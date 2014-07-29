《路透早报》--7月29日

[今日看点]

经济数据：

--日本6月所有家庭支出/失业率/零售销售

--澳洲6月HIA新屋销售

--德国6月进口物价

--英国6月消费者信贷

--美国5月CaseShiller 20个城市房价指数

--美国7月消费者信心指数

--美国达拉斯联邦储备银行7月服务业指数

重大事件及官员讲话：

--美联储开始为期两天的利率会议

--英国央行副总裁布罗德班特发表讲话

今日将公布业绩的美国主要企业包括：美国运通、康宁、默克、辉瑞、联合包裹(优比速，UPS)等

以下为7月28日下午5:00至7月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美成屋待完成销售意外下滑，但服务业稳健扩张

美国6月成屋待完成销售指数较前月意外下滑，不过该数据基本上并未改变外界的看法，即楼市在2013年末重挫后，目前正逐步复原。周一出炉的另一项报告显示，7月服务业活动守在四年半高位，这说明经济在第三季初期动力十足。全美不动产协会(NAR)称，6月成屋待完成销售指数下滑1.1%至102.7。该指数在此前三个月连续上升。数据公布后，美国股市下跌，PHLX地产股指数下滑逾1%。

详细数据：

* 美国6月成屋待完成销售指数较上月下降1.1%，预估为增长0.5%

* 美国7月服务业PMI初值为61.0，守在四年半高位

--中国银行称与澳洲证交所合作推出人民币清算系统

按市值计中国第四大银行--中国银行称，该行和澳洲证券交易所共同开发的人民币清算系统在澳大利亚成功投产，人民币成为第一个被纳入澳大利亚本地清算系统的外国货币。

中行网站上的新闻稿表示，澳大利亚人民币清算系统的推出，标志着人民币国际化在澳大利亚迈出关键一步，将进一步便利中澳双向贸易与投资合作，推动澳大利亚离岸人民币市场发展和澳大利亚离岸人民币中心建设。中行悉尼分行作为该系统的人民币清算行，将逐步提供人民币债券发行、交易及期货等衍生产品结算、清算服务。

--IMF称英国利率暂时应保持低位，英镑估值被高估约5-10%

英国央行赢得国际货币基金组织(IMF)对维持低利率的支持，尽管IMF对英国意外强劲的经济复苏正在扩大的迹象表示欢迎。IMF在报告中指出，英国政府在拉低英国财赤方面采取了正确的举措，尽管可能在未来不得不要考虑进一步增加税收。IMF在对英国经济的年度评估中，对近期应对楼市泡沫风险的措施表示欢迎，并称英镑估值被高估了约5-10%。该机构称，如果英国通胀加速，可能需要更多的升息。但目前通胀压力不大。

--西方国家同意扩大对俄制裁，瞄准金融、国防和能源业

美国和欧洲领导人同意对俄罗斯金融、国防和能源行业实施更广泛的制裁，与此同时乌克兰表示政府军正向马航MH17客机坠毁现场挺进。美国总统奥巴马与德国、英国、法国和意大利领导人在电话会议中讨论了这些新制裁举措。预计欧盟国家将试图在周二就更严厉的制裁举措达成最终协议，其中包括对俄罗斯国有银行关闭欧盟资本市场，未来禁止向俄罗斯销售武器，以及限制对俄提供能源技术以及可能会被用于防务的技术。欧盟消息人士表示，外交官员已就针对企业和个人实施资产冻结的新制裁名单初步达成一致，制裁对象包括普京的同伴。

--微软在华办公室突遭工商总局官员造访，或成反垄断调查目标

中国国家工商行政管理总局官员突然造访微软在北京、上海、广州和成都四个城市的办公室，微软似已成为中国反垄断调查瞄准的最新一家美国企业。中国工商总局拒绝就造访微软置评。微软发言人称，公司“很乐意回答政府的问题”，但拒绝提供进一步的信息。一位接近微软的消息人士称，登门造访很有可能是反垄断调查的初期阶段。如果事情果真如此，微软将成为引起中国监管当局注意的最大美国企业之一。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一基本收平，因最新的企业购并交易消息，抵销疲弱的美国楼市数据以及服务业一些疲弱迹象带来的拖累。道琼工业指数收高22.02点，或0.13%，至16,982.59点。标准普尔500指数上升0.57点，或0.03%，至 1,978.91点；Nasdaq指数收低4.66点，或0.10%，至4,444.91点。

--欧洲股市小跌，美国公布的经济数据乏善可陈，且欧洲对俄罗斯实施了新的制裁，抵销了Ryanair等企业业绩强劲和Reckitt Benckiser分拆谈判带来的积极影响。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.2%，报1,369.61点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数小跌0.1%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币大致持稳，止住上周升势，但仍徘徊在六个月高位附近，交易商静待本周美国将公布的一系列重要数据以及政策发布。美元兑欧元小跌，但仍在接近八个月高位的水准交投。欧元兑美元纽约尾盘升0.3%，报1.3433美元。美元兑日圆持平，报101.865日圆，美元兑瑞郎微跌0.03%，报0.90425瑞郎。美元指数持稳于81.030。

债市:

--美国公债收益率上涨，五年期/30年期公债收益率差降至2009年来最低，本周美国将公布一系列重要数据，且美国联邦储备委员会(FED/美联储)将举行货币政策会议，财政部还有930亿美元新债标售。

五年期/30年期公债收益率差降至154个基点，为2009年来最低.两年期公债收益率尾盘报0.51%，上周五尾盘报0.49%。指标10年期公债跌7/32，收益率由2.47%升至2.49%。

--葡萄牙公债收益率下滑至一个月低位，此前穆迪将该国债信评级上调，不认为该国最大银行的问题将蔓延。葡萄牙10年期公债收益率跌7个基点，报3.59%。

希腊10年期公债收益率跌14个基点，至5.84%的一个月低位。西班牙、爱尔兰和意大利公债收益率均触及纪录低点，公债价格延续上周涨势。德债收益率下跌，报1.14%，略高于2012年夏季欧元区债务危机最严竣时触及1.126%的纪录低位。

油市:

--油价下滑，因北海和西非原油供应过多迹象，以及欧洲和亚洲需求疲弱，抵销乌克兰和中东紧张局势不断升级的影响。9月布兰特原油下跌0.82美元，结算价报每桶107.57美元，日低在107.01美元。9月美国原油期货下跌0.42美元，结算价报每桶101.67美元。

金属市场:

--金价几无变动，因投资者和交易商等待美联储会议决定和7月美国就业数据。美元接近数个月高位，限制黄金任何涨势，尽管西方和俄罗斯的紧张关系升级和中东暴力冲突持续，令避险资产受到关注。2005GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,304.96美元。美国8月期金收平在每盎司1,303.30美元。

--期铜持稳，投资者权衡印尼供应上升和需求增长前景；而期铅迫近一年半高位，跟随锌价攀升。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨7,120美元，和周五收盘水准持平。期铅收报每吨2,300美元，之前触及2013年2月来最高的2,303美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 张若琪)

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