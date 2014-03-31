《路透晚报》--3月31日日间新闻摘要

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--日本2月工业生产意外下滑，3月制造业活动放缓

日本2月工业生产降幅为八个月来最大，暗示消费税上调前的突击消费对经济的提振正在消退。另外一份报告还显示，日本3月制造业活动扩张步伐放缓。以上数据均加剧了对日本经济放缓的担忧。

经济产业省公布，2月工业生产较上月下降2.3%，而路透调查预估为增长0.3%。制造业者预计，3月工业生产料增长0.9%，而4月则料下滑0.6%，显示对国内需求缺乏信心。

Markit/日本资材管理协会(JMMA)3月经季节调整后的制造业采购经理人指数(PMI)从2月的55.5降至53.9。连续第二个月显示增长放慢。

--其它数据

* 德国2月零售销售较前月增长1.3%，较上年同期增长2%。

* 英国2月抵押贷款批准件数为70,309件，为10月以来最低。

* 法国2013年第四季GDP确认为较上季增长0.3%，第三季修正为萎缩0.1%。

* 韩国2月经常账盈余较前月小幅下降，进出口均略有减少。

--朝鲜发射逾500发炮弹，韩国回敬300多发

韩国国防部表示，北韩（朝鲜）在军事演习时发射了超过500发炮弹，其中约有100发落在朝鲜半岛西部海域，那里是双方存有争议的军事边界地带。韩国国防部发言人表示，韩国回敬了超过300发炮弹，落点在“北方分界线”的北部地区。

--瑞士竞争监管机构对数家银行启动汇率操纵调查

瑞士竞争监管机构WEKO表示，已开始对瑞士、英国和美国的数家银行就可能串通操纵汇率展开调查。WEKO表示，正在调查瑞银、瑞士信贷、Zuercher Kantonal Bank、瑞士宝盛集团、摩根大通、花旗集团、巴克莱和苏格兰皇家银行。WEKO在声明中称“有证据显示，这些银行曾串通操纵外汇交易汇率”。

--路透调查：日本基金经理3月提高债券配比减持股票，因地缘政治紧张

日本基金经理3月增加资产组合中的债券配比，因乌克兰危机引发地缘政治风险，以及担心中国成长放缓。3月债券整体配置由上月的46.8%升至48.1%，为2013年11月以来最高。对股票的配置则由上月的46.1%降至44.9%。

--日本股市：收报三周高位，但录得七个季度来最差单季表现

日经指数周一创出三周收盘高位，出口类股受日圆疲软提振领涨，但该股指本季录得近两年最差季度表现。交易员还怀疑，周一基金经理人在财年末来临之际粉饰账目也提振了日股走高。日经指数上涨0.9%，报14,827.83点，这是3月12日迄今的最高收盘水平。东证股价指数攀升1.4%，报1,202.89点。

--中国股市：沪综指连四日收低，国资改革炒作降温上海本地股跌幅居前

沪综指连续第四日下跌。今日上海本地股整体跌幅居前，国资改革概念炒作明显降温。分析师指出，当前市场整体仍处于弱势格局中，后市能否转强依旧有赖于利好政策出台的力度。沪综指收盘报2,033.306点，跌8.406点或0.41%。上证A股今日成交额714亿元人民币。

--香港股市：收升0.4%，澳门博彩类股和中国建行上扬

博彩类股在澳门博彩业月度营收数据发布前上涨，而中国建设银行因财报优于预估而攀升。恒生指数收在22,151.06点，恒生国企指数上扬0.7%。

--汇市：欧元区通胀率公布前欧元坚挺，关注ECB会议

欧元持坚，稍晚将公布欧元区通胀率数据，将为本周欧洲央行(ECB)会议设定基调。ECB再次面临是否采取更多措施来刺激经济成长并压低欧元汇率的困境。0830GMT，欧元兑美元小涨0.11%至1.3767，美元兑日圆微升0.18%报102.97，欧元兑日圆涨0.27%报141.74。

--国际油市：布兰特原油守于107美元上方，欧洲情势抵销伊拉克产量影响

布兰特原油期货持于107美元上方的两周高点附近，俄罗斯与欧美之间的紧张情势因素，抵销了伊拉克石油供应增加的影响。0833GMT，布兰特原油期货下滑0.42美元，报107.65美元。美国原油期货跌0.19美元至101.48美元。

--金属期市：伦铜触及逾两周高位，但料录得去年6月以来最大月度跌幅

伦敦期铜触及逾两周高位，但本月料录得去年6月以来最大月度跌幅，因中国制造商今年开局缓慢，削弱了铜需求前景。0837MT，LME三个月期铜下跌0.34%至每吨6,647.00美元。上海期交所主力6月期铜上涨1.34%，报每吨46,780元人民币。

--全球金市：金价在六周低位附近徘徊，或将录得今年来首个月度跌幅

黄金在近六周低位附近交投，料将录得今年以来首个月度跌幅，因市场对美国经济的看法愈发乐观且亚洲实货金买需疲软。0840GMT，现货金反弹至1,294.00美元。

--欧元债市：欧元区二线公债收益率触及数年低位，静候欧元区通胀率数据

低评级的欧元区公债收益率守在几年低位附近，由于预计欧元区通胀率将降低，导致有关欧洲央行或在今年稍晚进一步放宽货币政策的臆测盛行。0845GMT，意大利10年期公债收益率下跌1.6个基点，报3.289%；西班牙10年期公债收益率下跌1.5个基点，报3.225%。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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