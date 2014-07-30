《路透早报》--7月30日

[今日看点]

经济数据：

--日本6月工业生产初值

--法国7月消费者信心指数

--瑞士7月KOF领先成长指标

--欧元区7月经济景气指数

--德国7月消费者物价调和指数(HICP)和消费者物价指数(CPI)初值

--美国7月ADP民间就业岗位

--美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值

重大事件及官员讲话：

--美联储公布利率决议和量化宽松月度购债规模

今日将公布业绩的美国主要企业包括：卡夫食品、美国大都会人寿保险公司、罗克韦尔自动化等

以下为7月29日下午5:00至7月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国5月房价逾两年来首降，但7月消费者信心仍强

美国独栋房屋价格在5月意外下跌，为逾两年以来首次下滑，表明房屋市场情况不稳。标准普尔/Case Shiller发布20个大都会地区房价指数经季节调整后于5月下滑0.3%，为2012年1月以来首降，市场原本预估为上升0.2%。不过美国消费者对整体经济形势仍然抱有信心，一项衡量消费者信心的关键指标7月处在2007年10月以来高点，且消费者对就业市场的看法为六年来最乐观。经济数据对市场未带来明显影响。

详细数据：

* 美国7月消费者信心指数为90.9，预估为85.3--经济咨商会

* 美国5月经季节调整独栋房屋价格下滑--标普/CASE SHILLER

--欧盟及美国宣布对俄新制裁

欧盟及美国宣布对俄罗斯的进一步制裁措施，目标为能源、银行及军工行业，此为西方国家因俄罗斯支持乌克兰东部反叛份子而实施的最严厉制裁。这标志着冷战结束以来，俄罗斯与西方国家之间的最严重对峙将展开一个新阶段。在布鲁塞尔，外交人士称来自欧盟28国的大使已经同意，将限制石油及军工领域的设备贸易，以及军民两用技术的贸易。俄罗斯国营银行将不得在欧洲资本市场筹资。这些措施将在三个月后进行重新评估。

--中国国家工商总局宣布对微软进行反垄断调查

中国监管部门对微软Windows操作系统展开反垄断调查。使得令在华西方企业忧心忡忡的竞争调查又添一笔。中国国家工商总局在网站上表示，微软被检查人员包括公司副总裁、高级管理人员，工商执法人员复制了微软部分合同和财务报表。工商总局称，微软对其Windows操作系统和Office办公软件相关信息没有完全公开。

--IMF称新兴市场放缓和美英升息恐威胁全球成长前景

国际货币基金组织(IMF)报告显示，全球利率升高，加上新兴市场经济增长减弱，可能导致未来五年全球经济成长率最多减少2个百分点。IMF还警告称，如果针对俄罗斯的制裁升级，俄罗斯和乌克兰冲突可能波及其他地区，冲击输往欧洲的天然气供应，并削弱欧洲银行业，由此产生的影响可能促使金融市场出现更多震荡。

企业财报：

* Twitter第二季月度活跃用户数量增幅为高于预期的24%，大致成功地制止了增长步伐放缓的势头，Twitter股价周二盘后劲扬。华尔街分析师原本预期Twitter用户增幅更接近21%。该公司衡量用户参与度的指标--时间轴浏览量(timeline views)增幅为15%，也远高于分析师所预估的约8%。Twitter预计其当前季度营收为3.3亿至3.4亿美元，也是高于汤森路透I/B/E/S调查分析师所预估的3.237亿美元。

* 全球最大快递公司联合包裹(优比速/UPS)季度获利减少逾半，因公司提列部分工会员工的退休金负债。该公司净利降至4.54亿美元，每股0.49美元，上年同期为10.7亿美元及每股1.13美元。总营收成长6%至142.7亿美元。该公司还下调全年获利预估，因公司增加支出，以提振运能。公司股价周二大跌3.7%，报98.86美元。

* 美国最大制药商辉瑞公布，第二季营收高于预期，受助于旗下抗癌药物需求增长。但整体营收下滑，因来自新的竞争对手药品和价格更低仿制药(非专利药)的竞争。该公司未说明是否重新启动对英国竞争对手阿斯利康(AstraZeneca)的收购，但表示在考虑其他交易。辉瑞第二季获利29.1亿美元，合每股盈余(EPS)0.45美元。上年同期分别为141亿美元及1.98美元。营收下滑2%至127.7亿美元，但高于华尔街预期的124.6亿美元。公司股价收低1.2%，报29.73美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二下跌，抛售波及面广，因联合包裹财测疲弱打压市场人气和压低运输类股。道琼工业指数收跌70.48点，或0.42%，至16,912.11点。标准普尔500指数下跌8.96点，或0.45%，至 1,969.95点；Nasdaq指数收低2.211点，或0.05%，至4,442.698点。

--欧洲股市攀升，工程公司GKN和零售商Next等企业发布的财报强劲，盖过了对俄罗斯实施进一步制裁可能对欧元区经济的威胁。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.3%，报1,373.40点。

德国股市DAX指数上扬0.58%，报9,653.63点，法股CAC指数收高0.48%，报4,365.58点，英国富时100指数收高0.29%，收报6,807.75点。

汇市:

--美元兑欧元触及八个月新高，兑日圆和瑞郎上涨，因预期美国经济数据强劲，且美联储周三将发布的货币政策声明可能对通胀的基调更为强硬。欧元兑美元纽约尾盘跌0.22%，报1.3410美元。美元兑日圆升0.27%，报102.12日圆。美元指数尾盘升0.22%，报81.202。

债市:

--美国公债价格上涨，今日标售的五年期公债需求稳健，而公债收益率曲线趋平，收益率差为五年来最低，市场静待本周稍后美国将公布的重要经济数据以及美联储货币政策声明。五年期/30年期公债收益率差降至153个基点，为2009年来最低水准。30年期公债收益率低见3.22%，为去年6月7日来最低。

--意大利和西班牙公债收益率再创纪录新低，因预期本周600亿欧元票息和偿债资金将放回市场投资。同时，10年期德债收益率也跌至纪录低位，分析师称一些投资者可能押注本周稍晚的通胀数据疲弱，提振欧洲央行将买入资产的可能性。

西班牙和意大利10年期公债收益率均下跌3个基点，分别至2.46%和2.64%。10年期德债收益率下滑至1.12%。

油市:

--布兰特原油期货小幅收高，因对俄罗斯实施的新制裁预计将令俄罗斯同西方的关系恶化，而美国原油期货价格下滑，此前一堪萨斯州炼厂着火，限制了对美国原油的需求。9月布兰特原油收高0.15美元，结算价报每桶107.72美元。9月美国原油期货下跌0.70美元，结算价报每桶100.97美元。

金属市场:

--金价下滑，投资人紧张的等待美联储周三结束为期两日的货币政策会议，以判断是否美联储会较预期提前升息。交易商表示，将在未来几周到期的美国8月期金遭遇一些卖盘，进一步令市场承压。2030GMT，现货金跌0.4%，报每盎司1,299.10美元。美国8月期金收低0.4%，报每盎司1,298.30美元。

--期铜下滑，因供应增加的前景盖过了全球经济体质令人鼓舞的迹象。因预期市场供应收紧，期锌一度在三年高位附近徘徊，之后回落。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.56%，报7,080美元。三个月期锌盘中升至2011年8月来最高的2,416美元，但收低约2%，报2,366美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 张若琪)

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