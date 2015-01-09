《路透早报》--1月9日

2015年1月8日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据：

--日本12月外汇储备

--中国12月居民消费价格指数(CPI)

--台湾12月进出口数据

--澳洲11月零售销售

--日本11月领先指标

--瑞士12月失业率及CPI

--德国、法国11月工业生产及贸易收支

--意大利第三季公共赤字/GDP之比

--英国11月工业生产、全球商品贸易收支

--加拿大11月建筑许可、12月失业率

--美国12月非农就业报告、11月批发(趸售)库存

重大经济事件及官员讲话：

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔参与一项公开市民集会论坛(0100 GMT)

--印度央行总裁拉詹在英迪拉·甘地发展研究学院会议上发表讲话(0700 GMT)

--美国里奇蒙联储总裁拉克尔在维吉尼亚银行家协会及维吉尼亚商会的联合会议上讨论经济前景(1820 GMT)

以下为1月8日下午5:00至1月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行总裁德拉吉称准备在必要时采取进一步举措

欧洲央行总裁德拉吉在一封致管委会的信中表示，将继续关注中期物价发展前景，且将对油价所产生的影响保持警惕。德拉吉称，管委会一致承诺将动用更多职权范围内的非常规工具，而非常规举措可能包括购买包括主权债在内的各类资产。

--美国上周初请失业金人数下降，2014年裁员人数为17年来最低

美国最新一周初请失业金人数下跌，12月裁员人数骤降，显示就业市场正不断改善。尽管全球经济步履蹒跚，但周四的报告支持今年美国经济增速的观点，消费者支出上升推动美国经济增长。

美国1月3日止当周初请失业金人数下降4,000人至29.4万人。尽管略多于分析师预估的29.0万人，但下降趋势继续反映就业市场正稳步改善。数据扶助美股连二日上涨，美债价格下跌，美元兑欧元攀升至九年高位。

全球外包顾问公司Challenger, Gray & Christmas公布的报告显示，12月美国企业公布的裁员人数下降9.2%。2014年全年，企业公布裁员人数总计483,171人，较2013年下降5%，且为1997年来最低。

--英国央行维持指标利率在0.5%不变，量化宽松规模亦保持3,750亿英镑

英国央行周四维持指标利率在0.5%不变，因油价下滑令通胀率降至12年低点，且去年快速增长的势头呈现放缓迹象。

英国央行还表示，量化宽松购买的资产中，2015年1月到期债券所收回的43.5亿英镑将进行再投资。该行量化宽松规模为3,750亿英镑。

--日本央行将预测当前财年经济萎缩，或调升下一财年的经济预估--消息

熟悉日本央行想法的消息人士对路透表示，日本央行对截至3月财年间的经济表现预估为轻度萎缩，但可能会在本月稍后发布的季度经济评估中上调对下一财年的预估。

消息人士称，该行可能调降早前对本财年经济料增长0.5%的预估。消息人士称日本央行料将略为上调2015/16财年成长率预估，目前预估为成长1.5%。

--欧元区11月零售销售较前月增长0.6%，高于预估增幅0.1%

欧盟统计局公布，欧元区11月零售销售较前月增长0.6%，路透调查预估为增长0.1%，较上年同期为增长1.5%[nL3S0UN1WL]。欧元区11月生产者物价指数(PPI)则较前月下跌0.3%，较上年同期下跌1.6%。

此外，欧盟执委会公布，欧元区12月经济景气指数为100.7，与11月持平；企业景气指数降至0.04，11月为0.17。欧元区12月消费者信心指数为负10.9，11月为负11.5；消费者通胀预期指数为2.7，11月为5.7。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四大涨近2%，连升第二天，受预期美国经济将继续改善，和欧洲央行将采取更激进的刺激计划所提振。

道琼工业指数收高323.35点，或1.84%，至17,907.87点；标准500指数上升36.24点，或1.79%，收报2,062.14点；Nasdaq指数上升85.72点，或1.84%，收报4,736.19点。

--欧洲股市劲涨，因英国乐购(Tesco)公布圣诞节销售强劲提振零售股攀升，且上日美联储会议记录显示联储不急于加息。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨2.9%，报1,368.37点，尽数扳回今年初以来所有跌幅。

英国富时100指数收涨2.34%，报6,569.96点；德国DAX指数升3.36%，收报9,837.61点；法国CAC 40指数上扬3.59%，收报4,260.19点。

汇市:

--欧洲负面的经济报告及美国强劲的数据，拖累欧元连续第五个交易日刷新九年低点，两地货币政策前景的迥异继续提振美元。欧元在电子交易平台(EBS)跌至1.17540美元的2005年12月低点。纽约汇市尾盘，欧元报约1.17895美元，跌0.41%。

美元攀升至119.97日圆，进一步远离周二触及118日圆略上方的三周低点。纽约尾盘，美元报约119.63日圆，升0.32%。欧元疲弱令美元指数保持在九年高位，盘中升至92.528后回稳至92.333，当日升0.49%。

债市:

--美国公债价格回落，因市场对欧洲央行决策者祭出购债计划应对成长放缓的信心不断增强，带动美股上扬，油价回稳。10年期公债价格回落20/32，收益率略高于2%。30年期公债价格急跌1-26/32，收益率尾盘报2.5972%。

--西班牙公债收益率走低，之前进行的2015年首次公债发售结果良好，因投资者押注欧洲央行不久将宣布新的货币刺激举措。西班牙周四发售50亿欧元2020、2028和2037年到期的公债，规模为目标区间的高端。发行结束后，西班牙10年期公债收益率跌4个基点，报1.68%。

10年期葡萄牙公债收益率下跌8个基点，报2.65%。意大利10年期公债收益率回落6个基点，报1.87%。希腊10年期公债收益率跌46个基点，报10.28%，周三上扬逾1%。

油市:

--全球原油价格连续第二日变动不大，因美国就业数据好于预期，扶助油市在本周稍早大跌10%后稍作喘息。不过交易商说，对油市的支撑可能昙花一现，因空头继续寻找油价的底部。在原油交易历史上，这是油价的第二大跌势。

布兰特原油下跌0.19美元，结算价报每桶50.96美元，周三曾下挫至2009年春季来最低的49.66美元。但美国原油收高0.14美元，报48.79美元，周三曾跌至46.83美元的五年半低位。

金属市场:

--金价连跌第二日，交投振荡，受累于美元和股市上涨，此前美联储会议记录显示该行时升息保持耐心。1935 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,208.17美元。美国2月期金跌2.20%，或0.2%，收报每盎司1,208.50美元。

--期铝从低位反弹，因部分投资者买回空头头寸以锁定获利，但预计期铜和期锌在中国新年假期前会进一步走低。在LME市场上，期铝表现最佳，三个月期铝跳涨2.3%，收报每吨1,832美元。期锌收涨1.4%，报每吨2,160美元。

期铜场内收盘时没有成交，最后买入价报每吨6,103美元，下跌0.2%。(完)

(整理 龚芳 审校 杜明霞)

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