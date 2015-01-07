《路透早报》--1月8日

2015年1月7日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据：

--澳洲11月建筑许可

--德国11月工业订单

--欧元区11月生产者物价指数、零售销售

--美国11月消费者信贷、12月Challenger企业计划裁员人数

--美国一周初请失业金人数

--加拿大11月新屋价格指数

--新西兰11月建筑许可

重大经济事件及官员讲话：

--瑞典央行公布12月政策会议记录(0830)

--英国央行宣布利率决议(1200)

--波士顿联储银行总裁罗森格伦在2015年威斯康辛经济预测午餐会上发表演说(1800)

以下为1月7日下午5:00至1月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--德国总理默克尔表示，希望希腊继续留在欧元区

德国总理默克尔周三淡化希腊退出欧元区的可能性，但明确表示，希望希腊政府在本月选举后遵守国际纾困条款的要求。

这是她自一家德国杂志周末发布有关“希腊退出”报导以来首次谈及这一问题。她表示，她毫不怀疑希腊的局势将得到“圆满解决”，但强调要想让欧元区成员国的团结一致，希腊政府需要继续遵守承诺。

--美联储坚信美国经济复苏难以逆转，加紧规划升息

全球通缩威胁、石油行业债券违约忧虑及油企裁员人数激增，都无法改变美国联邦储备委员会(美联储)的坚定信念：美国经济复苏已站稳脚跟。

会议记录显示，美联储在12月政策会议上近距离评估全球油价暴跌及欧洲的动荡局势，并确定这些负面趋势难以逆转美国经济的整体强势。决策者继续规划在今年稍后开始升息，但对如何沟通意图显然进行激烈的讨论。

--美国贸易逆差因油价下滑触及11个月低位，民间就业岗位增幅超预期

美国11月贸易逆差收窄至11个月低位，因油价下滑导致进口额下降，降幅超过可能因西海岸一主要港口劳资纠纷导致的出口减少。美国11月贸易逆差收窄7.7%至390亿美元，为2013年12月以来最低。

此外，12月民间就业岗位增加，显示海外成长虽放缓，但美国经济仍在破浪前行。ADP就业数据进一步表明就业市场不断改善；12月民间就业岗位增加24.1万个，11月增幅为22.7万。ADP数据公布后，美国股指期货扩大涨幅，美元指数上扬。

--欧元区经济陷入通缩，恐会促使欧央行祭出买债措施

欧元区12月通胀率转为负值，为2009年来首见，油价下跌推动消费者物价降幅高于预期，从而可能会促使欧洲央行开始印钞。欧盟统计局公布，欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降0.2%，11月为上升0.3%。这是欧元区继2009年10月通胀率为负0.1%之后，首次出现负值。接受路透调查的分析师原预期为下降0.1%。

欧洲央行一直力争要将中期通胀率维持在略低于2%，外界普遍预期为应对经济陷入通缩，欧央行将会藉由印钞或量化宽松来祭出购买政府公债措施。

另据欧盟统计局公布，欧元区11月失业率稳定在11.5%，不过失业人口较上月增加3.4万人。

--中国12月原油进口创纪录，大力补充战略石油储备

据路透估计，全球油价重挫引发中国大举买入，12月原油进口量创纪录高位。中国2014年为充实战略储备而准备的原油较2013年多出一倍。

数据显示，拜去年经济体系中过剩原油翻番所赐，中国补充战略石油储备的力度比此前预计的大得多。

汤森路透石油研究和预测的估值显示，中国12月的原油总进口量首次超过3,100万吨，相当于每日超过700万桶。这比之前创下的月度进口纪录高位还高出逾10%。

--日本政府预计2015/16财年经济将复苏--消息

消息人士对路透表示，日本政府准备预估下一财年日本实质经济成长约1.5%。自全球金融危机以来，日本经济今年首次出现萎缩。该预估略高于日本政府7月时预估的成长1.4%，与日本央行在10月时公布的预估一致。

要求匿名的知情政府官员称，受助于油价下跌，日本经济料在下一财年复苏。政府还将预计下一财年经济名义增长率为2.7%，这会扶助税收收入触及24年高位54.5万亿(兆)日圆。

--巴黎讽刺刊物办公室发生枪击事件，至少11人死亡--警方

巴黎警方称头戴黑色面罩的枪手周三袭击了讽刺刊物Charlie Hebdo在巴黎的办公室，至少枪杀了11人。该刊物之前曾因通过卡通图画讽刺穆斯林领导人和伊斯兰教先知穆罕默德而遭燃烧弹的攻击。

法国总统奥朗德前往现场，法国政府称将把安全级别升至最高等级。奥朗德对媒体称：“这毫无疑问是一次恐怖袭击。”另外还有10人在此次事件中受伤。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三上涨逾1%，在连跌五日后反弹，受助于民间就业数据强劲，和美联储会议记录显示美联储不急于开始加息，令投资者宽心。

标准500指数上升23.29点，或1.16%，收报2,025.90点，为约两周来最大单日百分比升幅，部份扳回此前五个交易日的4.2%跌幅。

道琼工业指数收高212.88点，或1.23%，至17,584.52点；Nasdaq指数上升57.73点，或1.26%，收报4,650.47点。

--欧洲股市结束三日连跌上扬，因数据显示欧元区消费者物价跌幅大于预期，使欧洲央行将开始执行期待已久的购债计划的机率增加。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.5%，报1,330.20点，尾盘缩减涨幅。

英国富时100指数收涨0.84%，报6,419.83点；德国DAX指数升0.51%，收报9,518.18点；法国CAC 40指数上扬0.72%，收报4,112.73点。

汇市:

--欧元跌至九年低位，因数据显示，欧元区物价指数自2009年以来首度跌至负值，加大了欧洲央行放宽货币政策的压力。欧元盘中在EBS交易平台触及2006年1月以来最低1.18020美元。在下午的交易中小幅反弹至1.18440美元，日内下跌0.39%。欧元兑日圆从两个月低位反弹，上扬0.22%，报141.060日圆。

美元兑日圆一度上扬超过1%，从周二触及的三周低位反弹；尾盘升0.60%，报约119.075日圆。美元指数急升至九年新高92.265后收窄升幅，报91.955，日内涨幅为0.50%。

债市:

--美国公债价格从深度下跌中反弹，基本收平，因投资者仍然担忧全球经济可能放缓。公债价格深度下跌，直至美联储公布会议记录。美联储会议记录称，美国经济强劲，且暗示联储仍在2015年升息计划的轨道之上。

指标10年期公债收益率在纽约交易时段短暂上升至2%以上，周二跌穿2%，此为10月来首见。路透数据显示，10年期公债收益率收报1.97%，价格小跌3/32。一周前该收益率为2.174%。

--德国公债收益率脱离纪录低位，此前欧元区通胀数据显示油价不断下跌并未拉低其他商品和服务的价格，但对欧洲央行将进一步放宽政策的预期仍然很高。

10年期德债收益率升2个基点至0.48%，脱离稍早触及的0.433%的纪录低位。荷兰、比利时、奥地利和芬兰公债收益率也从低位反弹。

希腊10年期公债收益率升148个基点至11.07%，三年期希腊公债收益率升近2个百分点至15.59%。

油市:

--油价收高，为五个交易日内首见，因在油价两日重挫约10%且指标布兰特原油期货跌穿50美元后，交易商逢低吸纳。美国公布的周度库存数据显示，上周原油库存意外减少，扶助油价扭转稍早跌势，不过汽油和馏分油库存增幅创纪录。

布兰特原油结算价报每桶51.15美元，微升0.05美元。在欧元区公布通胀降幅大于预期后，布兰特原油期货触及日低49.66美元。美国原油收高0.72美元，报48.65美元，盘中一度升至49.31美元。

金属市场:

--金价下跌，结束三日涨势，因美元和股市上升，且美联储12月会议记录显示美联储的利率立场维持不变。2022 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,215.93美元，上日曾涨至12月15日来最高的1,222.40美元。美国2月期金跌0.7%，收报每盎司1,210.7美元。

--期铜续跌至四年半新低，因需求忧虑和油价大跌打压投资者对多数商品的兴致。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%，收报每吨6,116美元，稍早触及2010年6月以来新低6,091.50美元。(完)

(整理 龚芳 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。