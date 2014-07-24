《HOME专栏》路透金属调查预估结果变化 尽显印尼出口禁令影响

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home； 编译 李爽/王丽鑫/朱晓军

路透伦敦7月23日 - 印尼1月颁布原矿出口禁令，令整个金属市场大感意外。路透对基本金属分析师最新季度调查结果本周稍早出炉，尽显市场的意外程度。

该禁令严重影响了印尼两大铜矿的运营，但却改变了镍市的整个结构，镍矿流入中国巨大的含镍生铁市场遇阻。

这份禁令也导致对镍的整体看法自1月调查以来发生巨大变化。1月进行调查时正好该禁令生效。

印尼决策让分析师猝不及防，但锌不负重望，他们可以从中获得一些宽慰。1月时的调查对锌的看法最为乐观。

浏览对2014年和2015年金属预估中值图表，请点选 reut.rs/1k89qqC

浏览2014年1月以来预估变化图表，请点选link.reuters.com/xec52w

浏览稍早金属季度调查稿件，请点选[MTAL-CPOLL]

**大出意外！**

目前预期镍价CMNI0涨势在今明两年可望夺魁，对2014年和2015年现货均价预估中值分别为较2013年高出19%和34%。

但预期并非一成不变。

实际情况是，1月时预估中值为镍价今年下跌1%，供应过剩和伦敦金属交易所(LME)库存稳步上升令其承压。

但这种预期已经发生改变，现在只有澳新银行预计均价低于每吨17,000美元，而在1月这已然是最高的预估。

看来谁也没想到印尼言出必行，立法禁止出口未加工矿石，以迫使国内自然资源行业向增加附加值的加工业转变。

然而6个月过去，禁令纹丝不动，分析师们已经在调整预测。

市场对今年供需状况的预测中值，从供应过剩6万吨降至过剩4.2万吨。12名分析师中，只有两人认为明年肯定不会出现短缺。预测中值为短缺9.9万吨，1月份的预测为过剩1.95万吨。

镍库存水平仍然很高，而且还在增加，不过在原料供应不足导致中国含镍生铁产量下降的情况下，这不再意味着压力，而是让供给短缺晚点出现。

**金属走势各不相同**

今年以来锌的走势尽管不如镍，但基本符合预期，1月时市场预期锌会有出色表现。

今年上半年LME锌现货价格平均为每吨2,051美元，仅比1月的预测中值2,050美元低1美元。

分析师因此纷纷上调价格预测。

对今年均价的预测中值现为每吨2,116美元，对明年的预测为2,250美元，后者较1月的预测中值高50美元。

和镍一样，这事关产量，也就是一些全球最大的锌矿因矿产耗尽而关闭。

预计市场转为供给短缺的时间较1月时提前，对2014年供求关系预测中值从过剩9.6万吨直降至短缺8万吨。对明年的预测从过剩1.75万吨变成短缺17.25万吨。

分析师立场的普遍改变很可能反映LME库存稳步下降，以及锌持续流向中国，即便对这两个多头信号都存在很多疑点。

铅CMPB0则缺少这类信号，尽管它也将受到导致锌市供应紧缺的矿山关停消息影响。LME库存基本处于静态，中国仍是精炼铅的净出口国。

这可能解释了为何分析师一直在下调价格预期。自1月以来，铅在看多预期榜上已经从第二滑落至第四。

自2014年初的调查以来，今年和明年价格预估中值就分别调降3%和4%，分别至每吨2,159美元和2,300美元。

**铜铝仍遭冷落**

过去六个月，预估改变不大的两种金属是铜和铝。

分析师仍不看好铜CMCU0。随着矿产供应回升，铜价明显难以大幅上行。铜也是唯一今明两年价格预估中值相对于2013年下降的金属。

LME铜库存或许徘徊在历史低位附近，但市场似乎普遍认为这只是反映了中国高库存的暂时负面影响。

14位对市场平衡表达观点的分析师中，仅有两位来自美国银行和摩根士丹利的分析师认为，今年不会出现供应过剩。13位分析师中也仅有两位来自瑞信和摩根士丹利的分析师预计，明年情况会有所改变。

铝CMAL0也同样不受青睐。分析师似乎对近期LME期铝价格走强表示怀疑。

除了铜之外，只有铝价今年预期将较去年下跌，幅度为1%，尽管市场供应过剩的预估中值已经从568,400吨降至235,500吨。

明年的情况有所不同，13位分析师中有七人认为铝市会出现供应紧缺。

但是那并没有体现为涨价预期。明年的价格预估中值实际上也下跌1%，至每吨1,963美元。

市场普遍预期似乎是，处于历史高位的库存仍可能有力地遏制铝价，而且即便铝价意外上行，也有充足的闲置产能可以用于生产。

不过另一方面，普遍预期有时候也会失误，比如今年初的镍价走势就是个鲜活例子。(完)

(译文审校 田建华/许娜)

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