《路透晚报》--4月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--德国2月进口升至两德统一后最高水平，显示内需增长加速

德国2月进口攀升至两德统一以来最高水平，同时出口下滑，显示该国国内需求的增长步伐加快。德国联邦统计局数据显示，2月经季节调整进口较前月上升0.4%至776亿欧元，为两德统一后、该统计局1991年1月开始编制经季节调整数据以来的最高水平。2月出口较前月下滑1.3%，降幅高于预期。分析师将此归因于新兴市场动荡和克里米亚危机。

--丰田召回近650万辆汽车，修复转向装置等问题

丰田汽车宣布，由于转向装置及座椅等多项部件问题，将在全球召回639万辆汽车。这是丰田历来第二大的召回事件。丰田汽车称，尚未知悉这些部件问题曾造成任何车祸或人员受伤。丰田有27款车型发现这些问题，其中包括RAV4 SUV和Yaris。丰田表示，Pontiac Vibe和Subaru Trezia也存在同样隐患，这两款是丰田为通用汽车和富士重工代工生产。

--瑞典央行维持指标利率不变，但近期降息可能性提高

瑞典央行维持指标利率在0.75%不变，符合市场预期，但也表示目前认为短期内或许需要降息的可能性提高，因通胀仍旧疲弱。瑞典央行亦下调2015年第一季度和2016年的利率平均预估。

--日本央行称该国第四季产出缺口接近0.1%，显示通胀压力增加

日本央行表示，第四季日本产出缺口接近0.1%，显示随着经济中闲置产能减少，通胀压力可能增加。产出缺口显示，自2008年全球金融危机以来，日本经济增长潜能一直没有火力全开。日本央行在月度经济报告中称，产出缺口较去年7-9月当季的相当于1.1%的国内生产总值(GDP)有所改善，显示经济中闲置的产能减少。

--日本股市：日经指数大跌逾2%创三周低位，连续四日下跌

周三日本股市跌2.1%至三周低位，此前日本央行总裁黑田东彦令市场怀疑央行是否会很快放宽货币政策立场，带动日圆上涨。日本股市日经指数连续第四日下跌，收挫307.19点创3月14日以来最大单日跌幅，报14,299.69点。过去四个交易日，该指数跌幅超过5%，年内迄今下跌12.2%。东证股价指数(TOPIX)收低2.1%，报1,150.44点，23.3亿股易手。

--中国股市：沪综指连续第三日收升，电子、传媒等消费类股涨幅居前

中国股市沪综指连续第三日收升。今日市场跷跷板效应持续，权重股出现休整，小盘股表现活跃，电子、传媒等消费类股涨幅居前。分析师指出，目前的反弹仍非大盘持续性上涨，整体仍属震荡整理行情。沪综指收盘报2,105.237点，涨6.953点或0.33%，上证A股今日成交额872亿元人民币，上日为1,079亿元。

--香港股市：恒指收高在11周高位，博彩股及腾讯带动大盘上扬

香港股市周三收在11周最高，博彩类股反弹以及权重股腾讯上涨，推动恒指涨至1月底以来最高收位。恒生指数收高1.1%，恒生国企指数上涨0.6%。

--汇市：美元反弹，部分国家央行看似买入欧元

美元兑日元反弹0.33%，上日创逾七个月来最大单日跌幅。新西兰元和澳元双双上涨。周二美元兑日圆在美国交易时段触及101.55的低点后，周三反弹至102.05日圆。欧元兑日圆 EURJPY=亦涨0.2%，至140.68日圆。欧元兑美元持平在1.3798，但是稳稳地守在近期区间的上半段。澳元兑美元走强0.2%至0.9376美元，周三澳元突破0.9310的阻力位来到0.9385，创去年11月20日以来最高。新西兰元也走高约0.3%。

--国际油市：布兰特原油守稳107美元上方，受乌克兰局势牵动

布兰特原油期货守稳在每桶107美元上方，因乌克兰地缘局势恶化，盖过了行业数据显示美国一周石油库存增幅较预期高出近五倍的影响。0838 GMT，布兰特原油5月期货跌0.3美元，报每桶107.37美元。美国原油5月期货下滑0.41美元至每桶102.15美元。

--金属期市：伦敦期铜跌落一周高位，但需求前景提供支撑

伦敦期铜跌落上日触及的一周高位，稍早中国发改委报告指出，在促进经济增长上的运作空间日趋缩小。但市场需求小幅回暖，协助抑制铜价跌势。0840 GMT，伦敦金属交易所三个月期铜下滑0.58%至每吨6,632美元。

--欧元债市：欧元区二线国家公债收益率下滑，受希腊即将重返债市刺激

在大规模债务重组后，预计希腊最早将在周三重返债券市场，令投资者对风险信贷的人气受到提振。希腊10年期公债收益率早盘跌4个基点，报6.13%。葡萄牙10年期公债收益率跌1.9个基点至3.93%。德国公债期货下滑15个跳动点至143.54，10年期现货德债收益率跌2个基点至1.58%。

--全球金市：金价在两周高点附近，乌克兰紧张情势增添黄金避险魅力

黄金在两周高点附近交投，受到中国需求有增加迹象的提振，且乌克兰紧张情势升高，增添了黄金的避险魅力。0844GMT时现货金报1,309.35美元。(完)

(整理 王洋; 审校 蔡美珍)

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