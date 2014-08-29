《路透晚报》--8月29日

2014年8月13日，东京一家珠宝商店，路人在看商店的橱窗展示。 REUTERS/Yuya Shino

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

----欧元区8月HICP较上年同期上涨0.3%符合预期，涨幅创五年新低

欧盟统计局周五公布，欧元区消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上涨0.3%，为2009年10月以来最小涨幅；尽管如此，该数据不太可能迫使欧洲央行在下周会议上立刻采取行动。

同时统计局还公布，欧元区7月失业率持稳在11.5%，为2012年9月以来最低。

--日本7月零售销售出现四个月来首见回升，全国核心CPI升幅符合预期

日本政府周五公布多项数据，其中7月零售销售较上年同期上升0.5%，四个月来首次增加，优于市场预估的成长0.1%，显示在消费税上调数月后，消费正在逐步回升。

7月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长3.3%，符合分析师预估。东京8月核心CPI较上年同期增加2.7%，路透调查预估亦为2.7%。

7月经季节调整后的失业率自6月的3.7%升至3.8%。市场预期中值则为持平于6月。数据还显示，7月求才求职比为1.10，持平于上月所创1992年6月以来最高水准。市场预估亦为持平上月。

7月工业生产较前月增长0.2%，增幅不及预估；6月录得2011年3月大地震以来最大跌幅。路透调查的预估为较前月上升1.0%。数据显示，日本制造商预计8月工业生产较前月上升1.3%，预测9月增长3.5%。

欧元隔夜货币市场利率首次呈负值，受低利率和流动性驱使

--数据显示，欧元隔夜银行间拆借利率首次定为负值，受创纪录低位的欧元区利率和富余流动性所推动。欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)定在-0.004%，过去几周一直在零附近波动。

--金融时报：苹果与芯片商NXP合作，为新款IPHONE添加NFC技术

英国金融时报引述知情人士报导称，苹果正与荷兰芯片制造商NXP Semiconductors NV合作，在下一代iPhone上添加安全的近场通讯(NFC)。这种技术有助于智能手机用户进行接触式支付。该报称，NXP将提供安全的NFC芯片，这种芯片可以让iPhone连接支付终端或票务系统。

苹果稍早邀请媒体参加9月9日于总部所在地加州库比蒂诺举办的“特别活动”，届时料推出新款iPhone。

--英国8月房价涨幅远超预期，消费者信心回升

全英房屋抵押贷款协会称，英国8月房价较上月上涨0.8%，涨幅大于路透调查预估的涨0.1%，这与显示楼市降温的其他迹象相悖。8月房价较上年同期升高11.0%，升幅高于7月的10.6%，也高于路透调查分析师预估的10.1%。

市场研究机构GfK公布的调查显示，英国8月消费者信心指数升至正1，路透调查预估为负1，7月为负2。

--冰岛火山喷发，当局将航空警报级别提升至红色

冰岛当局表示，丁久冰川(Dyngjujokull)下火山喷发，当局将航空警示升至最高等级红色，但目前尚未检测到火山灰。冰岛国家危机协调中心称：“冰岛气象局已将喷发地上空的航空警示升至红色，冰岛空管已关闭了地面至1.8万米高空的空域。”

[市场摘要]

--日本股市：乌克兰情势打压日经指数收跌，但国内买盘憧憬抑制跌幅

日本股市日经指数收跌，因乌克兰冲突再度升温，但国内投资人开始购买大型股的期望限制跌幅。日经指数下跌0.2%，报15,424.59点。本周日经指数共跌0.7%，本月共跌1.3%。

东证股价指数跌0.2%，报1,277.97点，盘中短暂在平盘附近游移，引发国内投资人追踪指数买盘的臆测。

--中国股市：沪综指收涨1%，新股申购对资金面冲击减缓大盘止跌反弹

中国股市沪综指收涨1%。分析师指出，周四多只新股集中申购后，对资金面冲击得以减缓令大盘止跌反弹。而在经济放缓压力下，后市稳增长政策预期或部分缓解市场担忧，短期大盘料以震荡走势为主。

沪综指收报2,217.20点，涨21.382点或0.97%，本周则累计下跌1.05%。上证A股今日成交928亿元人民币，上日为1,091亿元。

--香港股市：恒指收平，中止三日连跌

香港股市收平盘，部分受助于内地股市的强势，但企业财报表现不佳，限制大盘涨幅。港股此前三个交易日都下跌。

恒生指数逆转早盘跌势，终场收平，报24,742.06点。恒生国企指数升0.3%。

两股指本月分别下滑0.1%和1.5%，为四个月来首见月度下跌。

--全球汇市：欧元走势依旧艰难，等候欧元区通胀报告

欧元走疲，可能连续第二个月录得跌幅，不过在欧元区公布8月通胀数据后，欧元升至日高1.3194；0904GMT，欧元兑美元日内近持平，报1.3188，美元兑日圆则是上涨近0.2%至103.88。

--欧元债市：德国公债期货在欧元区HICP数据公布后跌至日低

受到最新的欧元区通胀数据影响，德国公债期货触及日低151.32，日内下跌26个基点；此外数据显示，欧元隔夜银行间拆借利率首次定为负值，受创纪录低位的欧元区利率和富余流动性所推动。欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)定在-0.004%，过去几周一直在零附近波动。

--金属期市：伦敦期铜恐创下3月迄今最高单月跌幅，乌克兰局势是主因

伦敦期铜小幅上涨，但价格仍有可能录得3月以来最高单月跌幅，因市场担心乌克兰紧张局势升级，或拖累全球经济成长并冲击金属需求。

0849GMT，伦敦期铜报每吨6,943.00美元，小涨0.13%。

--国际油市：布兰特原油期货守在102美元上方，但料将连续第二个月下跌

布兰特原油期货守在102美元上方，但料将连续第二个月下跌，因石油供应充足而且欧洲及中国需求趋疲，影响超过了地缘政治忧虑。

0850GMT，布兰特原油期货上涨0.36美元，至每桶102.82美元。美国原油期货上涨0.51美元至95.06美元。

--全球金市：金价持稳，受乌克兰危机刺激8月料单月上涨

现货金几无变动，本月料录得涨幅，因俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势升温，加剧对黄金的避险需求。0851GMT，现货金报每盎司1,284.51美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。