美元，为去年2月以来最高；上日上涨2%。上海期铝上涨1.4%。

--全球金市：黄金价格因亚股走高而下跌，避险买盘限制跌幅

金价下滑，因亚洲股市上涨，但金价仍保持在每盎司1,300美元上方，因乌克兰紧张局势和加沙地带冲突升级，提升黄金的避险魅力。0900GMT，现货金报每盎司1,307美元。周一盘中曾一度上涨0.6%，但之后未能守住涨幅，终场收平盘。(完)

(整理 朱晓军；审校 张明钧)

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