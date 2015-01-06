《路透早报》--1月7日

[今日看点]

经济数据：

--日本石油连盟公布一周原油库存数据

--德国11月实质零售销售

--德国12月失业率

--意大利11月失业率

--意大利12月消费者物价指数(CPI)初值

--欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值

--欧元区11月失业率

--美国抵押贷款市场指数

--美国12月ADP民间就业岗位

--美国11月国际贸易收支

--加拿大11月贸易收支

重大经济事件及官员讲话：

--欧洲央行管理委员会会议，未有宣布利率决议的计划

--英国央行召开货币政策委员会会议(至1月8日)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月16-17日会议记录

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参加主题为“不确定经济环境中货币政策的作用和影响”的谈话

以下为1月6日下午5:00至1月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国服务业和工厂订单数据双双回落，显示第四季成长放缓

美国12月服务业成长放缓幅度超过预期，11月工厂订单连续第四个月减少，显示美国经济增长动能在第四季有所减弱。美国供应管理协会(ISM)周二公布，12月非制造业PMI指数降至56.2，为6月以来最低。路透访查的分析师预期为58.0，11月为59.3。另外，美国商务部公布，美国11月工厂订单较上月下跌0.7%，预估为下降0.5%。10月确定为下跌0.7%。

--欧洲央行考虑QE的三种途径--报载

荷兰财经日报(Het Financieele Dagblad)引述匿名消息人士称，欧洲央行(ECB)在1月22日召开政策会议前，正考虑三种购买公债的选择。欧洲央行官员们考虑的一个选择是：根据成员国在欧洲央行控股比例来购买各国公债，从而向金融系统注入流动性。第二个选择是，欧洲央行只购买评级为AAA的政府公债，推动其收益率(殖利率)降至零或负值。寄望此举能促使投资者买进风险更高的主权债及公司债。第三个选择类似于第一个，但是由欧元区成员国央行买入公债，这意味着风险“原则上”仍局限于有问题国家。

--德法两国对希腊可能退出欧元区的情景采取有限风险策略

面对希腊有可能退出欧元区的问题，德国和法国采取协调一致立场并冒有一定的风险，希望扭转希腊左翼激进联盟党在1月25日大选将会获胜的局面。德国IW经济研究院主管Michael Huether表示，此举旨在表明欧元区“能够没有希腊，而希腊不能没有欧洲”，并警告左翼激进联盟党将给希腊带来灾难性的后果。

--美光第二季营收预估不及市场预期，打压股价下挫

记忆体晶片厂商美光(Micron Technology)(MU.O)周二公布的季度营收预估不及华尔街预期，因公司升级动态随机存取记忆体(DRAM)生产线导致产量下降；财测不佳打压公司股价下跌。美光公布第一季净利为10亿美元，合每股盈余(EPS)为0.84美元；上年同期分别为3.58亿美元和0.30美元。第一季扣除特殊项目的EPS为0.97美元，高于分析师原先平均预估的0.92美元。该公司股价在盘后交易中下跌2.5%，此前在Nasdaq常规交易收低2.68%报32.87美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二连跌第五日，因数据显示美国服务业成长放缓，且油价进一步回落。标普500指数的此轮跌势为大约13个月来最长，不过收盘时脱离盘中低点。该指数稍早一度下跌最多1.4%，跌穿2,000点关口，为12月17日来首见。道琼工业指数收跌130.01点，或0.74%，至17,371.64点；标准500指数下挫17.97点，或0.89%，收报2,002.61点；Nasdaq指数回落59.838点，或1.29%，收报4,592.736点。

--欧洲股市受尾盘抛售拖累，以下跌结束走势反复的一日，因油价重启跌势，且投资人担心希腊1月25日大选。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.68%，报1,323.47点，盘中在1,341.34至1,319.84点之间波动。英国富时100指数收跌0.79%，报6,366.51点；德国DAX指数微跌0.04%，收报9,469.66点；法国CAC 40指数跌0.68%，收报4,083.50点。

汇市:

--日圆上扬，因油价续挫促使投资人寻求避险，而美国公布令人失望的经济数据以及美国公债收益率下滑拖累美元走软。不过对欧元区通缩的担忧不断升温，继续拖累欧元走势，欧元兑美元徘徊在九年低点附近，而欧洲央行进一步放宽货币政策的压力加重。美元兑日圆触及两周低点118.04日圆，之后小幅反弹至118.52日圆，跌0.92%。欧元兑美元在电子交易平台(EBS)跌0.35%，报1.18850美元，离周一触及的1.18605美元的2006年3月来低点不远。

债市:

--美国长期公债价格跳升，推动30年期公债收益率逼近纪录低位，因对油价重挫和全球成长疲弱的担忧促使投资者购买公债避险。30年期公债价格涨幅最大，尾盘上扬1-28/32，收益率盘中跌至2.471%，逼近2012年7月触及的低位。根据路透数据，30年期公债收益率在2012年7月26日触及纪录低位2.4430%。

--最高评等欧元区公债收益率(殖利率)跌至纪录低点，因油价大跌拖累欧元区通胀前景，支撑对欧洲央行(ECB)很快将推出购买公债计划的押注。10年期德债收益率跌8个基点，报0.442%的纪录低点，法国、荷兰、奥地利、比利时和芬兰公债收益率跌幅相若，均创纪录新低。较低评等的10年期西班牙和意大利公债收益率跌2-3个基点，分别报1.58%和1.80%，脱离上周五触及的低点。

油市:

--全球原油市场连续第四日大跌，因对供应过剩的忧虑不断加深，打压油价在本周迄今累计下挫近10%，触及2009年春来的最低位。布兰特原油结算价报每桶51.10美元，下跌2.01美元。布兰特原油盘中接近测试50美元支持位，跌至2009年5月低位50.52美元。美国原油收低2.11美元，或4.2%，此前跌至2009年4月触及的低位47.55美元。

金属市场:

--金价跳升逾1%，至三周高位，避险买盘带动金价延续升势，投资人对希腊在欧元区的未来的担忧加重，令股市下跌，且油价续挫。1932GMT，现货金上扬1.1%，报每盎司1,216.45美元，稍早触及12月15日来最高的1,222.40美元，周一现货金已大涨1.3%。美国2月期金跳升1.3%，收报每盎司1,219.40美元。以欧元计价的黄金创2013年9月来最高的1,024.21欧元。

--期铜下跌，仍接近上日所及的四年半低位，因美元上涨、油价不断下跌，以及担心随着中国采取措施提振铜产出，该国的需求将下降。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.8%，收报每吨6,145美元。期铝也大跌，价格跌至去年5月来最低的水平。(完)

(整理 张荻； 审校 杜明霞)

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