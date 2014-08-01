《路透晚报》--8月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区7月制造业增速未进一步提升，德国制造业活动则连续第13个月扩张

调查显示，欧元区7月制造业增长速度未能进一步提升，因围绕乌克兰的紧张情势升级打压人气。欧元区7月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.8，与6月持平，但低于初值的51.9。随着通胀压力消散，及法国制造业活动萎缩加速，该数据为欧洲央行在8月7日下次货币政策会议前带来负面气息。

因新订单增加，德国7月制造业活动连续第13个月扩张，但企业再度裁员，表明身为欧洲最大经济体的德国第三季开局喜忧参半。德国7月制造业PMI终值为52.4，低于7月初值52.9，但高于6月的52.0。

因新订单及聘雇水准下滑，法国制造业7月萎缩速度为七个月来最快。法国7月制造业PMI降至47.8，略高于初值的47.6，但低于6月的48.2，且远低于景气荣枯分水岭50。

英国7月制造业活动扩张步伐为一年来最慢，或反映出英国升息前景和乌克兰危机升级的影响。英国7月制造业PMI从6月的57.2降至55.4，为2013年7月以来最低，亦远低于路透调查中的最低预估值。

--中国制造业稳中向好，经济增长由落转稳趋势形成

受生产和新订单指数大幅上涨推动，中国7月官方和汇丰制造业PMI双双创下数月高点，制造业稳中向好趋势更加明显，尤其小企业PMI回升明显成为亮点。

中国7月官方制造业PMI升至51.7，为连续第五个月上升，并创2012年4月以来最高水准；汇丰中国7月制造业PMI终值为51.7，连续第二个月位于荣枯线50上方，并创下去年1月以来新高。

--日央行总裁为看好经济表现观点辩护

在日本公布一系列疲软数据后，央行总裁黑田东彦周五喊话反击，极力为经济表现辩护，重申若通胀率在以2%为目标的轨道上裹足不前，将扩大刺激举措。他称，“日本央行的目标并非短暂地实现2%的物价目标。日本央行的目标是实现每年通胀率都在2%上下的经济态势。”这标志着日本短期内不会退出超宽松刺激政策。

--葡萄牙圣灵银行披露巨亏，或迫不得已需要国家援助

葡萄牙惟愿国内最大上市银行圣灵银行(BES)的财务和治理困境不再扩大的希望周四破灭，该行披露巨额损失，且可能存在违法行为，让投资者感到恐慌。圣灵银行公布亏损36亿欧元，且覆盖创始人Espirito Santo家族企业曝险的拨备金高于预期，其股价受此影响暴跌42%。该行本想在不寻求国家援助的情况下进行募资，目前看来将成为一大艰巨的挑战。葡萄牙央行已下令该行高层停职，但投资者担心可能还会有更多意想不到的情况浮出水面。

--韩国7月出口按年增幅创七个月高位，但前景仍面临挑战

韩国7月出口按年增幅创七个月高位，但另一份调查显示，由于全球需求依然低迷，依赖出口的韩国经济成长将持续遭遇阻力。周五出炉的消费者通胀数据显示，消费者对经济是否稳步复苏并没有信心。这与贸易数据一道增强了有关央行即将降息的预期，时间最早可能在8月14日。

--调查：美国基金7月调高现金配比至六年高位

路透最新月度调查显示，美国基金经理人7月建议将现金配比提高至金融危机爆发以来的最高水平，在俄罗斯与西方国家在乌克兰问题上陷入僵局之际趋于保守；中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比本月继续回升，并创下半年来新高。

--台湾高雄严重气爆事件令死伤数续升至295人，相关股价下挫

台湾南部工业大城高雄市周四深夜发生地下管线大规模爆炸，造成严重伤亡，至目前为止死亡人数已增至24人。严重的气爆尚待厘清责任，石化相关业者股价已大幅下挫。根据台湾消防署周五上午10时的最新资料显示，本次爆炸死伤人数已达295人，其中死亡24人、受伤271人。

[市场摘要]

--日本股市：美国利率前景打压日经指数创一周收盘低位，然索尼跳涨

日本股市日经指数周五跌至一周低位，因市场担忧美国可能较预期更早上调利率，但索尼等公司公布强劲业绩，限制了跌幅。日经指数收低0.6%至15,523.11点，为7月25日以来最低收盘水准。该指数本周累计上涨0.4%，连续第三周周线上扬。东证股价指数跌0.6%至1,281.30点，JPX日经400指数亦跌0.6%至11,659.44。

--中国股市：沪综指因获利回吐压力收盘下跌，短期料将延续调整

中国股市沪综指收跌，但本周仍录得近3%的周涨幅。分析师指出，在大盘前期连续上涨后，累积的获利盘不少，今日大盘一度冲破2,200点整数关口；不过后继乏力，金融地产有色等近期领涨板块大面积回调，料短期大盘还将延续调整。

沪综指收报2,185.303点，跌16.259点或0.74%，本周该指数累计上涨2.76%；上证A股今日成交1,517亿元人民币，上交易日为1,323亿元。沪深300指数收报2,329.402点，跌0.89%。

--香港股市：恒生指数收低结束八连涨，长江实业领跌

香港股市收低，尾随海外股市跌势，地产股长江实业领跌，今日稍晚将有美国就业数据公布。恒生指数收低0.9%，至24,532.43点，为九个交易日以来首次收跌，且创逾三周来最大单日跌幅。恒生国企指数下跌1.3%。

--全球汇市：美元指数徘徊于10个月高点，美国非农就业数据众所瞩目

美元在10个月高点附近游走，连续第三周走强，暗示一年多来低波动、低成交量及低交易报酬的走势或将告终，而今日稍晚将迎来美国的非农就业数据。美元指数小涨至81.51，略低于10个半月高点81.573。欧元近持平为1.3382美元。美元升逾0.1%至102.95日圆。

--欧元债市：希腊公债收益率下滑，投资者预计穆迪会上调该国评级

希腊公债收益率下跌，价格表现小幅胜过其他低评级欧元区公债，因投资者预计今日稍晚穆迪会上调希腊评级。穆迪当前对希腊的评级是投机等级的Caa3，为欧元区各国最差。穆迪定于周五检讨希腊评级，若有评级声明，也将在市场收盘后公布。希腊10年期公债收益率下跌2基点至6.04%，不同于其他较低评级债券上涨1至4个基点的升势。

--国际油市：布兰特原油跌破106美元，因市场供过于求

布兰特原油持于每桶106美元附近，充裕供应继续拖累油价。布兰特原油7月录得2013年4月来最大月度跌幅。分析师预计今年全球石油产量将超出需求，而非洲和欧洲已经出现供应过剩。0822GMT，布兰特原油小跌0.02美元至每桶106.00美元，上个月跌幅达5.6%。美国9月原油跌0.41美元至每桶97.76美元。

--金属期市：中国强劲制造业数据支撑铜价

伦敦期铜获得支撑，因数据显示中国制造业活动扩张，预示良好的需求前景，安抚了市场因美股挫低而产生的紧张情绪。0826GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.2%，报每吨7,128美元左右，上日近持平。上海交投最活跃的10月期铜收高0.2%，报每吨50,530元人民币。

--全球金市：现货金接近六周低点，料连续第三周下跌

黄金价格持于六周低位附近，料连续第三周下跌，因有关美国经济的乐观情绪抵消了地缘政治局势引发的避险需求。由一连串强劲美国数据引发的乐观情绪可能增强，因定于今日稍晚公布的美国7月非农就业报告料显示，该国就业岗位维持稳步增长。0828GMT，现货金略涨至每盎司1,284.3美元左右，上日下跌1%；周四触及1,280.76美元，为6月19日以来最低。(完)

(编译 艾茂林; 审校 龚芳)

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