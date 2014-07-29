《路透晚报》--7月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：高盛进军中国金属仓储业务，青岛骗贷案加速市场洗牌

中国青岛港发生融资丑闻，各方争夺市场份额的竞争升温；消息人士称，高盛集团的金属仓储业务首次进军中国市场。这次丑闻使银行和贸易商对西方金属仓储公司的信心动摇，因西方业者必须依赖中国当地代理机构监督仓储业务，现在这些公司考虑弃用中国的代理公司，在国内成立自己的业务来直接监督仓储。

--青岛港国际及母公司接获中信资源起诉书，9月初开审

中国码头营运商--青岛港国际股份称，该公司以及母公司青岛港集团接获中信资源的民事起诉书，要求取回存于青岛保税仓库货物，如不能交付则须作出赔偿，案件将于9月初开审。

--日本劳动力需求旺盛，家庭支出显露复苏迹象

日本官方数据显示，6月求才求职比位于逾20年来的高点，同时家庭支出较上月增长，显示消费者正在摆脱4月上调消费税的影响。6月所有家庭支出经季节调整后较上月增长1.5%，低于分析师预估中值增长2.2%，但扭转了4月和5月的萎缩势头。

--企业业绩：

* 德意志银行第二季税前获利较上年同期成长16%至9.17亿欧元，因债券交易净收入持稳。该行将未来诉讼或和解相关拨备提高4.7亿欧元至22亿。

* 野村控股季度净利较上年同期下降70%，不及分析师预估,因缺乏去年股市大涨的支撑，且今年市场对日本复苏前景的看法更加谨慎。4-6月净利从上年同期的658.9亿日圆降至198.6亿日圆(合1.95亿美元)

* 瑞银第二季净利7.92亿瑞郎，上年同期为6.9亿瑞郎；去年第二季获利受到美国一笔8.85亿美元和解金拖累。瑞银第二季提列2.54亿瑞郎费用，主要用于和解帮助德国客户逃税的指控，此为该行私人银行部门面临一系列指控的最新一桩。

[市场摘要]

--日本股市：创下六个月收盘新高，因日圆走软且企业业绩强劲

日本股市收于六个月收盘新高，受日圆走软及日产汽车等绩优股强劲业绩带动，这暗示一些行业已经经受住近期上调消费税的影响。日经指数收高88.67点，报15,618.07点，创1月底以来最高收位。东证股价指数升0.3%，至1,290.41点。

--中国股市：沪综指连六日收升，盘中震荡加剧

中国股市沪综指连续第六日收升，续创七个半月新高。今日股指冲高回落，尾盘缩减涨幅，盘中震荡开始加剧，各板块走势有所分化。分析师指出，大盘短线累积涨幅已大，可能将出现回调，但中期依然有望继续向上拓展空间。沪综指收报2,183.192点，涨5.244点或0.24%。

--香港股市：恒生指数收创逾三年半新高，地产股在财报出炉前走强

香港股市恒生指数收在逾三年半最高点，午后加速上涨，地产开发类股在公布半年财报之前走势强劲。恒生指数收高0.9%至24,640.53点，为2010年11月以来最高。恒生国企指数攀升0.5%，收在去年12月10日以来高点。

--全球汇市：美元持稳观望FED会议和经济数据，新西兰元下滑

美元兑一篮子主要货币持稳在六个月高位附近，本周稍晚将迎来美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议。新西兰元下滑，因该国乳品巨头恒天然(Fonterra)下调对奶农付款预估。0842GMT，欧元/美元跌0.02%，报1.3436；美元/日圆上涨0.05%，报101.90；欧元/日圆上涨0.02%，报136.92。

--欧元债市：西班牙和意大利公债收益率再创纪录新低，市场预期资金充裕

西班牙和意大利公债收益率(殖利率)再创纪录新低，投资者预计本周两国600亿欧元票息和偿债资金将重返市场。10年期德国公债收益率也触及历史低位。爱尔兰10年期公债收益率跌2.5个基点至纪录低位2.18%。西班牙和意大利10年期公债收益率均下跌1.5个基点，分别至2.49%和2.65%。

--国际油市：油价逼近108美元，供应充足抵消地缘政治紧张局势影响

布兰特原油持稳于每桶108美元左右，供应充足抵消了中东、非洲和欧洲的地缘政治紧张局势影响。0847GMT，布兰特原油9月合约涨0.4美元，报每桶107.97美元。美国原油9月合约涨0.09美元，报101.76美元。

--金属期市：伦敦期锌和期铅走势坚挺，投资者买入表现滞后的金属

伦敦期锌持守在近三年高位，期铅小升到17个月高点，因考虑到全球经济增长前景，投资者买进今年表现滞后且看似被低估的金属。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌齐平周一的三年高点2,416美元，0700 GMT报每吨2,411美元。LME期铅升至2,307美元，为2013年2月末以来最高。LME期铜微升0.3%至7,142美元。

上海期铅最高上涨2%，随后削减涨幅至1.3%，报每吨15,345元人民币(2,500美元)。

--金价守在1,300美元上方，观望美联储政策会议及经济数据

金价仅略高于1,300美元，变动不大，受中东和乌克兰地缘政治紧张形势的支撑；投资者亦关注本周稍晚的美国就业数据及美联储政策会议。0515GMT，现货金报每盎司1,307.64美元，美国期金上涨0.33%至1,307.6美元。(完)

(编译 李春喜; 审校 龚芳)

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