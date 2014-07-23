《路透晚报》--7月23日

2013年8月29日，雅加达一货币兑换处职员在数钱。 REUTERS/Beawiharta

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行政策会议讨论了提早升息正反两方面的观点

英国央行周三公布的政策会议记录显示，本月会议上曾讨论是否存在提早升息的理由，但担忧会伤及复苏。

货币政策委员会九位成员一致投票，维持利率不变，符合路透调查的分析师预估。

--中国6月外汇占款创两年半来最大降幅，后期走势现分歧

中国6月全部金融机构外汇占款减少882.8亿元人民币，不仅为连增10个月后的首次下降，亦创下两年半以来的最大单月降幅。而对于未来外部流动性是将继续减少，还是触底回升？观点莫衷一是。

--澳洲第二季核心通胀意外升高，打压降息预期并提振澳元

澳洲第二季消费者物价仅温和上升，但一项衡量基础通胀的关键指标升幅超出预期，这足以打压市场关于未来降息的猜测，并提振澳元。澳洲央行CPI截尾均值，较前季上升0.8%，较上年同期上升2.9%，升幅超出分析师预期的2.7%。

--日本央行副总裁中曾宏：距离战胜通缩已为期不远，但出口疲软值得关注

日本央行副总裁中曾宏周三表示，结束通缩已经胜利在望，因为工资和通胀预期上涨使企业可以提高产品价格，这暗示对经济持续复苏抱有信心。不过他对出口疲弱发出警告，并强调现在讨论撤出央行的大规模刺激政策还为时过早，暗示了央行继续向经济大量注入资金的决心，以加快通胀率上升至2%的目标水平。他还表示，日本经济正继续呈现趋势性温和复苏，4月上调消费税对家庭支出的影响正在减弱。

--印尼央行称将干预汇市，佐科竞选对手欲质疑选举结果

印尼央行发言人表示，央行将干预外汇市场以稳定卢比汇率。昨日雅加达首都特区省长佐科被确认为总统大选的赢家。周三印尼卢比升至两个月最高，一度走强逾0.9%至11,485的高点。

佐科周二宣布成为印尼总统大选的赢家，并承诺将对这个全球第三大民主国家进行重大改革。

而印尼总统大选候选人、前军方将领Prabowo Subianto的参选团队首席律师周三表示，在大选失利后，Prabowo将在宪法法院对结果提出质疑。

--企业业绩：苹果iPad销售放缓，戴姆勒业绩下滑

美国苹果的iPad推出四年后，销售就失去了强劲增长的势头。但通过与IBM结盟来进入大体尚未涉足的企业市场，有望重新焕发活力。6月当季苹果销售了1,320万部iPad，较上年同期下降8%，而且低于逾1,400万部的华尔街预估。iPad占苹果营收的15%，销量连续第二季低于华尔街预期。

德国汽车集团戴姆勒公布第二季营业利润下滑41%，尽管包括C级轿车在内的新车型提升梅赛德斯-奔驰汽车部门获利增长35%。

[市场摘要]

--日本股市：震荡收低，因投资者规避风险

日本股市日经指数周三在震荡交投中小幅收跌，因投资者寻求规避加沙危机等地缘政治风险，拖累权重股软银和本田汽车等出口股走低。日经指数收低0.1%至15,328.56点。

--中国股市：沪综指收升至逾一个月新高，惟上档压力渐增多数个股冲高回落

中国股市沪综指周三小幅收升至逾一个月新高，惟上档压力渐增，多数个股冲高回落。分析师指出，今日银行地产等权重股持续上涨支撑大盘反弹，但主板与创业板的行情有所分化，增量资金有限，料可能难以支持大盘继续上涨。

沪综指收报2,078.489点，涨3.008点或0.14%；上证A股今日成交1,066亿元人民币。

--香港股市：恒生国企指数创今年最高收盘价，地产股涨幅居前

香港股市恒生国企指数周三飙升至今年最高收盘水准，因投资者认为金融和能源股价值低估而买入。恒生国企指数攀升2%，收在去年12月27日以来高点；恒生指数升0.8%至23,971.87点，为12月2日以来高点。

--全球汇市：欧元兑美元和英镑下跌，受制裁俄罗斯及欧美利率前景打击

欧元兑美元周三触及八个月低点，因市场担心若对俄罗斯进一步实施制裁，可能伤及脆弱的欧元区经济增长，促使投资者避开欧元。欧元全线走低，兑英镑降至近两年低位。欧元兑英镑跌至0.7883，为2012年8月以来最低。欧元兑美元降至1.3455的2013年11月以来最低位，投资者预计未来数日欧元料进一步下行。欧元兑日圆报136.45，在逾五个月低点附近交投。

美元指数持稳在80.781。澳元兑美元涨约0.6%至0.9446。

--欧元债市：德债收益率滑向纪录低点，市场关注乌克兰局势

德国公债收益率周三跌向纪录低点，乌克兰和中东地区的冲突支撑了投资者对避险公债的需求。德国10年期公债收益率跌1.4个基点至1.16%。欧元区二线国家公债收益率大多持平至小涨。

--国际油市：布兰特原油持于107美元上方，关注美国原油库存

布兰特原油期货周三小跌，但持于每桶107美元上方，全球石油供应过剩令油价受限，尽管地缘政治紧张局势威胁到石油主产区的供应。0842GMT，布兰特9月原油期货跌0.07美元至每桶107.25美元。美国9月原油期货跌0.35美元，报每桶102.04美元。

--金属期市：伦敦期锌和期铝都守在近期高点，投资者买兴依然畅旺

伦敦期锌周三小升到三年新高，期铝则持守在近期高点附近，此前场中迎来投资者的一波买兴。但考虑到需求的季节性放缓，一些市场人士质疑基本金属价格的进一步上涨空间。

0851GMT，LME三个月期锌持稳在每吨2,359.50美元，此前涨至2,376美元的新高，后者为2011年8月以来最高。LME期铜近持平，报每吨7,032.50元人民币；LME期铝由上日所及的2013年2月高点回落。

--全球金市：金价保持在1,300美元上方，现货需求受关注

黄金周三在亚洲盘持稳，在海外市场下挫，看似近期可守在每盎司1,300美元上方，因乌克兰和加沙地缘政治紧张局势带动避险买盘。0853GMT，现货金微升，报每盎司1,308.30美元。美国期金小涨至1,309.2美元。(完)

(整理 朱晓军；审校 田建华)

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