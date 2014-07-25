《路透晚报》--7月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本6月核心CPI按年升幅略微放缓，QE退出和消费税上调悬而未决

随着进口成本因日圆疲软而增加的势头消退，日本6月核心消费者物价指数(CPI)按年升幅小幅放缓，突显出央行明年实现2%通胀率目标所面临的挑战。日本总务省周五公布6月全国核心CPI较上年同期增长3.3%，因全国消费税上调继续提振物价。此数据符合市场预估中值，但略低于5月的增长3.4%。

经济财政大臣甘利明表示，现在讨论退出央行量化宽松政策还为时尚早，因政府还没有宣布通缩结束。

内阁官房长官菅义伟表示，政府将在12月决定是否在明年进行第二阶段的消费税上调。

--德国GFK消费者信心指数创逾七年半最高，IFO企业景气判断指数下滑

德国市场研究机构GFK调查显示，8月消费者信心指数升至逾七年半最高，因消费者对未来收入前景乐观程度为1991年以来最强。当月消费者信心指数上升至9，7月为8.9。

德国经济智库Ifo公布，7月IFO企业景气判断指数为108.0，路透调查预估为109.4，前值为109.7。

--英国第二季GDP初值较前季增长0.8%，较上年同期增长3.1%

英国国家统计局公布，第二季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.8%，较上年同期增长3.1%，符合路透调查预估。服务业产出较前季增长1.0%，不但高于前季的增长0.8%，更是创下2012年第三季以来最高。不过第二季工业生产仅较前季增长0.4%，低于第一季增幅0.7%。

--企业新闻：菲亚特和标致否认合并传闻，圣灵银行最大股东申请债权人保护

PSA标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒周四否认了英国金融时报有关双方准备合并的报导。

葡萄牙圣灵银行最大的股东圣灵金融集团(ESFG)周四申请债权人保护，该银行未来归属前景也因此变得更加不确定。

--矿业新闻：印尼料与自由港签订谅解备忘录，俄称将提前取消铜镍出口关税

印尼负责煤炭和矿产事务的官员Sukhyar表示，预计印尼周五会和美国自由港麦克默伦铜金矿公司签订谅解备忘录，允许其在下半年出口75.6万吨铜精矿。

俄罗斯政府称将提前取消镍和铜的出口关税，此举符合预期，将为全球最大的镍生产商--诺里尔斯克镍业的一个项目提供支持。

[市场摘要]

--日本股市：创六个月收盘高点，受助于美股强势和权重股FANUC大涨

日本股市日经指数周五升1.1%，收在六个月以来最高水平，受助于美股标准普尔500指数创纪录新高，以及权重股Fanuc在财报公布获利强劲后跳涨。日经指数收高近174点至15,457.87点，创1月23日以来最高收盘水平。

--中国股市：沪综指收升1%至逾三个月新高，有色钢铁带动大盘四连涨

中国股市沪综指收升1%再创逾三个月新高，有色金属、钢铁股接力，带动大盘连续第四日上涨。分析师指出，市场连续放量反弹令投资者信心有所恢复，盘中板块轮番表现，但目前已累积一定升幅，短线续升空间已不大。

沪综指收报2,126.614点，涨21.552点或1.02%；本周累计上涨3.28%，创三个半月来最大单周涨幅。上证A股今日成交1,113亿元人民币。

--香港股市：恒指收于逾三年最高收位，受中国股市涨势激励

香港股市指标股指周五收涨0.3%，收于逾三年来最高收位，受中国市场上涨激励。港股恒生指数收复稍早跌幅，收于24,216.01点，为2011年4月11日以来最高收位。恒生国企指数升0.5%至12月13日以来最高收盘价。

--全球汇市：欧元欧洲盘初几近持平，随后受德国IFO指数打压

欧洲盘初，欧元兑美元几近持平于1.3461，脱离周四触及的八个月低点约1.3438。德国Ifo数据公布后，欧元兑美元由1.3465美元跌至盘中低点1.3444，盘中跌0.13%。

0847GMT，美元兑日圆上涨0.1%，报101.91日圆。

--欧元债市：西班牙和意大利公债受支撑，因偿债资金料再入市投资

西班牙和意大利公债收益率(殖利率)守在纪录低位附近。下周两国将偿付600亿欧元巨额债务和票息，预计将重新投资于市场。

西班牙10年期公债收益率(殖利率)和意大利10年期公债收益率均下跌1个基点，分别至2.56%和2.73%。

--国际油市：布兰特原油持于107美元上方，因供应充足抑制地缘政治影响

布兰特原油期货持稳于每桶107美元上方，本周有望收平盘，因供应充足压制因产油区地缘政治紧张局势引发的价格升势。0827GMT，布兰特原油9月合约小涨0.26美元，报每桶107.33美元。美国原油9月合约微涨0.05美元，报102.12美元，

--金属期市：LME期铅触及今年高点，投资者追捧中国题材

伦敦期铅涨至今年高位，因金属全面上升。投资者买入表现一直落于下风的期铅，因对主要金属消费国中国的经济状况越发感到乐观。上海期铅触及4%的涨停限制，伦敦期铅则跳升近2%。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铅一度涨至12月末以来高位每吨2,275美元。上海期铅触及4%的涨停板，收在每吨14,800元人民币(2,400美元)，成交活跃。LME三个月期铜距离7月8日触及的四个半月高位7,212美元仅咫尺之遥，一度攀升至7,198.25美元。期铜上涨0.3%至7,188美元。

--金价接近五周低点且周线料第二周连跌，受累于经济数据强劲

金价在隔夜大跌后守在五周低点附近，有望连续第二周周线收跌，强劲的全球经济数据抵消了黄金避险吸引力。0828GMT，现货金报每盎司1,292.80美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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