《路透早报》--7月21日

[今日看点]

经济数据：

--台湾6月外销订单

--德国6月生产者物价指数

--意大利5月工业订单、工业销售

--美国6月芝加哥联储全国活动指数

--国际半导体设备暨材料协会(SEMI)6月北美半导体设备订单出货比

重大事件及官员讲话：

--暂无

今日将公布业绩的美国企业包括：德州仪器、孩之宝等。

以下为7月18日下午5:00至7月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--葡萄牙BES股东寻求债权人保护，安哥拉受牵连

葡萄牙Espirito Santo家族旗下的一家控股公司周五在卢森堡申请债权人保护，而且该家族金融帝国的问题亦波及到安哥拉。安哥拉央行表示，圣灵银行(BES)在该国的分支需要增加资本以应对不良贷款。

--美国制药商艾伯维终以550亿美元收购价格赢得SHIRE首肯

美国制药商艾伯维(AbbVie)周五宣布以320亿英镑(547亿美元)收购英国同业Shire。这桩交易可让艾伯维将注册地迁至英国，并大幅降低税负。此前Shire四次拒绝了艾伯维的报价，直至后者将价格提高至每股52.48英镑才表示首肯。最新报价为每股Shire股票换取24.44英镑现金和0.8960股艾伯维公司新股。Shire股价周五收高3.95%报48.871英镑；艾伯维股价收高2.6%，报54.9美元。

--西方国家态度更加强硬，要求俄罗斯配合马航空难调查

乌克兰周六指责俄罗斯和亲俄反政府势力故意毁坏证据，掩盖他们击落马航客机的罪行。此次坠机事件推动俄罗斯和西方大国之间加速进行最后摊牌。乌克兰叛军连续第三天阻止国际观察员接近飞机残骸和遇难者尸体，俄罗斯总统普京则敦促乌叛军进行合作，并强调联合国负责牵头的调查一定不能仓促得出结论。莫斯科否认与坠机事件有关，并公开指责是乌政府军的责任。

俄罗斯外交部周六表示，美国因乌克兰问题对俄实施最新制裁，俄罗斯将对此展开报复，拒绝某些美国公民进入俄罗斯。联合国安理会周一将就乌克兰马航空难事件的一项决议案进行表决。

--路透专访：中国外管局副局长称未计划放开居民换汇额度，人民币汇率理想

中国外管局副局长王小奕周日称，每年5万美元的中国居民年度换汇额度尚无放开的时间表，而对此需关注后期资金流入和流出哪方面压力更大。他在北京接受路透专访称，当前人民币汇率处于比较理想的状态，后期汇率主要取决于外部货币环境和金融市场对国际收支的影响。

--独家:摩根士丹利着手重建大宗商品交易业务

摩根士丹利一年多来致力于缩减大宗商品业务，如今却准备重新扩大这块业务。摩根士丹利计划在美国招聘约12名交易员，销售和其它专业人员。消息人士对路透表示，该行正在加强大宗商品交易和融资业务，这些业务在监管收紧情况下也能赚钱。该消息人士对路透称，比如，摩根士丹利在考虑向能源生产商发放更多贷款，向散户投资者出售更多与大宗商品相关的产品。

--周五公布其他的重要经济数据：

* 美国经济谘商会称，美国6月领先指标上升，支持对美国下半年经济增强的观点。美国经济谘商会公布，美国6月领先指标增长0.3%，至102.2，预估为上升0.5%，5月修正后为增长0.7%，前值为增长0.5%。

* 周五公布的一份调查显示，7月初美国消费者信心指数下跌，而消费者预期指数连续第三个月走弱。美国路透/密西根大学消费者信心指数7月初值为81.3，6月终值为82.5。消费者现况指数7月初值为97.1，6月终值为96.6。消费者预期指数7月初值为71.1，6月终值为73.5。

* 加拿大统计局周五公布，加拿大6月未经季节调整消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%，较上年同期上升2.4%。CPI同比上涨2.4%，创下28个月高位。

--美股业绩:

* 通用电气周五公布，季度净利跳增13%，因飞机引擎和油气设备销售改善。该公司表示，计划在本月底将其旗下的信用卡业务首次公开发行(IPO)。

* 纽约梅隆银行宣布，第二季获利为5.54亿美元，合每股盈余(EPS)0.48美元。

* 飞机驾驶舱部件和其他电子设备制造商霍尼韦尔公布，第二季获利跳涨7.6%，受助于涡轮增压器销量增长。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上涨，在上日下跌后反弹。标准普尔500指数周四录得4月10日来最大单日跌幅。三大股指本周上涨。道琼工业指数收升123.37点，或0.73%，至17,100.18点；标准普尔500指数上涨20.10点，或1.03%，至1,978.22点；Nasdaq指数劲升68.70点，或1.57%，至4,432.15点。本周，道指升0.9%，标普500指数涨0.5%，指数攀升0.4%。

--欧洲股市收平，因俄罗斯和西方紧张局势加剧的前景限制了对风险资产的需求，抵消了瑞典企业业绩强劲的影响。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收平，报1,363.11点，美股反弹扶助该指数在尾盘收复盘中多数失地。德股DAX指数收跌0.35%，报9,720.02点；法股CAC指数收高0.44%，收报4,335.31点。英国富时100指数收高0.17%，收报6,749.45点。。

汇市:

--欧元兑美元跌穿重要心理关口1.35美元，为2月来首见，因马来西亚客机在乌克兰东部被击落令地缘政治紧张局势加剧，美元出现普涨。一策略师表示，在意大利央行下调经济预估后不久，欧元一度跌至1.3492美元，之后反弹，重返1.35美元之上。纽约尾盘，欧元兑美元微升0.01%，报1.3527美元。美元指数升0.02%，报80.518。美元兑日圆升0.2%，报101.35日圆，兑英镑涨0.07%，报1.7086美元。

债市:

--美国公债价格持稳，投资人对逊于预期的美国消费者信心数据不以为然，过去24小时乌克兰和以色列两地紧张局势升级引发的避险资金流仍持续。根据汤森路透数据，指标10年期公债跌3/32，收益率升至2.48%，盘中一度升穿2.50%。30年期长债跌1/32，收益率报3.29%，周四该收益率一度跌至一年低点3.26%。10年期公债/两年期公债收益率差略高于200基点，为去年6月来最窄。

--德债收益率跌至近纪录低位，因马来西亚航空客机在乌克兰东部被击落后，俄罗斯和西方紧张关系升级，投资者为规避风险，买入被视为安全的资产。10年期德债收益率跌1个基点，报1.15%，在隔夜交易时段跌至最低1.137%，伸手可及在2012年7月触及的纪录低位1.126%，当时是欧债危机最严竣的时候。德债期货涨16个跳动点，报148.36，在隔夜交易时段触及纪录高位148.48。

油市:

--油价在淡静交投中下滑，但本周录得一个月内首次周线上涨，因在马航客机在乌克兰东部被击落以及以色列地面部队进攻加沙后，地缘政治风险加重。周五油价升势停滞，因投资人对昨日逾一个月最大单日升幅获利了结。9月布兰特原油跌0.65美元，收报107.24美元。美国8月原油微跌0.06美元，收报每桶103.13美元，盘中触及103.94美元日高。

金属市场:

--金价受获利了结盘打压下跌近1%，昨日因一客机在乌克兰东部被击落而上扬。不过交易商表示，如果地缘政治紧张局势升温，金价将很快再度上涨。1645 GMT，现货金下滑0.8%，报每盎司1,306.16美元。美国8月期金跌9.50美元，报1,307.40美元。现货铂金跌0.9%，报每盎司1,479.62美元。现货银大跌1.4%，报每盎司20.77美元。现货钯金跌0.4%，报877.47美元，但仍接近2001年来最高水准。

--期铜下滑至两周低位，且本周跌幅为18周来最大，因担心中国房地产行业，以及担忧铜产量上升前景。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下挫1.13%，收报每吨6,985美元，盘中触及7月初来最低6,960美元。本周，期铜挫跌约2.5%，为3月中来最大周度跌幅。(完)

(整理 利棣儿/李婷仪; 审校 李军/李爽)

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