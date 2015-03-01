《路透早报》--3月2日

[今日看点]

经济数据：

--汇丰公布中国2月制造业PMI终值

--汇丰公布台湾2月PMI

--台湾央行公布1月M2年增率

--香港旅发局公布1月访港旅客数据

--澳门公布2月博彩收入

--韩国1月经常帐与工业生产

--日本第四季企业资本支出

--日本2月制造业采购经理人指数(PMI)

--澳洲2月TD-MI通胀指数

--澳洲1月HIA新屋销售

--澳洲第四季企业库存与企业获利

--英国2月Nationwide房价指数、1月消费者信贷

--欧元区、德、法、意和瑞士2月制造业PMI

--意大利1月失业率

--欧元区HICP 2月初值，欧元区1月失业率

--美国1月实质个人支出与PCE物价指数

--美国2月Markit制造业PMI终值

--美国1月建筑支出

--美国供应管理协会(ISM)2月制造业PMI

--加拿大第四季经常帐

--加拿大2月RBC制造业PMI

以下为2月27日下午5:00至3月2日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--欧洲央行将实施量化宽松，其它央行料调整利率

本周将有多家央行召开利率会议。希腊融资和欧洲央行(ECB)的量化宽松，澳洲预计降息，以及强劲的美国劳动市场，料将是本周的关注焦点。欧洲央行总裁德拉吉料将提供1万亿欧元公债购买计划的进一步细节。欧洲央行亦将公布新的经济预测。

--中国春节后首周即降息彰显稳增长决心，货币政策驶入宽松轨道

春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。央行称，自2015年3月1日起，下调金融机构一年期贷款基准利率0.25个百分点至5.35%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。

--美国第四季经济增长放缓，但前景依然看好

美国第四季经济增长率降幅大于最初估计，因为企业库存仅温和增加，而且贸易逆差扩大；不过内需强劲点亮经济前景。第四季GDP增长环比年率修正为2.2%，低于上个月公布的初值2.6%。第三季经济增长5%。

另一份报告显示，密西根大学2月消费者信心指数终值为95.4，高于初值93.6。虽然该数值不及1月的98.1，但仍是2007年1月以来的第二高。第四季消费支出增幅被下修0.1个百分点，至4.2%，仍是2006年第一季以来的最快增速。

美国股市变动不大，公债价格则走升，美元指数持稳。

详细数据：

> 表格：美国第四季GDP环比年率修正值为成长2.2%，预估为增长2.1%

> 美国数据：芝加哥2月PMI为2009年7月以来最低的45.8，分析师预估为58.0

> 美国数据：密西根2月消费者信心指数终值从11年高位降至95.4，但高于预期

--纽约联储总裁与几位美国顶级经济学家呼吁美联储晚一点升息

纽约联邦储备银行总裁杜德利周五表示，升息过迟要比过早行动更为安全，赞同一份高级研究报告的结论。这份由四位顶级美国经济学家撰写的报告认为，联储明智的做法应该是，维持利率在低点的时间长于原先计划，然后以更快速度收紧货币政策。他们建议，相比于联储自己的预估，利率“正常化的时间要再晚一些，但随后的步伐要更大一些”；联储预估暗示，首次加息时间在2015年中期前后。

--希腊总理齐普拉斯否认将寻求第三轮国际救助

希腊总理齐普拉斯周五否认该国需要第三轮国际救助；此外一项调查结果也显示，希腊新政府的支持率大增，即便其不得不作出让步，以获得欧元区提供的临时资金救助。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数在2月大涨5.5%，创下2011年10月来最大月度升幅，但美股周五收低，因美国第四季经济成长放缓的速度远大于初估值。道琼工业指数收跌81.72点，或0.45%，至18,132.70点；标准普尔500指数下跌6.24点，或0.3%，至2,104.50点；Nasdaq指数下滑24.36点，或0.49%，至4,963.53点。

Nasdaq指数在2月劲升7.1%，创下2012年1月表现最好的一个月。道指在2月大涨5.6%，为2013年1月来表现最好的一个月。

--欧洲股市上扬，收在七年高位，年内迄今的表现仍是1986年底该指数推出以来最佳，受助于企业财报令人鼓舞。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.4%，报1,563.52点，为七年来最高收位。该指数2月上涨6.7%，今年迄今升幅达14%。英国富时100指数小跌0.04%，收报6,946.66点；法国CAC 40指数收升0.83%，报4,951.48点。德国DAX指数收涨0.66%，报11,401.66点。

汇市:

--欧元周一亚洲盘初触及一个月新低，本周伊始市场交投清淡，而中国周末降息仅给商品货币带来短暂的提振。欧元兑美元从周五纽约尾盘的1.1198左右下跌至1.1167美元，触及1月26日来的低点。欧元之后回升至1.1187。欧元兑日圆一度跌至一个月新低133.45，之后反弹至133.82。

债市:

--美国公债价格上涨，但本月势将录得2013年5月最差月度表现，因本月美国经济数据强劲，提振了对美联储货币政策立场温和程度将减弱的预期。美国30年期公债价格尾盘升4/32，收益率报2.60%，周四尾盘为2.61%。10年期公债价格尾盘升4/32，收益率报2%，周四尾盘为2.01%。三年期公债价格尾盘涨2/32，收益率报1%，周四尾盘报1.03%。

其他主要货币波动不大。美元兑日圆持平于119.67，英镑兑美元小跌至1.5427。

澳元/美元在0.78美元附近游走，之前受中国降息刺激，一度涨至0.7850美元。

--德债收益率从纪录低点反弹，此前欧元区部分国家公布的通胀数据显示通胀前景尽管仍迟滞，但可能没有原先预料的那么低。德国10年期公债收益率上扬2个基点，报0.32%，周四曾触及纪录低位0.285%。除希腊债券外的其它10年期欧元区公债收益率也小幅上升，但都接近低位，且处在2%下方。

油市:

--油价大涨，布兰特和美国原油在2月上涨，为去年6月来首次月度上升，受需求前景不断改善和生产受扰支撑。布兰特原油上涨2.53美元，结算价报每桶62.58美元。该合约在2月劲升18%，为2009年5月来最大月度百分比涨幅。美国原油期货上升1.59美元，结算价报每桶49.76美元，在2月录得3.1%的升幅。

金属市场:

--金价反弹，因美国经济数据良莠不齐，降低对美联储今年升息的预期，但金价在2月跌幅仍将将创9月来最大，因美元持稳和欧洲股市处于数年高位。在1914GMT，现货金扭转之前跌势，升0.3%，报1,212.10美元。美国4月期金收高3美元，报每盎司1,213.10美元。现货银升0.2%，报每盎司16.56美元。现货钯金涨1.1%，报每盎司815.95美元；现货铂金升0.9%，报每盎司1,183美元。

--期铜反弹，2月攀升7%，为逾两年来最大月度升幅，因投资人预计在中国春节长假后，需求回升。铜价在周五稍早下滑，因此前公布的库存大幅增加，引发对供应过剩的担忧，但看多的投资人之后占了上风，令铜价由跌转升。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.1%，报5,895美元。(完)

(整理 张涛；审校 戴素萍)

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