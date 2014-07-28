《路透晚报》--7月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--福喜内部调查显示上海福喜质量不达标，将撤换高层人员

福喜集团进行的内部调查显示，受丑闻重创的上海福喜的质量标准不达标。福喜集团OSI Industries的总裁和首席运营官(COO)David McDonald周一在上海的记者会上表示，该公司将对上海的业务进行“大规模整改”，包括撤换高级管理人员。公司将在未来三年投入1,000万元人民币(162万美元)在上海展开食品安全培训项目。

--海牙仲裁法院判俄罗斯赔偿尤科斯公司前股东500亿美元

据消息人士周一透露，海牙常设仲裁法院(PCA)预计今天稍晚宣判，俄罗斯必须向尤科斯前股东赔偿约500亿美元，这个数额是最初主张赔偿额1,000亿美元的一半。尤科斯曾是俄罗斯最大的石油生产商，该公司目前已经消亡。

--日本将冻结疑似破坏乌克兰稳定人员的资产

日本内阁官房长官菅义伟周一在记者会上表示，该国将冻结那些疑似破坏乌克兰东部稳定人员的资产。菅义伟称，“日本将冻结那些被认为直接参与克里米亚被吞并和破坏乌克兰东部稳定人员的资产。”

--澳洲政府批准印度企业ADANI的160亿美元CARMICHAEL煤炭项目

澳洲政府周一批准印度企业Adani Mining Pty Ltd颇具争议性的165亿澳元(155亿美元)Carmichael煤炭及铁路项目，但附带有保护地下水的严格条件。澳洲环境部长在声明稿中称，“严格的条件将确保环境保护，这是最重要的考量。”

--德国商业银行加强节本力度，计划外包部分财务部门业务

德国商报报导称，德国第二大银行--德国商业银行正在扩大成本节约计划范围，将财务部门部分业务外包，其中包括会计。据知情人士透露，公司将再裁员逾450人。德国商业银行正在进行四年内第二次大幅削减成本计划；该行去年宣布将在45,000名员工中裁员5,200人，并承诺把管理层削减20%。

[市场摘要]

--日本股市：收涨至六个月最高收位，博彩类股表现出色

日本股市日经指数触及六个月收盘高位，受企业获利好转的期望提振。博彩类股表现出色，因有媒体报导称，日本可能在2020年夏季奥运会之前开设新的赌场。指标日经指数上涨0.5%至15,529.40点，为1月23日以来最高收盘位。东证股价指数上涨0.4%，至1,286.07点，市场成交清淡。

--中国股市：沪综指收升2.4%至七个半月新高，有色金属、银行板块继续发力

中国股市沪综指大幅收升2.4%并创七个半月新高。今日有色金属、银行板块继续发力，带动大盘连续第五日上涨。分析师指出，市场依然延续了主板强势的格局，股指突破前期密集区后方向逐渐明朗，后市料将延续震荡上行，但短线不排除出现高位震荡。

沪综指收报2,177.948点，涨51.334点或2.41%，创逾四个月最大单日涨幅，此前收盘高点为去年12月13日的2,196.07点；上证A股今日成交1,802亿元人民币，上交易日为1,113亿元，此前成交金额高点为去年9月11日1,954亿元。

--香港股市：恒指收创逾三年高位，受交通银行消息激励

香港股市恒生指数收在逾三年高位，中资银行股跳涨，因之前路透报导称以资产计中国第五大银行--交通银行已上报实施混合所有制申请。恒生指数收高0.9%至24,428.63点，为2010年11月以来最高。恒生国企指数攀升0.7%，创12月11日以来最高收位。

--全球汇市：美元涨势稍事喘息，关注重要数据和央行决议

美元指数徘徊在六个月高位附近，本周的数据和央行政策决议将决定，美元上周创下3月以来最强周线走势是否能在本周更上层楼。美元指数持稳于81.045，欧元/美元报1.3434，美元/日圆报101.87，欧元/日圆报136.87。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率下滑，因穆迪调升该国评级

葡萄牙公债收益率下滑，此前穆迪将该国债信评级上调，不认为该国最大银行的问题将蔓延。穆迪投资者服务公司周五调升葡萄牙政府债券评级，从"Ba2"升至"Ba1"，因预期该国的财务整顿将继续按计划推进。葡萄牙十年期公债收益率开低3个基点，报3.63%。德国10年期公债收益率小升1个基点至1.15%。

--国际油市：布兰特原油跌至108美元下方，因加沙地带交火有所减弱

布兰特原油期货跌至每桶108美元下方，因以色列与哈马斯伊斯兰激进分子在加沙地带的交火有所减弱，但一些分析师称跌幅可能有限。0841GMT，布兰特原油9月合约跌0.64美元，报每桶107.75美元。美国原油9月合约跌0.61美元，报101.48美元。

--金属期市：伦铜涨势暂歇，因印尼铜精矿出口可望恢复

伦敦期铜开盘持平，因有消息称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司将恢复印尼的铜精矿出口，之前出口陷入长达六个月的停顿。伦铜上周上扬2%。

0843GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨3.25美元，报7,128.25美元。上海期交所交投最活跃的9月期铜合约下滑0.4%，报每吨50,630元人民币。

--美元走强令金价下滑，但仍守在1,300美元上方

金价由于美元走强而下滑，但在每盎司1,300美元附近获得支撑，因西方与俄罗斯间的紧张局势升级且中东地区冲突持续，黄金的避险魅力增强。。0846GMT，现货金报每盎司1,304.80美元。(完)

(编译 李春喜; 审校 龚芳)

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