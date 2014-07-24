《路透早报》--7月24日

- [今日看点]

经济数据：

--汇丰7月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值

--香港6月份出入口数据及黄金贸易数据

--法国、德国、欧元区7月Markit制造业、服务业、综合PMI初值

--意大利5月零售销售和7月消费者信心指数

--英国6月零售销售

--美国一周初请失业金人数

--美国7月Markit制造业PMI初值

--美国6月新屋销售年率

--韩国7月消费者信心指数(2100GMT)

--日本全国6月消费者物价指数(CPI)和东京地区7月CPI (2330GMT)

重大事件及官员讲话：

--国际货币基金组织(IMF)公布全球经济展望报告(1400)

--美国财长雅各布·卢在一个投资会议上发表讲话

--巴西央行公布7月决策会议记录

今日将公布业绩的美国主要企业包括：亚马逊、必治妥施贵宝、卡特彼勒、福特汽车、通用汽车、礼来、星巴克等。

以下为7月23日下午5:00至7月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF将美国今年经济成长预估由2%降至1.7%，因首季经济表现疲弱

国际货币基金组织(IMF)周三下调美国今年经济成长预估，因首季经济表现疲弱。IMF将美国今年经济成长预估下调至1.7%，6月预估为2%。IMF表示，今年余下时间美国经济活动会加速至3-3.5%，明后两年经济成长将在3%。未来三四年美国就业市场仍将有闲置，2018年前美国仍无法达到全面就业。

--新西兰央行一如预期将利率上调25个基点至3.5%，暗示将暂停收紧政策

新西兰央行周四将指标利率上调25个基点至五年半来最高的3.5%，一如市场预期，且表示央行将评估自3月来一连串升息带来的影响。新西兰央行称，新西兰元在目前水准无法持续，新西兰元在目前水准没有依据，可能大跌。声明发布后，新西兰元应声走软。

--中国国务院常务会议表示要对小微企业贷款实行差别化监管，有序推进利率市场化改革

中国国务院常务会议周三多措并举缓解企业融资成本高的问题，会议表示要继续坚持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。会议指出，加大支农、支小再贷款和再贴现力度，提高金融服务小微企业、“三农”和支持服务业、节能环保等重点领域及重大民生工程的能力；抑制金融机构筹资成本的不合理上升，遏制变相高息揽储，维护良好的金融市场秩序。

--韩国第二季经季节调整GDP初值较前季增长0.6%，略低于市场预估

韩国央行周四估计，4-6月当季韩国经济较前季增长0.6%，为逾一年来最低成长速度，且略低于市场预估，因消费低迷。第二季增速不及第一季的增长0.9%，且为2013年第一季增长0.6%以来的最低增速。此前路透调查27位分析师的预估中值显示，第二季经季节调整的国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.7%。

--独家:乌克兰叛军领导人首次承认拥有BUK导弹系统，且可能来自俄罗斯

乌克兰叛军一位有影响的领导人证实，亲俄分裂势力拥有美国所说的击落马航客机的那种防空导弹，导弹可能产自俄罗斯。沃斯托克军营司令官Alexander Khodakovsky接受路透访问时，承认分裂势力的确拥有山毛榉导弹系统，此为他们自马航客机被击落以来首次承认拥有这一武器。他还称，事发后导弹可能被送回俄罗斯以销毁证据。

--台湾复兴航空一架客机在澎湖迫降时重摔，造成47人丧生

台湾民航局表示，一架台湾复兴航空公司客机周三在澎湖紧急迫降时重摔，造成47人死亡，11人受伤送院。这架复兴航空GE222班机原订下午4时从高雄飞往马公，受天候影响延迟至傍晚5时42分才起飞。

--主要美国企业业绩：

* 移动广告助力FACEBOOK第二季营收激增61%，股价触及新高 。

* 高通9月当季营收展望低于市场预期，在中国收取专利费不易。

* 百事可乐获利高于预期，因北美休闲食品营收强劲，并上调了经调整后的全年财测。

* 易安信扩大股票回购规模，并上调当前财年财测。

* 波音季度获利增52%，受助于商用飞机交付量的增长。

* 惠而浦第二季获利下滑，因收购下调全年财测。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三多数收高，标普500指数创下纪录最高收位，因科技巨擘苹果业绩利多，但波音拖累道指收低，乌克兰及加沙地带冲突也抑制了较广泛股市升幅。生物科技股升幅居前，因一些企业季报强劲和药物试验数据正面。道琼工业指数收跌26.91点，或0.16%，至17,086.63点。标准普尔500指数上涨3.48点，或0.18%，至1,987.01点，超过在7月3日创下的上次纪录；Nasdaq指数收高17.681点，或0.40%，至4,473.697点。

--葡萄牙股市表现优于其他欧洲股市，在投资人低吸受困的圣灵银行后，葡萄牙股市大涨1.7%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收升0.1%，报1,375.69点。德股DAX指数收涨0.2%，报9,753.56点；法股CAC指数收高0.16%，收报4,376.32点。英国富时100指数上升0.04%，收报6,798.15点。

汇市:

--美元兑欧元升至八个月高位，因市场担心若对俄罗斯进一步实施制裁，可能伤及脆弱的欧元区经济增长，欧元承压走软。但美元兑欧元仅小涨，因未能攻克关键的技术阻力水准1.3450美元。澳元兑美元是今日走势最大的主要货币，纽约时段，尾盘升0.66%，报0.9452美元。美元兑英镑升0.12%，报1.7042美元，美元指数持稳在80.816。

债市:

--美国长期公债价格小跌，交投清淡，但短期前景仍正面，中东和乌克兰的紧张局势仍持续，将继续带动避险需求。纽约时段，指标美国10年期公债价格变动不大，收益率报2.465%，30年期公债跌4/32，收益率升至3.259%。周一，30年期公债收益率曾降至去年6月来最低。

--德债收益率跌至纪录低位，因担忧欧盟可能向俄罗斯实施更严格的制裁及此举对疲弱的欧元区经济增长带来的潜在影响，这些忧虑支撑德债需求。成长忧虑令人预期欧洲央行在必要时将采取行动支持经济，也提振高收益资产，令10年期西班牙公债收益率跌至纪录新低。

德国10年期公债收益率下跌3个基点，至1.147%，距离2012年中欧元区债务危机最严竣时创下的纪录低位1.126%不远。其他高评级欧元区公债收益率也录得类似的跌幅。

油市:

--原油期货上涨，因上周美国原油库存降幅大于预期，以及东欧及中东地缘政治紧张局势持续。布兰特9月原油上涨0.70美元，结算价报每桶108.03美元，且在盘后交易中继续上涨，在1948 GMT，报108.19美元。美国9月原油期货上升0.73美元，收报每桶103.12美元。

金属市场:

--金价连跌第二日，因美国股市上涨以及乌克兰和中东地区冲突没有新的进展，促使投资人获利了结。交易员表示，在季节性的淡静夏季，亚洲实货需求迟滞，也削弱了对金价升势的支撑。1922 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,304.55美元。美国8月期金收跌1.60美元，报每盎司1,304.70美元。

--伦敦期锌接近三年高位，因预期供应将紧张，而期铝从数月高位回落，但可能再次攀升，因库存减少和需求增加。伦敦金属交易所(LME)三个月期锌盘中触及2011年8月来最高的2,376美元，收报2,365美元。在场外交易没有成交，买盘最后报2,364.50美元，较周二收盘水准上升0.1%。期铝收低1.3%，报每吨2,016美元。LME期铜基本持平，收升0.1%，报每吨7,050美元。(完)

(整理 李婷仪 审校 李爽)

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