《路透晚报》--6月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区企业5月增长略微失去动能，但雇佣速度加快

周三发布的调查显示，欧元区企业5月增长略微丧失动能，尽管企业再次下调产品售价。不过企业雇佣员工速度创下四年来最快。Markit综合采购经理人指数(PMI)5月终值为53.6，高于53.4的初值，但低于4月的53.9。“欧元区复苏在5月失去了一些动能，产出和新订单增速均放缓至三个月低点，”Markit首席经济学家Chris Williamson说。

德国5月民间部门扩张速度为今年最慢，受新订单状况拖累，德国4月Markit综合PMI终值为52.6。

法国5月服务业增速创三个月最快，企业预期和新订单都强劲，5月服务业PMI终值为52.8，是2011年8月以来的第二高水平。

--澳洲第一季GDP增幅超预期，激励澳元上扬

数据显示，澳洲第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，高于前季的0.5%，亦高于分析师预估的0.7%。澳洲第一季经济增长创一年最快步伐，因资源出口上升、房屋建筑活动增加以及消费者支出增多。经济的意外良好表现推动澳元上涨。提振澳元兑美元涨至0.78美元上方。摩根大通的经济分析师Tom Kennedy说，“数据支持这样的观点，即澳洲央行将按兵不动，并评估此前的宽松举措对经济的影响。”

--希腊若无法与债权人达成协议，将不付6月到期IMF贷款

希腊左翼激进联盟党(Syriza)的议会发言人表示，若无法尽快与国际债权人达成援助换改革协议，则将不会在6月5日偿还国际货币基金组织(IMF)的款项。Nikos Filis向Mega TV表示，“若没有希望能在周五或周一之前达成协议，则我们不会偿付，而我也不知道什么时候会达成协议。”

法国经济部长马克龙表示，他相信希腊能够与债权人达成一项协议。

--日本央行审议委员提醒通胀面临的风险，但认为暂不必宽松政策

日本央行政策委员会审议委员白井早由里排除了紧急扩大货币刺激政策的可能性，但对物价前景面临的风险提出警告。白井早由里表示，通胀率的全面上升之势已经稳固，经济的稳步好转将有助于提高工资和消费者物价。“如果真的出现下跌的风险，且严重削弱通胀的基本趋势，我会毫不犹豫地考虑采取一些货币政策措施，”白井早由里表示。“但是目前，我认为这种可能性很低。”

--英国5月房价年增率降至近两年低位

抵押贷款机构Nationwide出炉的数据显示，英国5月房价年增率降至近两年低位，继2014年中期创下两位数增幅后，成长率持续趋于和缓。Nationwide表示，5月房价年增率为4.6%，为2013年8月以来最低，且低于4月5.2%的增幅。5月房价较前月上升0.3%，符合路透调查分析师的预估均值。

--OECD下调全球经济增速预估，但称复苏将站稳脚跟

经济合作暨发展组织(OECD)下调今年全球经济增速预估，但预计较低的油价将确保经济逐渐复苏，即便低投资仍让人担忧。OECD将2015年全球经济增长率预估下调至3.1%，低于去年11月时估计的3.7%，预期2016年全球GDP增速将加快至3.8%；而中国今明两年的经济扩张速度料将从去年的7.4%先后放慢至6.8%和6.7%。

[市场摘要]

--日本股市：获利了结打压日经指数收低，利率敏感类股受挫严重

日本股市周三下跌，因为在市场创下近30年来最长连涨期后，投资者锁定获利；对利率敏感的类股卖压最为沉重，因全球公债收益率(殖利率)普遍上扬。日经指数收低0.3%至20,473.51点。截至周一，该指数连续12个交易日上涨，创1988年以来最长连涨期。东证股价指数跌0.3%至1,669.99点。

--中国股市：沪综指近收平，新股申购加剧短线获利回吐压力

中国股市沪综指近收平。分析师指出，尽管早盘股指一度惯性上冲，但新股申购仍给市场带来压力，部分短线获利盘回吐压力加大对股指构成拖累，一些前期涨幅较大的次新股领跌，大盘最终微幅收跌。

沪综指收报4,909.977点，跌0.544点或0.01%。上证A股今日成交10,027亿元人民币，上日为9,921亿元。沪深300指数收报5,143.59点，跌0.35%。

--香港股市：恒指收高，受能源和地产股带动

香港股市恒生指数收高0.7%，因能源和地产类股录得稳健涨幅。自4月份飙升以后，恒生指数就一直呈现盘整的态势。恒生指数收于27,657.47点，恒生国企指数跌0.6%至14,114.94点。

--汇市：欧元急升后稍事喘息等待欧洲央行会议，市场转趋谨慎

欧元稍事喘息，昨天追随德债收益率高涨，欧元创下2011年10月以来第二大单日升幅，在今日欧洲央行举行政策会议前，市场转趋谨慎。欧元下跌0.1%至1.1135美元，周二大涨约2.1%至1.1195美元，因美国与德国10年期公债利差收窄至155个基点。

--欧元债市：德国公债收益率延续涨势，受通胀数据及希腊情势发展影响

德国公债收益率走高，之前因通胀率意外上升以及希腊金援有望解冻，该收益率一度录得近三年的最大单日涨幅。德国10年期公债收益率涨2个基点至0.72%，周二一度大涨13个基点。德国公债期货跌25个跳动点至152.90。

--国际油市：油价下跌，因供应过剩打压市场

原油价格下跌，因过剩的供应打压市场，而石油输出国组织(OPEC)在周五的会议上预计不会宣布减产。一名高级海湾OPEC代表周二告诉路透，该组织的核心成员国达成共识，将在本周的会议上维持集团的产量不变。0843GMT，近月布兰特原油期货较前一交易日结算价跌0.48美元，至每桶65.01美元。美国原油期货跌0.68美元，至每桶60.58美元。

--全球金市：美元走软而金价仍下跌，因黄金ETF外流

金价下跌，即便美元因市场预期希腊将达成债务协议而大幅下跌。由于黄金上市交易基金外流，投资者人气仍然偏空。0845GMT，现货金下滑至每盎司1,188美元左右，周二上涨0.4%。

--金属期市：伦铜下滑，但中国数据抑制市场下行前景

伦敦期铜下滑，今日稍晚将有期权到期，而在全球增长动能放缓的背景下，交易员押注短期市场下行。不过有迹象显示中国的宽松举措正在向实体经济传导，遏制了金属市场的下行前景。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.41%，至每吨6,015美元；上海期铜主力8月合约小跌0.2%，报每吨43,530元人民币。(完)

(编译 艾茂林; 审校 李春喜)

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