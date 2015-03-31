《路透早报》--4月1日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国3月汇丰/Markit制造业PMI和3月贸易数据初值(0000)

--澳洲2月建筑许可(0030)

--中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)及非制造业PMI(0100)

--日本3月制造业PMI(0135)

--汇丰中国3月制造业PMI终值(0145)

--汇丰台湾3月制造业PMI(0200)

--瑞士3月制造业PMI(0730)

--意大利3月Markit/ADACI制造业PMI(0745)

--法国3月Markit制造业PMI(0750)

--德国3月Markit/BME制造业PMI(0755)

--欧元区3月Markit制造业PMI终值(0800)

--英国3月Markit/CIPS制造业PMI(0830)

--美国3月ADP民间就业报告(1215)

--加拿大3月RBC制造业PMI(1330)

--美国3月Markit制造业PMI终值(1345)

--美国2月建筑支出和3月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)

--美国3月国内汽车销量(1730)

--韩国2月经常帐收支(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(1230)

--旧金山联储总裁威廉姆斯和亚特兰大联储总裁洛克哈特在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会上分别主持两项小组讨论

以下为3月31日下午5:00至4月1日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--存款保险护航中国利率市场化，但政府隐性担保暂难消

国务院周二公布的《存款保险条例》规定，存款保险将实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。同一存款人在同一家投保机构资金数额超出50万元部分，依法从投保机构清算财产中受偿。存款保险制度如期公布并定于5月1日起施行。

市场人士认为，这标志着金融市场的基础性制度建设日趋完善，打破刚性兑付的非市场化行为不日可现。他们并指出，存款保险制度的出炉将倒逼银行业转型创新，但政府对存款的隐性担保不会立即消失，大型银行无忧，中小型银行需应对存款波动。

--保监会拓宽险资境外投资范围，包括增加香港创业板股票投资

中国保监会宣布，适当拓宽保险资金境外投资范围，给予保险机构更多的自主配置空间，其中包括增加香港创业板股票投资。其次，扩大境外债券投资范围，将债券等固定收益类产品应具备的信用评级由发行人和债项均获得BBB级以上的评级调整为债项获得BBB-级以上的评级，以符合国际投资惯例。

--美国消费者信心和房价上升，给经济成长带来希望

美国消费者信心3月强劲反弹，因对就业市场看法乐观；同时1月房价上涨。这些充满希望的迹象表明，最近经济活动大幅放缓或许只是短暂的小插曲。美国3月份消费者信心指数自2月份的98.8升至101.3，远高于经济学家预期的96。美国1月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上升4.6%。

--希腊未能与贷款方达成初步协议，纾困金仍可望而不可得

有关官员周二表示，希腊未能与欧盟和国际货币基金组织(IMF)达成初步协议以获得纾困金。希腊政府摆出镇静姿态，表示仍希望在该国长期坚持的立场基础上达成协议，即国际债权人要求实施的改革举措不应伤及经济增长。消息人士称，协商陷入停顿并不代表谈判破裂，只是说明进展缓慢。一名官员称，欧元区各国副财长组成的欧元工作小组仍计划周三召开电话会议，以评估到目前为止的进展。

--IMF数据显示，美元在全球央行外汇储备中的占比上升至62.9%

根据国际货币基金组织(IMF)数据，2014年第四季全球央行的国际储备中，美元的占比增加至62.9%，欧元占比则萎缩至22.2%。第四季整体外汇持仓较前一季萎缩1.6%至6.085万亿美元。全球央行整体外汇持仓较前季下滑1.41%至11.6万亿美元。

--消息：墨西哥希望中国参与新机场建设，以修补两国关系

消息人士称，墨西哥正试图让中国国有企业参与价值110亿美元的墨西哥城新机场建设，希望挽回两国因高铁招标纠纷而恶化的关系。消息人士称，墨西哥高层官员认为，让一些中国国有企业参与机场建设，可能缓和中方情绪。

[市场摘要]

股市:

--美国股市周二收跌，在前日大涨后回落，因能源股走低和美元小涨，但标普500指数和Nasdaq指数连涨第九个季度。此为1998年以来标普500指数的最长季度升势，也是Nasdaq指数有史以来最长季度升势。道指本季小跌。

道琼工业指数收跌200.19点，或1.11%，至17,776.12点；标准普尔500指数下跌18.35点，或0.88%，至2,067.89点；Nasdaq指数下滑46.557点，或0.94%，至4,900.884点。本月，道指跌2%，标准普尔500指数下挫1.7%，Nasdaq指数下跌1.3%。

--欧洲股市在近期大涨后回落，但本季仍大幅攀升，德股DAX指数创1988年该指数面世来表现最好的第一季。德股DAX指数在过去三个月累计劲升22%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数同期攀升16%，受欧洲央行购债计划提振。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.7%，报1,585.09点。英国富时100指数下跌1.7%，报6,773.04点。德股DAX指数收跌0.99%，报11,966.17点；法国CAC指数收低0.98%，收报5,033.64点，因投资者对德股和法股近期涨势获利了结。

汇市:

--欧元兑美元跌至10个交易日低位，可能录得面世15年来最差季度表现，因投资者再度押注美联储将在今年晚些时候升息，而与此同时，欧洲央行正采取措施提振区内经济。今年首季，欧元兑美元累积下跌11%。美元指数自1月以来累计攀升9%，有望录得2008年第三季以来最大季度涨幅。美元指数上扬0.4%，报98.33，逼近3月早些时候触及的12年高位100.39。

美元兑日圆回落0.1%，报119.93日圆，本季度攀升0.4%。根据路透数据，欧元兑美元尾盘跌0.8%，报1.0746美元，高于3月16日触及的12年低位1.0456美元。欧元兑日圆跌0.9%，报128.86日圆，本季累计下跌11.3%。

债市:

--美国公债价格上扬，受助于在季度末粉饰账面的机构投资者买盘。多数公债价格上涨，长债涨幅最大，公债市场有望录得第五个季度连涨。根据汤森路透数据，指标10年期公债价格上扬8/32，收益率报1.9353%。30年期公债价格尾盘上扬8/32，收益率报2.5389%。五年期公债价格升6/32，收益率报1.3815%。

--德债收益率跌至纪录低位附近，连跌第五季，跟随欧元区通胀走低的趋势。德国10年期公债收益率回落2个基点，报0.19%，距离本月触及的纪录低位0.165%不远。七年期及以下期限德债的收益率均为负值。西班牙和意大利10年期公债收益率均回落7个基点，分别报1.25%和1.28%。

油市:

--油价连跌第三日，布兰特原油在3月下挫12%，因全球大国和伊朗正就达成核协议紧锣密鼓地进行磋商。如果达成协议，可能使更多的伊朗原油供应进入本已供应过剩的市场。

布兰特原油收低1.18美元，或2.1%，报每桶55.11美元，盘中跌至54.72美元。美国原油收跌1.08美元，或2.2%，报每桶47.60美元，稍早触及47.28美元低位。

金属市场:

--金价下跌，受累于美元上涨和油价下跌，且对美联储今年升息的预期拖累金价可能连续第二个月下滑。1916GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,185.70美元。美国4月期金收跌1.70美元，报每盎司1,183.10美元。现货金在3月迄今下挫2.5%，连续第二个月下跌。现货金在第一季势将小幅下跌0.06%，录得连续三季下跌。

现货钯金下跌1.2%，报每盎司725.98美元，盘中跌至13个月新低721.50美元。现货银跌0.4%，报每盎司16.66美元。

--期镍延续近期的大跌之势，触及近六年最低，且本月收跌12%，受累于供应创纪录以及不锈钢需求疲弱。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收盘急跌3.8%，报每吨12,395美元，盘中跌至2009年5月来最低12,340美元。三个月期铜跌0.7%，收报每吨6,041美元，盘中触及逾一周最低6,007美元。(完)

(整理 许娜；审校 王兴亚)

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