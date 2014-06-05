《路透早报》--6月5日

6月5日 - [今日看点]

经济数据：

--汇丰中国5月服务业采购经理人指数(PMI)、汇丰香港5月PMI

--台湾5月消费者物价指数(CPI)、5月底外汇存底

--澳洲4月商品/服务贸易收支

--法国第一季ILO失业率

--德国4月工业订单

--欧元区4月零售销售

--美国5月31日当周初请失业金人数、5月Challenger企业计划裁员人数

重大事件及官员讲话：

--七国集团(G7)峰会

--2014国际金融协会(IIF)春季会员大会

--英国央行及欧洲央行利率决定

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“低实质利率”讲话

[重大数据或新闻]

--美联储褐皮书称经济全面反弹，所有地区均温和至适度成长

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布褐皮书指出，美国经济成长全面反弹，制造业成长普遍加速，部分港口的业务量增长强劲，消费者支出稳定。12个联储地区的经济均温和至适度成长，较4月褐皮书中的措辞更为正面，当时联储称，部分地区的经济仍未摆脱严冬的桎梏。本月的褐皮书是纽约联储根据截至5月23日收集的信息整理编写，其中增加了更多联储官员普遍认为是反映美国经济正在好转的力证。

--美国民间招聘放缓但服务业成长加速，经济复苏势头不改

美国企业5月招聘人数远低于预期，但服务业成长加速，支持了美国经济在年初萎缩后正重拾动能的观点。服务业的强劲表现，推动美股标普500指数刷新收盘纪录高位，并拉抬德国公债收益率上升。

另一项数据显示，美国贸易赤字4月触及两年来最高水平，进口攀升至纪录高位凸显经济的韧性。

详细数据：

美国数据：ISM-5月非制造业指数升至去年8月来最高56.3，预估为55.5

美国数据：5月服务业活动扩张速度为逾两年来最快--Markit

表格：美国第一季非农生产率环比年率修正值为下滑3.2%

表格：美国4月贸易逆差扩大至472.4亿美元，进口创纪录

美国数据：5月民间就业人数增加17.9万人，为1月以来最小增幅--ADP

美国数据：5月30日止当周房屋抵押贷款申请指数下滑3.1%--MBA

--消息称中国准备取消稀土出口关税和配额

中国稀土出口关税和配额政策，今年稍早遭世界贸易组织(WTO)裁定这些措施具有歧视性，消息人士对路透表示，中国准备取消受到争议的稀土出口关税和配额。遵守WTO规则的作法，将是中国政府的一项技术性调整，不过中国希望提高定价权力，并增加稀土下游产业份额的长期计划并没有改变。业内消息人士称，尽管中国对裁决提出上诉，但预料将别无选择，只能接受裁决，并可能到明年时取消稀土、钨和钼的出口限制。

--中国青岛港调查金属融资违规行为，加深交易商忧虑

中国对青岛港大宗商品融资一事的调查引发担忧，这种疑虑在周三似乎有加深的迹象，标准银行及路易达孚旗下一个部分持股的部门警告可能为此蒙受损失，且铜价有进一步下跌之虞。青岛港务局并未正式确认调查事宜，不过表示出口和港口运转一切正常。但新华社在周三稍早报导称，青岛港已表示正在调查是否存在重复质押铁矿石仓单，从不同银行骗贷的欺诈行为。

--加拿大央行一如预期维持利率不变，仍担心通胀疲弱

加拿大央行周三一如预期宣布维持利率在1%不变，但表示尽管物价升速较预期快，但低通胀风险与过去一样严重。该行指出，全球经济成长逊于预期，且美国经济潜在动能可能略低于之前的预期，而受恶劣天气和供应制约拖累，加拿大经济首季仅小幅成长。加拿大央行重申下一次利率变动的时机和方向取决于新数据；称全球金融状况仍然对经济有很强的刺激作用。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收高，标普500指数在五个交易日内第四次创下纪录收盘高位。投资人未受较预期疲弱的就业市场数据影响，把焦点放在服务业成长加速上。道琼工业指数收高15.19点，或0.09%，至16,737.53点；标准普尔500指数升3.64点，或0.19%，至1,927.88点；Nasdaq指数收高17.562点，或0.41%，至4,251.642点。

--欧洲股市持稳，此前数据证实欧元区经济复苏首季放缓，投资人静待欧洲央行周四宣布新的措施刺激经济成长。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收平，收报1,374.75点，徘徊在周一触及的六年半高位下方。德国DAX指数收高0.07%，报9,926.67点。法股CAC-40指数微跌0.06%，报4,501.00点。英国富时100指数收低0.26%，报6,818.63点。

汇市:

--美元上扬，受助于美国公债收益率攀升，以及投资者对欧洲央行周四推出的刺激举措可能给市场造成的影响感到不安。欧元兑美元尾盘回落0.20%，报1.3603美元，稍早跌至1.36美元之下。美元兑日圆尾盘上扬0.25%，报102.73日圆，日高为102.79日圆，接近5月5日触及的高位。美元指数上扬0.14%，报80.668，日高为80.677。

债市:

--美国公债收益率小幅上升，因在周四倍受关注的欧洲央行会议举行前，投资者对公债近期涨势获利了结。指标10年期美债收益率升穿2.60%技术支撑水平，尾盘报2.613%，从上周所及的2.40%攀升。

--德国公债收益率升至近两周高位，此前美国公布强劲的服务业数据，显示全球最大经济体经济成长稳健，盖过了较预期逊色的美国民间就业数据的影响。德国10年期公债收益率升2个基点，报1.39%，接近5月中来最高水准。

二线国家公债中，西班牙和意大利10年期公债收益率也升了3-4个基点，分别报2.89%和3.02%，但仍仅略高于纪录低点。

油市:

--布兰特原油和美国原油收低，因乌克兰当选总统波罗申科的和平计划，有望缓解乌克兰政府军和亲俄分离主义者之间的冲突带来的危机，令油价稍早的涨势消散。美国馏分油库存增加，和欧洲西北部炼油利润率疲弱也帮助原油期货扭转走势。

7月布兰特原油下跌0.42美元，结算价报每桶108.40美元。7月美国原油下滑0.02美元，结算价报每桶102.64美元。

金属市场:

--金价下滑，投资人对欧洲央行可能降息感到不安，此外围绕本周五美国公布的关键就业数据存在不确定性。2000GMT，现货金报每盎司1,243.45美元，周二尾盘报1,244.20美元。美国8月期金收低0.20美元，报每盎司1,244.30美元。

--期铜挫跌至三周低位，为4月中来最大单日跌幅，因担心中国青岛港调查对金属融资造成的影响。供应过剩迹象和对中国需求前景的疑虑也令铜价承压。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.24%，收报每吨6,785美元。1600 GMT，纽约商品期货交易所(COMEX)6月期铜也触及三周低点，下滑1.5%，报每磅3.09美元。(完)

(编译 徐文焰；审校 龚芳)

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