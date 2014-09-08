《路透晚报》--9月8日

2014年9月7日，英格兰与苏格兰交界处的Berwick-upon-Tweed附近飘扬的苏格兰国旗。 REUTERS/Russell Cheyne

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--苏格兰独立民意占上风，英镑及英股承压

一项民意调查显示，赞同苏格兰独立的人数占51%，反对独立的人数占49%，拥独阵营首次领先。受此影响，英国股市周一进一步远离14年半高位，英镑兑美元跌至10个月低位，欧元跌至两周低点。

英国财政大臣欧思邦称，未来几天将推出计划，如果苏格兰在9月18日公投中反对独立，将给予苏格兰更多税务、支出和社会福利方面的自治权。

--伊莱克斯33亿美元收购通用家电事业，强化美国业务

瑞典伊莱克斯(Electrolux)表示，已经同意以33亿美元现金收购美国通用电气(General Electric)家电业务，成为该公司史上最大的并购案，除了强化其在北美市场实力，还将挑战竞争对手惠而浦(Whirlpool)地位。

--日本第二季GDP环比年率下修，7月经常帐转为盈余

日本第二季经济环比年率修正后为萎缩7.1%，萎缩幅度高于初值，突显对4月消费税上调的冲击可能大于预期的担忧。另外，日本7月经常帐收支恢复盈余，反映海外投资收益增加。日本内阁府调查显示，日本8月服务业景气判断指数降至47.7，四个月来首次下降。

--德国7月贸易顺差意外强劲，照亮第三季经济

德国7月贸易顺差达到创纪录的222亿欧元，暗示该国经济在经历第二季的意外萎缩后，第三季或将实现强劲反弹。德国联邦统计局公布的经季节调整数据显示，出口扩增4.7%至982亿欧元，为2012年5月以来最高升幅，且远超过预估的增加0.5%。

--英国8月房价较前月上涨0.1%，增速大幅放缓--HALIFAX

英国抵押贷款机构Halifax公布，英国8月房价增幅微薄，再添房地产市场趋缓的迹象。Halifax公布，英国8月房价较前月上涨0.1%，远低于7月时的上涨1.2%。截至8月的三个月房价较上年同期上涨9.7%，低于7月时的10.2%。

--澳洲8月整体招聘广告连增第三个月，触及17个月高位

澳洲8月整体招聘广告连续第三个月增加，并触及17个月高位，令人期待近期失业骤增可能只是暂时情况。澳新银行调查显示，8月整体招聘广告增加1.5%至每周平均135,569个，创去年3月以来最高。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小幅收高，日本乐天网站受并购消息打压下挫

日本股市周一在震荡交投中收盘小涨，美国就业数据逊于预期，激发对美国利率将保持在低位的预期，但日本乐天网站重挫，因有消息称该公司收购美国折扣网站运营商。日经指数收高0.2%至15,705.11点，东证股价指数升0.4%至1,298.64点，成交17.8亿股，为9月1日以来最低。

--香港股市：假期前夕恒指收低，投资者追捧中资股题材

香港股市恒生指数收低，投资者在公共假日前调整资产组合，增持中资股，令蓝筹股受到冲击。恒生指数收低0.2%，报25,190.45点，为连续第三天下跌。恒生国企指数上涨0.4%，收在九个月来最高收盘位。

--全球汇市：英镑降至近10个月低位，受苏格兰独立派民意领先打击

英镑兑美元跌至近10个月最低水准，此前一份民意调查显示，赞成苏格兰独立的支持率首度领先反对阵营。英镑兑美元下挫逾1%，为13个月以来最大跌幅，欧洲盘初报1.6145。英镑兑欧元也下跌近1%，推动英镑贸易加权指数降至4月底以来低点。英镑/美元最新报1.6169，较周五美国尾盘下跌1%。英镑兑日圆一度触及三个月低点169.68日圆，之后略为回升至169.90。

英镑的下挫将给美元带来支撑。美元兑日圆报在105.095附近，维持在周五触及的六年高点105.71下方。欧元兑美元则持稳，报1.2945美元，略高于上周所及14个月低点1.2920。

--欧元债市：意大利和西班牙公债收益率小升，本周将迎来多笔债券发售

意大利和西班牙公债收益率上涨，本周欧元区将迎来多笔公债发行。但收益率仍距离上周四欧洲央行推出多项刺激举措后触及的纪录低点不远。意大利及西班牙10年期公债收益率双双上涨4个基点，分别报2.30%及2.10%，距离周五触及的纪录低点不远。德国10年期公债收益率小跌至0.93%；乌克兰停火协议接近破局，强化了德债的避险魅力。

--金属期市：伦铜在淡静交投中持稳，交易员预期美联储推迟升息

伦敦期铜几无变动，因中国逢假期休市，交投淡静。此外，美国非农就业报告弱于预期，交易商预计这将令美联储推后升息时间。0824GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.54%至每吨7,012.75美元，上周五收高0.7%。LME期镍小涨至两个月高点每吨19,696美元。

--国际油市：布兰特原油跌破100美元，为逾一年来首次

布兰特原油先升后降，受经济成长疑虑影响，布兰特原油期货自2013年6月来首次跌破每桶100美元，。0825GMT，布兰特原油下跌0.89美元，报每桶99.93美元。美国原油下滑0.64美元，报每桶92.65美元。

--全球金市：疲弱美国就业数据支撑金价，乌克兰危机继续受到关注

金价持稳，守住前一交易日的涨幅，因美国非农就业数据令人失望减轻了及早升息的担忧，投资者亦关注乌克兰危机的进展。0830GMT时，现货金几近持平于每盎司1,268.00美元; 上周五收高0.6%。(完)

(整理 朱晓军; 审校 蔡美珍)

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