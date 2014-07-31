《路透早报》--7月31日

[今日看点]

经济数据：

--香港6月零售销售、6月M-3货币供应

--台湾第二季GDP概估数据

--日本6月加班工资、6月建筑订单和房屋开工

--澳洲6月建筑许可 6月民间信贷和房屋信贷、第二季进出口物价

--英国7月Nationwide房价指数

--德国6月实质零售销售、7月失业人数

--法国6月消费支出、6月生产者物价指数(PPI)

--意大利6月失业率、7月消费者物价指数(CPI)初值、6月PPI

--欧元区7月通胀率初值、6月失业率

--美国7月Challenger企业计划裁员人数、一周初请失业金人数、第二季企业雇佣成本、芝加哥联储7月采购经理人指数(PMI)

--加拿大5月GDP

--韩国7月CPI

重大事件及官员讲话：

--日本央行审议委员木内登英在神户对商界领袖发表讲话

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德发表讲话，公布能源价格偏低对经济影响的研究结果

今日将公布业绩的美国主要企业包括：雅芳、信诺集团、高露洁、芝加哥商业交易所集团、康菲石油国际、万事达卡、时代华纳有线、西联汇款、艾克森美孚等

以下为7月30日下午5:00至7月31日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储重申不急于升息，认为通胀上升但就业市场仍存在闲置

美联储周三结束为期两天的会议后重申不急于升息，尽管上调了对美国经济的评估，并表示对通胀正朝目标上升感到满意。美联储决策者表示注意到经济增长加快且失业率下滑，但表示担心就业市场仍存在闲置劳动力。此番表态证实联储认为距离需要升息还很远，尽管就业和物价前景正在改善。不过，此次政策声明较6月声明所发生的变化，表明联储朝最终升息迈出了一小步。

美国股市在美联储公布政策声明后温和上升，因美联储重申不急于升息，市场为之松一口气。但公债价格扩大跌幅且美元守住涨幅，因交易商认为美联储比预期稍微提早升息的机率提高。

--阿根廷债务谈判失败，将很快陷入违约

阿根廷未能避免逾12年来的第二次违约，周三与钉子户债权人的谈判最后没能达成和解协议。阿根廷经济部长Axel Kicillof在该国驻纽约领事馆举行的记者会讲话时，反复提到拒绝重组债务的对冲基金是一帮“秃鹫”。此前双方为期两天的谈判未能达成协议。“遗憾的是，没能达成协议，阿根廷将很快发生违约，”法庭指定调停人Daniel Pollack周三晚间在声明中称。

--美国第二季经济强力反弹，令外界更加看好下半年经济前景

美国第二季经济成长速度高于预估，第一季衰退幅度亦不如先前发布来得剧烈，这可望令外界更加看好今年下半年经济的表现。商务部公布，由于经济活动普遍回升，第二季GDP环比年率初值为成长4.0%，第一季则修正为萎缩2.1%。

另外，民间就业服务机构ADP Employer Services发布报告显示，美国7月民间就业人数增加21.8万人，低于分析师预期的23万人。

--俄罗斯回击西方制裁行动，乌克兰马航坠机地点附近爆发激战

美国和欧盟因乌克兰危机已对俄罗斯采取新的制裁措施，尽管七国集团(G7)领导人警告还会有进一步行动，俄罗斯仍在周三对西方给予回击，宣布对波兰的大部分水果和蔬菜实施进口禁令，并表示可能将禁令的范围扩大至整个欧盟。同时，乌政府指责亲俄分裂势力在马航客机坠毁地点附近埋设地雷，阻止正当的调查活动。

--初步数据显示中国二季度国际收支资本项近两年来再现逆差

根据外管局公布的初步数据，今年二季度国际收支再度出现经常项目顺差、资本金融项目逆差的格局，显示当季中国跨境资金流动呈现偏流出的压力。数据显示，今年二季度经常项目顺差722亿美元，资本和金融项目逆差369亿美元，后者由于未排除净误差和遗漏项目，有可能在后期公布的最终数据中有所修正。上一次出现资本金融项目逆差要回溯到2012年三季度，当时为逆差579亿美元。

企业面消息：

* 据直接了解交易的消息人士透露，全球最大猪肉食品企业--中国万洲国际在香港的首次公开发行(IPO)中如愿融资21亿美元。

* 汤森路透公布季度营收成长1%，受法务税务及会计部门带动。第二季继续营运业务的营收为31.5亿美元，基本符合分析师预估。经特殊项目调整后的获利为4.15亿美元，每股获利0.51美元。

* 菲亚特克莱斯勒公布第二季净利大幅下跌，因豪华品牌以及亚洲和欧洲业务的较好表现未能抵消拉丁美洲市场的持续疲弱。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数和Nasdaq指数周三上涨，之前美联储在政策声明中上调对美国经济状况的评估，但重申不急于升息。银行融股升幅居前，标普金融指数上升0.4%，扶助支撑标普500指数。道琼工业指数收跌31.75点，或0.19%，至16,880.36点。标准普尔500指数小升0.12点，或0.01%，至 1,970.07点；Nasdaq指数收高20.204点，或0.45%，至4,462.902点。

--欧洲股市收低，因强劲的美国第二季经济成长数据未能抵消一些企业疲弱业绩的拖累，且投资人担心俄罗斯和乌克兰的冲突可能升级。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.5%，报1,366.52点，盘中交投震荡。德国股市DAX指数下跌0.62%，收报9,593.68点；法股CAC指数收跌1.22%，报4,312.30点；英国富时100指数收低0.5%，报6,773.44点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币缩减涨幅，因之前美联储发布的货币政策声明令对联储会采取更为强硬倾向的预期失望。纽约尾盘，美元指数升0.25%，报81.419。欧元兑美元尾盘跌0.12%，报1.3393美元，从稍早触及的八个月低点1.3368美元略有反弹。美元兑日圆尾盘升0.75%，报102.86日圆，盘中触及三个月高位103.08日圆。美元兑瑞郎升0.2%，报0.9087瑞郎，盘中升至0.9106瑞郎的六个月高位。

债市:

--美国公债收益率急升，两年期和三年期公债收益率升至三年来最高，此前数据显示美国经济增长强劲，但美联储称不急于升息。两年期公债收益率升至最高0.58%，此为2011年5月来最高。三年期公债收益率升至1.06%高位，此为2011年4月来最高。指标10年期公债收益率触及7月16日来最高的2.57%，且高于数据公布前的2.47%。

--西班牙和意大利公债收益率双双跌至纪录低位附近，因数据显示西班牙7月消费者物价跌速快于预期，令欧洲央行进一步承受放宽货币政策的压力。数据公布后，西班牙10年期公债收益率跌2.5个基点，至2.455%，意大利10年期公债收益率下滑2个基点，至2.63%，目前两者均处于纪录低位。

油市:

--油价重挫，布兰特原油期货领跌，因欧洲和亚洲供应过剩，美国原油期货跟随跌势，尽管美国上周原油库存降幅大于预期。9月布兰特原油收挫1.21美元，收报每桶106.51美元，9月美国原油期货下跌0.70美元，收报每桶100.27美元，日低报99.90美元。

金属市场:

--黄金期货收低，但交易商大致没有理会美联储在声明中暗示联储不急于升息。升息将降低投资者对黄金的兴致。现货金维持稍早跌势，在1834 GMT，下跌0.2%，报每盎司1,295.79美元，低于上日的1,298.10美元。在美国公布第二季经济增速较预期更快后，金价在日内大部份交易时间受压。美国期金收低3.40美元或0.3%，报每盎司1,294.90美元。

--期铅下滑，因投资人在本月大涨后获利了结，但全球经济前景改善料为工业金属提供支撑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铅收低0.3%，报2,260美元，延续昨日1.4%的跌幅。三个月期锌从稍早跌势中反弹，收高0.6%，报2,380美元，昨日结束六日连升，下挫1.8%。三个月期铜收高0.6%，报7,125美元。(完)

(整理 王兴亚；审校 白云)

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