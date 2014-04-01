《路透早报》--4月1日

经济数据：

--韩国3月HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)；3月贸易收支

--日本2月加班工资

--中国公布3月官方制造业PMI

--汇丰公布3月中国制造业PMI终值

--汇丰公布台湾3月制造业PMI

--德国3月Markit/BME 制造业PMI；3月经季节调整失业率

--欧元区3月Markit制造业PMI

--意大利2月失业率

--英国3月Markit/CIPS制造业PMI

--欧元区2月失业率

--加拿大2月生产者物价指数(PPI)

--美国3月Markit制造业PMI终值

--美国2月建筑支出

--美国3月供应管理协会(ISM)制造业指数

--美国3月达拉斯联邦储备银行服务业指数

重大事件及官员讲话：

--亚洲开发银行发布2014年亚洲发展展望报告。

--欧洲经济暨财政事务理事会非正式会议(至4月2日)。

--澳洲央行召开利率会议

--世界银行行长金墉在美国外交关系协会发表演说

以下为欧美市场时段(3月31日下午5:00至4月1日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--叶伦力挺美联储宽松政策，称就业市场仍有大量闲置劳动力

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周一表示联储采取“非常规”举措提振经济的状况还需持续一段时间，尤其是在就业市场表现仍然挣扎的情况下。这是叶伦就任美联储主席两个月来首次发表公开讲话，她在讲话中力挺美联储的低利率和继续购债的政策。

叶伦的讲话缓解了对美联储将早于预期升息的忧虑,美股上升，中期公债站稳脚跟。美元兑其他主要货币下跌。

--日本周二将消费税自5%调高至8%

日本周二将上调消费税，自5%调高至8%，这是17年来首次上调，也是为遏制国内庞大的公共债务，在2015年将征税调高至10%分两步走迈出的第一步。据摩根士丹利分析师RobertFeldman估计，消费税率自5%上调至8%后，经济可能损失6万亿日圆(580亿美元)。这相当于日本国内生产总值(GDP)的1.2%。分析师表示，在消费税开始上调后，随着消费者支出下降，日本4-6月经济则料见萎缩，预期至7-9月会反弹。

--英财政大臣欧思邦对经济的看法更趋乐观

英国财政大臣欧思邦对经济的看法变得更加乐观，且设定了“充分就业”目标。英国将在一年多后举行大选。“我们不能止步不前，经济的部分领域还有很多闲置的潜能，”他说，“所以，我今天要做出新承诺：承诺为实现充分就业而努力。”

--俄罗斯总理梅德韦杰夫访问克里米亚

俄罗斯总理梅德韦杰夫访问克里米亚。这显然意在彰显俄罗斯对该地区的控制。这是俄罗斯总统普京3月21日签署法令将克里米亚并入该国版图以来，俄罗斯到访该地区的最高级别官员。稍早，美国国务卿克里刚刚与俄罗斯外长拉夫罗夫在巴黎进行会面，克里重申美国认为俄罗斯在克里米亚的行动是非法的。

--韩国3月CPI较前月上升0.2%，预估为上升0.3%

韩国统计局公布，3月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2%，路透调查预估为上升0.3%。3月CPI较上年同期上升1.3%，预估为上升1.4%。韩国3月核心CPI较上年同期上升2.1%。:

股市:

--美国股市周一上升，此前美联储主席叶伦的讲话缓解了对美联储将早于预期升息的忧虑。标普500指数在3月和今年首季都上涨。

道琼工业指数收高134.60点，或0.82%，至16,457.66点；标准普尔500指数收升14.72点，或0.79%，至1,872.34点；Nasdaq指数上涨43.24点，或1.04%，至4,198.99点。

3月道指上涨0.8%，标普500指数升0.7%，Nasdaq指数下跌2.5%。首季，道指下跌0.7%，标普500指数攀升1.3%，而Nasdaq指数上涨0.5%。

--欧洲股市连升第五日，意大利股市跑赢，扶助一欧元区股指触及五年半高位，因市场乐见意大利中型银行增资和获得国际投资者青睐的迹象。欧元区绩优股指数STOXX50指数触及2008年来最高的3,185.68点，之后遭遇季末获利了结，收低0.3%，报3,161.60点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收升0.1%，报1,333.55点。首季上扬1.3%。

英国富时100指数收低0.26%，报6,598.37点；德国DAX指数跌0.33%，报9,555.91点；法国CAC-40指数收低0.45%，报4,391.50点。

汇市:

--美元兑其他主要货币下跌，结束之前连涨之势，因美联储主席叶伦称,旨在提振美国经济的购债计划和低利率举措将很可能在一段时间内继续执行。纽约尾盘，欧元兑日圆上涨0.60%，报142.20日圆。欧元兑英镑无甚变动。美元兑一篮子主要货币指数结束之前三天连涨之势，下跌0.11%，至80.089，在叶伦讲话后一度挫跌至80以下。

债市:

--较长期美国公债收益率小幅上升，因预期周五就业报告强劲，且在美联储主席叶伦力挺联储宽松货币政策后，中期公债站稳。30年期公债最新跌10/32，收益率报3.56%，上周五报3.54%。指标10年期公债价格跌2/32，收益率从周五尾盘的2.71%上升至2.72%。

--评等较低的欧元区公债收益率持于多年低点附近，因欧元区通胀下滑，令市场仍预计欧洲央行在今年稍晚会进一步放宽货币政策。意大利10年期公债收益率持稳在3.31%，上周五触及八年半低点3.261%。西班牙10年期公债收益率持稳在3.24%，略高于八年低点3.20%。德国10年期公债收益率升2个基点，报1.57%，上周五一度跌至两周低点1.51%。

油市:

--原油期货走低，季末交投震荡，俄罗斯从乌克兰边境撤走部分军力的消息，及对美联储主席叶伦对美就业市场表现挣扎表示担忧等因素拖累油价从高位回落。美国5月原油合约跌0.09美元，收报每桶101.58美元。布兰特5月原油期下跌0.31美元，收报每桶107.76美元，稍早触及108.33美元的高位后跌至107.05美元。

金属市场:

--金价走低，3月录得年内首个月度跌幅，因美国经济前景改善，削弱了对黄金的投资兴趣，并提振对风险较高资产的胃纳。1839GMT，现货金跌0.7%，报每盎司1,283.81美元，3月累计下跌逾3%。COMEX-6月期金收跌10.50美元，报每盎司1,283.80美元。

--期铜下滑，盘中稍早触及两周高位，因投资人担心中国收紧信贷条件，尽管臆测中国可能采取行动刺激经济。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝收低0.3%，报6,640美元，此前一度升至3月11日来最高的6,686美元。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 戴素萍)

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