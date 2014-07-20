《路透早报》--7月21日

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
[今日看点]
经济数据：
--台湾6月外销订单
--德国6月生产者物价指数
--意大利5月工业订单、工业销售
--美国6月芝加哥联储全国活动指数
--国际半导体设备暨材料协会(SEMI)6月北美半导体设备订单出货比
重大事件及官员讲话：
--暂无
今日将公布业绩的美国企业包括：德州仪器、孩之宝等。
以下为7月18日下午5:00至7月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--葡萄牙BES股东寻求债权人保护，安哥拉受牵连
葡萄牙Espirito Santo家族旗下的一家控股公司周五在卢森堡申请债权人保护，而且该家族金融帝国的问题亦波及到安哥拉。安哥拉央行表示，圣灵银行(BES)在该国的分支需要增加资本以应对不良贷款。
--美国制药商艾伯维终以550亿美元收购价格赢得SHIRE首肯
美国制药商艾伯维(AbbVie)周五宣布以320亿英镑(547亿美元)收购英国同业Shire。这桩交易可让艾伯维将注册地迁至英国，并大幅降低税负。此前Shire四次拒绝了艾伯维的报价，直至后者将价格提高至每股52.48英镑才表示首肯。最新报价为每股Shire股票换取24.44英镑现金和0.8960股艾伯维公司新股。Shire股价周五收高3.95%报48.871英镑；艾伯维股价收高2.6%，报54.9美元。
--西方国家态度更加强硬，要求俄罗斯配合马航空难调查
乌克兰周六指责俄罗斯和亲俄反政府势力故意毁坏证据，掩盖他们击落马航客机的罪行。此次坠机事件推动俄罗斯和西方大国之间加速进行最后摊牌。乌克兰叛军连续第三天阻止国际观察员接近飞机残骸和遇难者尸体，俄罗斯总统普京则敦促乌叛军进行合作，并强调联合国负责牵头的调查一定不能仓促得出结论。莫斯科否认与坠机事件有关，并公开指责是乌政府军的责任。
俄罗斯外交部周六表示，美国因乌克兰问题对俄实施最新制裁，俄罗斯将对此展开报复，拒绝某些美国公民进入俄罗斯。联合国安理会周一将就乌克兰马航空难事件的一项决议案进行表决。
--路透专访：中国外管局副局长称未计划放开居民换汇额度，人民币汇率理想
中国外管局副局长王小奕周日称，每年5万美元的中国居民年度换汇额度尚无放开的时间表，而对此需关注后期资金流入和流出哪方面压力更大。他在北京接受路透专访称，当前人民币汇率处于比较理想的状态，后期汇率主要取决于外部货币环境和金融市场对国际收支的影响。
--独家:摩根士丹利着手重建大宗商品交易业务
摩根士丹利一年多来致力于缩减大宗商品业务，如今却准备重新扩大这块业务。摩根士丹利计划在美国招聘约12名交易员，销售和其它专业人员。消息人士对路透表示，该行正在加强大宗商品交易和融资业务，这些业务在监管收紧情况下也能赚钱。该消息人士对路透称，比如，摩根士丹利在考虑向能源生产商发放更多贷款，向散户投资者出售更多与大宗商品相关的产品。
--周五公布其他的重要经济数据：
* 美国经济谘商会称，美国6月领先指标上升，支持对美国下半年经济增强的观点。美国经济谘商会公布，美国6月领先指标增长0.3%，至102.2，预估为上升0.5%，5月修正后为增长0.7%，前值为增长0.5%。
* 周五公布的一份调查显示，7月初美国消费者信心指数下跌，而消费者预期指数连续第三个月走弱。美国路透/密西根大学消费者信心指数7月初值为81.3，6月终值为82.5。消费者现况指数7月初值为97.1，6月终值为96.6。消费者预期指数7月初值为71.1，6月终值为73.5。
* 加拿大统计局周五公布，加拿大6月未经季节调整消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%，较上年同期上升2.4%。CPI同比上涨2.4%，创下28个月高位。
--美股业绩:
* 通用电气周五公布，季度净利跳增13%，因飞机引擎和油气设备销售改善。该公司表示，计划在本月底将其旗下的信用卡业务首次公开发行(IPO)。
* 纽约梅隆银行宣布，第二季获利为5.54亿美元，合每股盈余(EPS)0.48美元。
* 飞机驾驶舱部件和其他电子设备制造商霍尼韦尔公布，第二季获利跳涨7.6%，受助于涡轮增压器销量增长。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市周五上涨，在上日下跌后反弹。标准普尔500指数周四录得4月10日来最大单日跌幅。三大股指本周上涨。道琼工业指数收升123.37点，或0.73%，至17,100.18点；标准普尔500指数上涨20.10点，或1.03%，至1,978.22点；Nasdaq指数劲升68.70点，或1.57%，至4,432.15点。本周，道指升0.9%，标普500指数涨0.5%，指数攀升0.4%。
--欧洲股市收平，因俄罗斯和西方紧张局势加剧的前景限制了对风险资产的需求，抵消了瑞典企业业绩强劲的影响。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收平，报1,363.11点，美股反弹扶助该指数在尾盘收复盘中多数失地。德股DAX指数收跌0.35%，报9,720.02点；法股CAC指数收高0.44%，收报4,335.31点。英国富时100指数收高0.17%，收报6,749.45点。。
汇市:
--欧元兑美元跌穿重要心理关口1.35美元，为2月来首见，因马来西亚客机在乌克兰东部被击落令地缘政治紧张局势加剧，美元出现普涨。一策略师表示，在意大利央行下调经济预估后不久，欧元一度跌至1.3492美元，之后反弹，重返1.35美元之上。纽约尾盘，欧元兑美元微升0.01%，报1.3527美元。美元指数升0.02%，报80.518。美元兑日圆升0.2%，报101.35日圆，兑英镑涨0.07%，报1.7086美元。
债市:
--美国公债价格持稳，投资人对逊于预期的美国消费者信心数据不以为然，过去24小时乌克兰和以色列两地紧张局势升级引发的避险资金流仍持续。根据汤森路透数据，指标10年期公债跌3/32，收益率升至2.48%，盘中一度升穿2.50%。30年期长债跌1/32，收益率报3.29%，周四该收益率一度跌至一年低点3.26%。10年期公债/两年期公债收益率差略高于200基点，为去年6月来最窄。
--德债收益率跌至近纪录低位，因马来西亚航空客机在乌克兰东部被击落后，俄罗斯和西方紧张关系升级，投资者为规避风险，买入被视为安全的资产。10年期德债收益率跌1个基点，报1.15%，在隔夜交易时段跌至最低1.137%，伸手可及在2012年7月触及的纪录低位1.126%，当时是欧债危机最严竣的时候。德债期货涨16个跳动点，报148.36，在隔夜交易时段触及纪录高位148.48。
油市:
--油价在淡静交投中下滑，但本周录得一个月内首次周线上涨，因在马航客机在乌克兰东部被击落以及以色列地面部队进攻加沙后，地缘政治风险加重。周五油价升势停滞，因投资人对昨日逾一个月最大单日升幅获利了结。9月布兰特原油跌0.65美元，收报107.24美元。美国8月原油微跌0.06美元，收报每桶103.13美元，盘中触及103.94美元日高。
金属市场:
--金价受获利了结盘打压下跌近1%，昨日因一客机在乌克兰东部被击落而上扬。不过交易商表示，如果地缘政治紧张局势升温，金价将很快再度上涨。1645 GMT，现货金下滑0.8%，报每盎司1,306.16美元。美国8月期金跌9.50美元，报1,307.40美元。现货铂金跌0.9%，报每盎司1,479.62美元。现货银大跌1.4%，报每盎司20.77美元。现货钯金跌0.4%，报877.47美元，但仍接近2001年来最高水准。
--期铜下滑至两周低位，且本周跌幅为18周来最大，因担心中国房地产行业，以及担忧铜产量上升前景。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下挫1.13%，收报每吨6,985美元，盘中触及7月初来最低6,960美元。本周，期铜挫跌约2.5%，为3月中来最大周度跌幅。(完)
(整理 利棣儿/李婷仪; 审校 李军/李爽)
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英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透上海4月18日 - 尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑延后实现插电式汽车销售配额目标的时间，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。
路透伦敦4月18日 - 英国首相突如其来地宣布将提前改选国会，英镑周二却一反常态以大涨来回应，显示投资者寄望6月选举的结果，可为英国在面对其半世纪来的最大挑战时稳定国内政局。