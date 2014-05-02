《路透早报》--5月2日

经济数据：

--日本3月所有家庭支出、求才/求职比和失业率

--澳洲第一季PPI

--欧元区4月Markit制造业PMI

--欧元区3月失业率

--美国4月非农就业报告

--美国3月工厂订单

重大事件及官员讲话：暂无

<重大数据或新闻>

--美国3月消费者支出增速创逾四年半来最大，4月工厂活动亦加速

美国3月消费者支出创逾四年半来最大增幅，4月工厂活动加速，巩固了经济重获动能的看法。受冬季严寒天气影响，第一季经济增长陷于停滞，不过截至目前的数据均指向第二季经济将强劲反弹

详细数据如下：

> 美国3月个人支出增长0.9%，是2009年8月以来最大增幅

> ISM-4月制造业指数上升至54.9，预估为54.3

> 美国4月26日止当周初请失业金人数为34.4万人，预估为31.9万人

> 美国3月建筑支出增加0.2%，预估为上升0.5%--商务部

--美联储叶伦称小型银行贷款增长，是经济改善迹象

美联储主席叶伦周四表示，在经历数年严格控制放贷之后，小型美国银行向客户放贷的步伐已经加快，这是经济成长所展现出的良好信号。她还表示，监管机构还需要做更多的工作，以防止下次危机发生时再度出现纳税人营救大型银行的情况，并称美联储正在密切关注大型银行是否仍过于依赖短期资金。

--拜耳接近就收购默克消费者业务达成协议

据知情人士透露，德国药商拜耳接近就收购默克旗下的消费者医疗保健业务达成一致，交易总值可能在140亿美元左右。这位消息人士称，拜耳和默克正在敲定协议的最后条款，且可能在未来几天宣布达成协议。

--维亚康母将以4.5亿英镑收购英国电视广播商Channel 5

美国媒体公司维亚康母(Viacom)表示，将以4.5亿英镑的价格从媒体大鳄Richard Desmond手中，收购英国无线电视广播商Channel5，以扩大在英国的业务。维亚康母表示，将寻求向全球观众推出更多英国创作的内容。维亚康母将利用现有的现金来完成交易，并预计完成收购后会立即增加公司的获利。

--欧美主要企业业绩：

*英国莱斯银行集团第一季税前获利跳涨22%，得益于成本下降和利润率上升。这有力支持了该行派息的计划，这将是自金融危机期间被政府救助以来的首次派息。

*摩托罗拉解决方案公布季度获利下降34%，因对政府和企业的销售下滑。该公司截至3月29日的第一季净利降至1.27亿美元，合每股盈余0.49美元，上年同期分别为1.92亿美元和0.68美元。第一季营收从上年同期的19.7亿美元降至18亿美元。

*万事达卡公布季度获利增长14%，因更多的顾客持卡购物。截至3月31日的第一季，该公司净利增至8.70亿美元，或每股0.73美元，上年同期为7.66亿美元，或每股0.62美元。净营收增长14.02%，达到21.8亿美元。

<市场摘要>:

股市:

--美国股市道指和标准普尔500指数周四接近收平，因投资者在周五就业报告公布前态度谨慎，而网络股攀升扶助Nasdaq指数上涨。Facebook上扬2.3%，报61.15美元，其他网络股也涨幅居前，受助于Yelp业绩强劲推动股价暴涨9.8%，报64.02美元。

道琼工业指数收低21.97点，或0.13%，至16,558.87点；标准普尔500指数收跌0.27点，或0.01%，至1,883.68点；Nasdaq指数收高12.896点，或0.31%，至4,127.451点。

--多数欧洲股市因劳动节休市。英国股市连续第四日上涨，富时100指数收高0.43%，报6,808.87点。付费电视运营商BSkyB和莱斯银行等企业发布的业绩鼓舞人心，提振了英国股市人气。

汇市:

--美元兑日圆走强，英镑兑美元升至近五年高位，因强劲的制造业数据提振对英国经济的乐观情绪。美国周五将公布月度就业报告。其他数据也暗示，美国就业和企业均在成长，但在周五4月就业报告公布前，对美元影响不大。

纽约午盘中段，美元指数小升0.06%。美元兑日圆上扬0.02%，报102.26日圆。美元兑欧元上扬0.03%，报1.3869美元。今日欧洲和亚洲是假期，市场成交清淡。英镑兑美元上扬0.13%，报1.6892美元，盘中升至近五年高位1.6921美元。

债市:

--美国公债价格劲扬，推动长期公债收益率跌至数月低位，在至关重要的美国非农就业报告公布前，投资者继续回补空头头寸。30年期公债收益率跌至11个月低位附近，而10年期公债收益率触及两个月低位。

午盘交易中，指标10年期公债价格上扬11/32，收益率报2.60%，周三尾盘报2.65%，收益率盘中触及3月3日以来最低2.59%。30年期公债价格上扬28/32，收益率从周三尾盘的3.46%降至3.40%，盘中跌至去年6月中以来最低3.39%。

--欧元区公债市场因劳动节休市

油市:

--美国原油小跌，因原油库存上升至纪录高位，交易商等待周五公布的美国非农就业报告；布兰特原油受压，因中国经济数据乏善可陈，且预期利比亚石油出口反弹。

布兰特原油期货收跌0.31美元，报每桶107.76美元，盘中触及106.85美元的低位，此为4月8日来最低。美国原油期货收跌0.32美元，报每桶99.42美元，稍早下挫1美元，至98.74美元，在100日移动均线寻获支持。

金属市场:

--金价下挫，因黄金支持的上市交易基金的黄金持有量再次下降，令金价延续上日的跌势，当日美联储表示对美国经济前景充满信心，且一如预期缩减月度购债规模。1831GMT，现货金下跌0.9%，报每盎司1,279.24美元，稍早触及1,277.09美元的一周低位。纽约商品期货交易所(COMEX)美国6月期金跌12.50美元，收报每盎司1,283.40美元。

--期铝跌至一周低位，期铜触及两周最低，因中国制造业数据令人失望，且美联储缩减货币刺激规模。LME三个月期铜收盘持平在每吨6,645美元，稍早跌至4月16日最低6,591美元。期铜周三下跌1%，抹去4月涨幅。期铜年内迄今累积下跌近10%。三个月期铝收跌0.8%，报每吨1,785美元，稍早跌至4月1日以来最低1,779美元。

(完)

(整理 白云; 审校 戴素萍)

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