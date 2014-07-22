《路透早报》--7月23日

[今日看点]

经济数据：

--澳洲第二季消费者物价指数(CPI)

--台湾6月工业生产

--法国7月企业景气指数

--意大利6月对非欧盟贸易收支

--英国工业联盟(CBI)7月零售销售差值

--欧元区7月消费者信心指数

--美国7月18日当周抵押贷款市场指数

重大事件及官员讲话：

--2014中国-拉美经贸合作论坛

--国新办新闻发布会，请国家外汇管理局国际收支司司长管涛介绍2014年上半年外汇收支数据有关情况，并答记者问

--英国央行公布最新的会议记录

--德国央行总裁魏德曼发表讲话

--英国央行总裁卡尼参加一所大学组织的全球经济辩论会

--日本央行副总裁中曾宏讲话

今日将公布业绩的美国主要企业包括：波音、达美航空、陶氏化学、易安信电脑系统、Facebook、百事可乐、高通、美国电话电报公司(AT&T)、惠而浦等。

以下为7月22日下午5:00至7月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国房屋市场重获动能，通胀缓慢上升

美国6月成屋销售触及八个月高位，表明房屋市场正在逐渐重获动能，并将帮助经济今年处于较高的成长轨道。全美不动产协会(NAR)周二公布，房屋销售连续第三个月增长。该数据与就业及零售销售数据，共同显示第二季最后一个月经济成长较强。另外一份报告显示，通胀略微上升。数据推动美股上涨，并压低美国公债收益率。

详细数据：

* 美国6月成屋销售按月增长2.6%，年率升至10月来最高的504万户--NAR

* 美国6月CPI较上月上扬0.3%，符合市场预估

* 美国里奇蒙联邦储备银行7月综合制造业指数为正7，6月为正4

* 美国5月房价较前月上扬0.4%--FHFA

--苹果季度营收增幅低于市场预期，尽管中国业务营收大增28%

苹果公布季度营收增长6%，低于市场预期，但该季中国业务营收骤增28%，尽管这个全球第三大市场竞争激烈。苹果财务长Luca Maestri表示，6月当季，苹果在中国的iPhone手机销量跳升约48%，Mac电脑销量增长39%。该公司公布，6月截止的第三财季营收为374亿美元，低于华尔街预期的约380亿美元。其股价盘后时段下跌0.8%，至94美元。不过公司净利跳增12.2%至77.5亿美元，或每股盈余(EPS)1.28美元，高于分析师预估的1.23美元，EPS增幅亦为七个季度以来最高。

--微软营收增长17%，但并购诺基亚手机令获利下滑

全球最大的软件企业微软公布营收增长17%，好于市场预期，不过获利下滑7%，主因并购诺基亚手机业务产生的费用。该公司股价在盘后上涨0.3%。微软公布会计年度第四季盈利为46.1亿美元，合EPS为0.55美元，上年同期分别为49.6亿和0.59美元。华尔街原先平均预期为每股盈余0.60美元。公司整体季度营收上升17%至233.8亿美元，高于分析师平均预估的230亿美元，主要因为诺基亚带来的新增营收。

--日本无法达成2021年预算平衡目标，差额逾1,000亿美元--草案

一份日本政府的估算草案显示，尽管一如计画调高消费税，但仍料将无法达成2021年的预算平衡目标，差距金额超过1,000亿美元，这将使得扩大加税或缩减支出的政治压力升高。根据路透周二所见到的估算数字，2021年3月止财年的预算短差金额料为11万亿日圆(1,080亿美元)，这凸显出首相安倍晋三在抑制公共债务上有多么困难。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二上涨，因一些企业季报正面，且经济数据直指市场仍有上升空间，尽管标准普尔500指数盘中再度刷新纪录高位。道琼工业指数收升61.81点，或0.36%，至17,113.54点。标准普尔500指数上涨9.90点，或0.5%，至 1,983.53点；Nasdaq指数收升31.313点，或0.71%，至4,456.016点。

--欧洲股市上涨，因一些企业的季报强劲，且迹象显示俄罗斯和其他国家合作，在乌克兰东部坠毁的马航客机展开调查。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收升1.3%，报1,373.75点，上日下挫0.5%。德股DAX指数收涨1.27%，报9,734.33点；法股CAC指数收高1.5%，收报4,369.52点。英国富时100指数上升0.99%，收报6,795.34点。

汇市:

--美元上涨，因美国公债收益率持坚，投资人认为全球最大经济体经济扩张足以令美联储在明年升息，尽管今日公布的数据显示6月美国CPI升幅不大。欧元兑美元跌0.4%，报1.3469美元，纽约盘中触及1.3460美元的去年11月21日来最低。欧元兑日圆报136.64日圆，跌0.37%，盘中低见136.58日圆。美元兑日圆尾盘微升0.06%，报101.43日圆，兑瑞郎升0.5%，报0.9022瑞郎。

债市:

--美国公债收益率下滑，因美国公布的通胀数据温和，暗示美联储较预期提前升息的压力减轻。此外中东紧张局势也刺激了一些避险买盘，带动公债价格上涨。纽约尾盘，指标10年期公债升1/32，收益率报2.469%；30年期长债升6/32，收益率降至3.254%。

--市场分析师表示，欧元区短期政府公债收益率(殖利率)本周可能跟随货币市场利率上升，受到欧元区银行系统闲置资金减少影响。欧洲央行周二进行的一周主要再融资操作(MRO)的银行吸纳的贷款规模不及预期，周三还将有210亿欧元的紧急贷款(LTRO)偿还，这将令过剩的流动性受压。

两年期德国公债收益率小升1个基点至0.04%，部分策略师表示，短期公债收益率也将跟随货币市场利率上升。10年期德国公债收益率上涨3个基点至1.17%，其他欧元区政府公债收益率也大都走高。

油市:

--布兰特和美国原油期货收低，盘中交投震荡，因伊拉克、乌克兰和加沙的暴力冲突持续，虽然原油供应还未受到影响。9月布兰特原油下跌0.35美元，结算价报每桶107.33美元。8月美国原油期货下跌0.17美元，结算价报每桶104.42美元。8月美国原油在周二到期。9月美国原油期货结算价报102.39美元，下跌0.47美元。

金属市场:

--金价下跌，因亲俄乌克兰叛军向国际调查当局交出坠毁的马来西亚航客机的黑匣子和遇难者遗体，乌克兰紧张局势得到缓和。1850GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,306.35美元。交投最活跃的美国8月期金收跌0.6%，报每盎司1,306.30美元。

--伦敦期锌触及三年高位，期铝则触及16个月高点，因供需基本面收紧、库存不断减少及股市上扬带动投资人增持在商品市场的仓位。LME三个月期锌上涨至2,373美元，为2011年8月以来最高，收盘报2,362美元。LME期铝攀升至每吨2,054美元，为去年2月以来最高；终场收高23美元，报2,043美元。LME期铜则微涨15美元，至每吨7,040美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 许娜)

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