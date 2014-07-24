《路透晚报》--7月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国汇丰7月制造业PMI初值创18个月高位，进一步确认经济企稳

受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。这进一步验证中国经济已因政策托底而企稳，未来决策层料继续维持定向宽松立场。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业PMI预览”，7月PMI初值数据续升至52.0，创下去年1月以来最高水准。这是该指数连续第四个月回升，上月终值为50.7。

--主要国家7月PMI初值纷纷出炉，德法表现强劲推升欧元区数据

日本7月制造业活动扩张速度较前月放慢，因企业继续对4月上调消费税后需求震荡做出调整。Markit/JMMA经季节调整的日本7月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至50.8，6月终值为51.5。

调查显示，法国企业活动在7月的萎缩速度放慢，受助于服务业表现强劲。Markit法国7月综合PMI从6月的48.1升至49.4，进一步接近荣枯线50。

德国企业活动在7月扩张，因服务业以三年来最快速度增长。这表明德国经济可能在第三季重拾动能。Markit的7月PMI初值升至三个月高点55.9。这是该指数连续第15个月高于50的荣枯分水岭。

欧元区民间部门7月扩张速度创三个月最快。Markit欧元区7月综合PMI从52.8升至54.0，创4月以来最高位。

--韩国推出规模110亿美元的经济刺激措施，第二季GDP创逾一年最小增幅

韩国推出规模上百亿美元的刺激支出措施，以提振内需。韩国企划财政部的刺激计划包括从财政和准财政账户额外增加11.7万亿韩元(114亿美元)支出，以及26万亿韩元贷款或其它金融支持，并放宽抵押贷款限制。

韩国央行则另外宣布创立一个规模3万亿韩元的贷款工具的计划，在此基础上，银行可最多发放12万亿韩元低息贷款，支持国内企业投资生产设施。韩国总统朴槿惠动员各方尽最大努力提振经济，企划财政部长官崔炅焕则承诺将采取大规模行动，投资者认为这将促使央行最早在下个月降息。

韩国第二季GDP较上年同期成长3.6%，符合路透调查的预估中值，但增幅低于第一季的3.9%。

--欧盟成员国与俄经贸关系松紧不同，加强制裁并非异口同声

如果欧盟真的加强对俄罗斯制裁，那么德国和意大利受到的冲击将最大，而俄罗斯外逃资本将有很大一部分流入英国的海外领地。

从联合国与欧盟数据来看，限制对俄贸易给欧盟各成员国造成的影响截然不同，其中德国面临的风险最大，而瑞典等要求制裁声最响的国家面临的风险则小得多。

因此，尽管美国在马航客机在乌克兰东部坠落之后敦促欧盟加大制裁力度，欧盟考虑限制俄罗斯获取欧洲防务与能源技术的计划很难推行。

--日本经济财政大臣甘利明称，GPIF投资组合调整将鼓励股市投资

日本经济财政大臣甘利明周四表示，投资人将资金从日本政府公债转战股市，因日本政府退休金投资基金(GPIF)的投资组合更多配置在股市。他并称，日本首相安倍晋三料将重整内阁，并将在10月举行特别国会会期。

--企业业绩：

韩国现代汽车周四公布，第二季净利降低6.5%，因韩元兑美元急剧升值且美国激励成本提高，盖过了在中国和国内市场销售强劲的影响。

LG电子公布，第二季获利较上年同期增长26.5%，超出分析师预估，因移动业务在四个季度来首度录得获利。

浦项钢铁表示，第二季营业利润下滑20%，小幅低于分析师预估，海外需求疲软的影响经由韩元汇价走强而扩大。[nL4S0PZ28N]

日本佳能公布集团六个月净利为1,284.6亿日圆，增长19.6%，六个月营业利润为1,931.9亿日圆，增长26.2%。

芬兰电信设备生产企业诺基亚公布，核心网络部门季度利润率高于预期，并称预计全年获利能力改善。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收低，因地缘政治担忧抵消中国数据提振

日股日经指数周四小幅下跌，盘中走势震荡，因投资者等待日本企业季报，而对加沙地带的地缘政治担忧抑制风险偏好，抵消中国乐观数据的提振。日经指数收盘小幅下跌0.3%，报15,284.42点，稍早平盘上方交投。

--中国股市：沪综指收升1.3%至逾三个月新高，受PMI数据向好激励

中国股市沪综指放量收升1.3%至逾三个月新高，今日公布的汇丰中国7月PMI初值创18个月高位，进一步确认经济企稳，激励金融、地产股带动大盘应声大涨。

沪综指收报2,105.062点，涨26.573点或1.28%；上证A股今日成交1,285亿元人民币，创三个半月新高。

--香港股市：恒指创下三年多来最高收位，沪港通政策鼓舞投资者

香港股市上涨，得益于中国大陆股市的拉动。投资者买进蓝筹股，因寄望“沪港通”政策将方便外资购买内地股票。恒生指数收涨0.7%，报24,141.50点，为2011年4月以来最高收位。恒生国企指数上涨1.1%，创下2013年12月以来最高收位。[.HKCN]

--全球汇市：欧元摆脱八个月低点，PMI调查数据提振人气

欧元由八个月低点反弹，此前公布的德国和法国经济调查数据好于预期，不过市场担忧若进一步制裁俄罗斯将伤害到欧元区经济，抑制了欧元的涨势。

欧元兑美元触及日高1.3476。欧元兑日圆略升至136.62，兑英镑涨至0.79075。

新西兰元兑美元下跌1.3%至0.8568美元，为6月12日以来最首见。

--欧元债市：闲置资金量下滑推升货币市场利率，关注短债收益率

欧元区货币市场利率微升，预计未来数日将进一步上涨，可能会推高短期政府公债收益率(殖利率)。此前，欧元区银行业系统的闲置资金量下滑。

德国10年期公债收益率小幅上涨2个基点，报1.17%。西班牙10年期公债收益率下跌2个基点，回到周三触及的纪录低位2.54%；意大利10年期公债收益率亦下跌2个基点，报2.72%，接近纪录低位。

--国际油市：布兰特原油守在108美元附近，受中国制造业数据支撑

布兰特原油期货守在108美元附近，因中国制造业数据意外强劲，提振了中国需求增长的预期。0854GMT，布兰特原油9月合约报107.82美元。美国原油下跌，报102.80美元。

--金属期市：伦铜触及10日高点，因中国增长前景好转

伦敦金属交易所(LME)期铜涨至逾一周高点，此前中国汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)7月初值显示行业活动增速创18个月最快。伦铜价格未受印尼不久可能恢复矿石出口消息的影响。印尼恢复出口将扫清供应中的症结。

LME期铜一度攀升到7月14日以来的最高位7,151.50美元，0858GMT时报每吨7,137美元，上涨1.3%。

LME期锌连续第四个交易日刷新三年高点，触及每吨2,384.75美元，但上涨势头似乎开始消退。

--全球金市：现货金跌破1,300美元心理关口，亚洲实货买兴升温

金价跌破每盎司1,300美元的心理价位，黄金避险需求减弱，因亚洲股市上扬和中国制造业数据强劲。0856GMT，现货金跌0.6%至每盎司1,296.10美元。美国期金下滑约7美元至1,297.4美元。(完)

(整理 朱晓军；审校 张明钧)

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