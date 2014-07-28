《路透早报》--7月28日

[今日看点]

经济数据：

--意大利7月制造业企业信心指数

--美国7月Markit综合/服务业采购经理人指数(PMI)

--美国6月成屋待完成销售指数

重大事件及官员讲话：

--暂无

今日将公布业绩的美国主要企业包括：康明斯等

以下为7月25日下午5:00至7月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国6月耐久财订单数据预示第二季GDP成长或逊于预期

周五公布有关美国企业投资情况的数据好坏参半，表明第二季经济反弹或许不像先前所认为的那么强劲，但却为2014年余下时间带来了希望。商务部表示，不包括飞机的非国防资本财订单在5月下修为下滑1.2%后，6月反弹1.4%。这项指标反映企业的支出计划，备受市场关注。然这些所谓的核心资本财出货则下滑1.0%。核心资本财出货通常用来计算政府国内生产总值(GDP)指标中的设备支出项目。该数据扶助美国公债价格上涨。

--中国总理称下行压力仍存，须坚持区间和定向调控

中国国务院总理李克强称，上半年经济运行保持在合理区间，市场预期稳中向好。但也要看到当前仍存在下行压力，必须坚持区间调控，注重定向调控，持续激发市场活力，增强发展动力。他并强调，政府和企业要共同营造公平竞争的市场环境。市场经济是法治经济，也是道德经济，要靠信用做基础，靠公平规则竞争，企业要讲诚守信，政府也要依法严格监管，打击处罚违法违规失信行为，这也是为诚信经营助力。

--加沙冲突缓和，但达成停火协议的希望脆弱

加沙地带的交火周日有所减弱。此前哈马斯伊斯兰激进分子表示，他们支持进行24小时的人道主义停火，美国总统奥巴马亦呼吁停火，但没有看到哈玛斯与以色列达成全面停火协议的迹象。美国白宫称，奥巴马周日与以色列总理纳坦亚胡进行了电话交谈，他强调有必要在加沙立即进行无条件的人道主义停火。奥巴马敦促双方在2012年停火协议的基础上永久停止敌对行动，他还补充表示，“最终，针对以巴冲突的长期解决方案必须确保解除恐怖集团的武装，并在加沙实现非军事化。”

欧盟推进对俄罗斯经济制裁，但缩小了范围

--欧盟(EU)达成框架协议，准备就俄罗斯在乌克兰的行为采取首次经济制裁，但缩小了制裁范围，不包括天然气技术。欧盟还对俄罗斯联邦安全局(FSB)和对外情报局首脑，以及其他一些俄罗斯高级官员实施签证禁令和资产冻结，称他们帮助制订了威胁乌克兰主权与领土完整的政策。关键制裁措施包括对俄罗斯国有银行关闭欧盟资本市场，禁止对俄销售武器，限制对俄提供军民两用技术和能源技术。但不会影响目前来自俄罗斯的石油、天然气和其它大宗商品供应。

--英国天空广播斥90亿美元展开收购，冀成为欧洲媒体巨头

英国天空广播(BSkyB)同意以90亿美元收购默多克(梅铎)旗下的德国和意大利付费电视公司，由此建立一家拥有2,000万用户的媒体巨头，力争在欧洲大陆取得发展。根据协议，BSkyB将以多种形式向默多克旗下的21世纪福克斯公司(21st Century Fox)支付收购金额，具体支付方式为现金、债务、一家电视频道的股份以及占其发行股本约10%的增发股份。默多克也是BSkyB最大的股东。通过这宗交易，BSkyB将成为欧洲主要的付费电视提供商。但BSkyB股价周五下挫逾5%，因公司计划增发股票并暂停股票回购。

--企业业绩:

* 沃达丰季度主要营收大幅下滑，因南非和西班牙疲弱抵销了欧洲其他市场的稳定表现。该公司并称，要等到今年稍晚才会有全面改善的可能。该公司表示，4-6月当季自体服务营收的下滑速度加速至4.2%，与分析师预期的降4.0%一致。该公司股价周五收高2.12%。

* 信用评级机构穆迪公布季度获利增加42%，拜旗下分析和债券评级事业营收提高所赐。截至6月30日止的第二季净利增至3.192亿美元，每股盈余1.48美元，上年同期则为2.255亿美元及1美元。

* 施乐(全录,Xerox)公布第二季营收减少2%，受累于打印(影印)业务需求下滑。施乐该季净利为2.66亿美元，每股盈余0.22美元，上年同期分别为2.71亿美元和0.21美元。营收从上年同期的53.9亿美元降至52.9亿美元。不过公司股价收升2.4%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收低，因备受关注的经济晴雨表企业Visa和亚马逊公布令人失望的业绩后，非必需消费品股下跌，引发股市遭到抛售。道琼工业指数收跌123.23点，或0.72%，至16,960.57点。标准普尔500指数下跌9.64点，或0.48%，至1,978.34点；Nasdaq指数收低22.54点，或0.5%，至4,449.56点。本周道指跌0.8%，标普500指数基本持平，Nasdaq指数升0.4%。

--欧洲股市下跌，受累于德国经济数据疲弱和奢侈品牌集团LVMH股价急跌。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.7%，报1,372.11点。英国富时100指数下滑0.44%，收报6,791.55点。德股DAX指数大跌1.53%，报9,644.01点。法股CAC指数收低1.82%，收报4,330.55点。

汇市:

--美元兑欧元触及八个月高位，此前德国公布的Ifo企业景气判断指数疲弱，凸显对地缘政治紧张局势的担忧令欧元区经济承压。纽约尾盘，欧元兑美元跌0.27%，报1.3429美元，盘中一度跌至1.34210美元的八个月低点。美元兑日圆微升0.03%，报101.83日圆。美元兑瑞郎尾盘升0.23%，报0.90480瑞郎，稍早触及五个月高位0.90520瑞郎。美元指数升0.22%，报81.047。

债市:

--美国公债价格跳升，长债涨幅最大，因投资人从下跌的股市中撤出，并在美联储下周货币政策会议前调整投资组合。月底公债买盘以及交易商对美国耐用品订单数据中有一些弱点感到失望也扶助公债升势。

30年期公债价格大涨1-1/32，收益率报3.235%，耐用品订单报告发布前在海外市场一度高见3.304%。10年期公债价格升11/32，收益率报2.469%，在耐用品订单数据发布前报2.503%。

--西班牙公债收益率(殖利率)降至纪录低点，因西班牙和意大利即将偿付600亿欧元巨额债务和票息，预计将重新投资于市场。德国IFO企业景气指数低迷重燃市场对欧洲央行将进一步放宽政策的臆测，抵消了在周四欧元区公布的制造业和服务业调查优于预期后给欧元区公债带来的卖压。

西班牙10年期公债收益率和意大利10年期公债收益率均下跌3个基点，分别至2.53%和2.70%，之后公债价格缩减了一些涨幅。德国10年期公债收益率也跌3个基点，报1.15%。

油市:

--布兰特原油期货扭转稍早跌势，上升超过1美元，因乌克兰冲突持续，且美国和俄罗斯关系恶化，燃点对市场供应将可能受扰的担忧。9月布兰特原油升1.32美元，收报每桶108.39美元，为7月10日来最高收位。本周上升约1%。9月美国原油期货上涨0.02美元，收报每桶102.09美元，稍早低见101美元。本周跌1%。

金属市场:

--金价上涨，从上日跌至一个月低位反弹，乌克兰危机令俄罗斯和西方紧张关系升级，促使投机者在周末前回补其空头。不过，金价本周下跌约1%，连跌第二周。1903 GMT，现货金升0.7%，报每盎司1,301.81美元。美国8月期金收高12.50美元，报每盎司1,303.30美元。现货银升1%，报每盎司20.52美元。现货铂金上扬0.7%，报每盎司1,471.99美元。现货钯金涨1%，报875.75美元。

--期铜下滑，因印尼供应上升的前景向市场施压，不过，令人鼓舞的中国经济数据限制期铜进一步下跌。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中触及7,198.25美元日内高位，距离6月中触及的四个半月高位7,212美元不远，之后收低0.7%，报每吨7,120美元。(完)

(整理 利棣儿/徐文焰; 审校 李军/张若琪)

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