调查：多数新兴亚币看涨押注下降 但人民币多仓接近九个月高点

2013年4月12日，在新加坡拍摄的透过放大镜看到的坡元和其他货币。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡4月14日 - 一项路透调查显示，过去两周对多数新兴亚洲货币的看涨押注下降，因美元反弹引发对新兴亚币的获利了结，但受全球宽松货币政策支撑，新兴亚币人气依然乐观。

对22名基金经理、汇市交易员和分析师进行的调查显示，中国人民币多仓升至去年7月底以来最高水准。调查在周二至周四进行。

中国以美元计价3月出口同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长，且创下13个月新高，表明中国这一全球第二大经济体正在企稳。

坡元多头部位较两周前所及三年半高位回落，因新加坡金管局周四意外放宽基于汇率的货币政策。

马币看多押注减少，因为在市场认为该国货币、股市及债市估值偏高的情况下，资本流入的速度有可能会放缓。关于现任马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)本月底退休后谁来接替的不确定性，亦对市场人气造成影响。

台币看多押注也下降，因为台湾3月出口降幅大于预期，加大了该贸易依赖型经济体第一季难逃连续三个季度同比萎缩的风险。

韩元多头部位较两周前所及近两年高位回落，受到与本土企业向外国股东派息相关的美元需求影响。

由于外资出脱菲律宾股票，菲律宾披索多仓较小。

不过，全球货币政策更加趋于宽松，协助支撑对于新兴亚币的乐观情绪，调查中的九种亚币皆呈现偏向多仓。多数亚洲国家债券持续获得资金净流入。

由于债券资金流入上升，印尼卢比恢复偏向多仓。

由于资本流入，印度卢比多仓升至一年高位。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

4月14日 -0.20 -0.72 -0.57 -0.42 -0.23 -0.38 -0.75 -0.40 -0.16

3月31日 -0.13 -0.96 -0.78 -0.39 -0.39 -0.30 -0.93 -0.69 -0.12

3月17日 0.21 -0.08 -0.01 -0.59 0.06 0.08 -0.26 -0.47 -0.16

3月 3日 0.37 0.90 0.46 -0.51 0.36 0.38 0.05 0.09 0.45

2月18日 0.82 1.24 0.43 -0.24 0.59 0.73 0.25 0.38 0.11

2月 4日 1.18 1.27 0.81 0.31 0.86 0.72 0.50 0.62 0.26

1月21日 1.20 1.49 1.12 0.65 1.30 0.81 0.99 0.81 0.76

1月 7日 1.51 1.33 1.00 0.79 1.19 0.39 0.95 0.41 0.83

12月10日 1.13 0.96 0.78 0.61 0.89 0.25 0.72 0.38 0.85

11月26日 0.72 0.54 0.63 0.36 0.60 0.15 0.60 0.58 0.78

11月12日 0.38 0.92 0.96 0.43 0.74 0.47 1.26 0.94 0.87

(完)