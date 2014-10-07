《路透早报》--10月7日

2014年10月6日在法兰克福交易所拍到的图片。 REUTERS/Remote/Stringer

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

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[今日看点]

经济数据：

--台湾9月CPI及进口出贸易数据

--汇丰香港9月PMI

--韩国8月L货供额

--日本8月领先指标及经常帐

--德国8月工业生产

--法国8月预算收支

--瑞士9月消费者物价指数(CPI)、8月零售销售

--英国8月工业生产

--加拿大8月建筑许可

--美国8月消费者信贷及JOLTS职位空缺数、10月IBD经济乐观指数

重大经济事件及官员讲话：

--日本央行及澳洲央行利率决定

--国际货币基金组织(IMF)公布全球经济展望报告

--美联储前主席伯南克在世界商业论坛发表演说

--美国堪萨斯城联储总裁乔治就美国经济发表谈话

--纽约联储总裁杜德利在伦斯勒理工学院主办的活动发表演说

--印尼央行召开理事会会议

以下为10月6日下午5:00至10月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--惠普将分拆为两家上市公司，裁员5,000人

惠普表示将分拆为两家上市企业，把电脑及打印机(印表机)业务，从其快速成长的企业硬件和服务部门分开来，并将再裁员5,000人，盼藉此为公司转型。

惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)对路透说，新成立的惠普公司(HP Inc)将暂时专注于个人电脑和打印机业务，并将开拓与3D打印等有关的市场。惠普股价周一上涨4.74%，报36.87美元。

--日本央行料按兵不动，并下调对制造业产出看法

日本央行周二可能维持大规模货币刺激举措不变，并调低对制造业产出的看法。之前有迹象显示，4月上调消费税对日本经济的冲击超过预想。

日本央行决策者料坚持其观点，即日本经济会在不增加货币刺激举措的情况下，渡过暂时的疲软阶段，恢复温和复苏，在明年实现央行2%的通胀率目标。

--香港示威热度降温，毅力面临考验

香港示威活动延续进入周二清晨，仍有数百名学生在市中心紮营；这场示威已经持续超过一周，而幕后的对话显示没有什么进展。

以学生为主体的示威群众周一稍早解除对行动主要目标政府办公大楼的封锁，公务人员可自由进出大楼。对峙情势在周一稍晚看来已经接近转折点，当时一名高阶政府官员表示，可能在本周稍晚展开正式对话，以回应示威者的要求，并结束示威活动。

--英国金融：银行业者必须在明年1月6日之前提交投行业务剥离计划

英国央行周一表示，英国银行业必须在2015年1月6日之前提交相关计划，从常规零售业务中剥离投行业务。英国正在建立新规，为其零售银行业划定一个保护性边界，其目的是保证纳税人不必为银行高风险的投行业务损失买单。新规将于2019年之前生效。

--欧盟金融服务候任执委希望在欧盟建立小企业债务市场

欧盟金融服务候任执委希尔将寻求创建一个泛欧洲的市场，较小规模的企业也可以在该市场筹资。但他表示，欧元区主权国家在共同债券问题上并无共识。

他希望在2019年前，一个资本市场“能够帮助为中小型企业以及长期项目进行融资。若得到欧盟执委会的批准，他将寻求治理欧洲大型银行的系统性风险。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一在震荡交投中走低，交易商神经紧绷，等待业绩期的来临，标普500指数未能守在关键技术位之上。近期美元走强和欧洲经济持续疲弱使即将来临的业绩期蒙阴。

道琼工业指数收跌17.78点，或0.1%，至16,991.91点；标准普尔500指数收挫3.08点，或0.16%，至1,964.82点；Nasdaq指数回落20.822点，或0.47%，至4,454.802点。

--欧洲股市小幅收高，因工业金属价格上涨，带动矿业股领涨。STOXX欧洲600基本资源类股指数升1.5%，因铜价、铝价和锌价攀升0.7-2.0%不等，投资人预期美国等国对原材料的需求将增强。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.2%，报1,350.16点。英国富时100指数上扬0.55%，报6,563.65点。法国CAC 40指数收高0.11%，报4,286.52点。德国股市DAX指数收高0.15%，报9,209.51点。

汇市:

--美元升势暂歇，因在上周五美国公布强劲就业报告，巩固美联储将在明年年中升息的观点，带动美元大涨后，今日获利了结卖压浮现。美元兑日圆在电子交易平台(EBS)势将创下4月来最大单日跌幅，纽约尾盘跌0.73%，报108.97日圆。

欧元兑美元升0.89%，报1.2628美元，守在上周五触及的两年低点1.25005美元之上。根据EBS数据，欧元今日升幅将为3月来最大。欧元兑瑞郎触及近两个月高位，纽约尾盘升约0.2%，报1.21265瑞郎。

澳元兑美元攀升0.95%，报0.8757美元，上周五一度跌至逾四年低点0.8642美元。

债市:

--美国公债收益率小跌，因欧洲经济数据疲弱，且上周美国公布的9月就业报告中平均时薪增幅不大，令投资人认为美联储可能推迟升息。

三年期公债尾盘升4/32，收益率由上周五尾盘的1.04%降至0.99%。指标10年期公债尾盘升7/32，收益率报2.42%，上周五尾盘报2.45%。30年期长债升5/32，收益率由3.13%降至3.12%。

--欧元区公债收益率(殖利率)多数下跌，之前数据显示，德国8月工业订单出现2009年以来最大降幅，重燃进一步放松货币政策的预期。10年期德债收益率下跌3个基点至0.91%，距离纪录低点仅相差4个基点。

其他欧元区公债收益率下跌1-4个基点，但政治忧虑令西班牙和希腊公债表现落后。希腊10年期公债收益率升约10个基点，报6.48%。西班牙10年期公债收益率升2个基点，报2.14%。

油市:

--因美元大跌，全球油价在上周遭大举抛售后周一扭转颓势收高。市场传闻加拿大St. John一日产30万桶的炼厂继续停运，推高汽油期货大涨1.5%，也带动油价。

11月布兰特原油期货升0.48美元，结算价报每桶92.79美元，盘中跌至91.25美元的低点。美国11月原油期货收高0.60美元，收报每桶90.34美元。

金属市场:

--金价大涨1.4%，为两个月最大单日升幅；交易商称，因美元大跌引发新的实货需求，且触及15个月低点后出现空头回补。

1827 GMT，现货金大涨1.4%，报每盎司1,206.80美元，稍早触及15个月低点1,183.46美元。COMEX-12月期金收高14.40美元，报每盎司1,207.30美元，成交放量。

--期锌、期铜和其他基本金属上扬，因强劲的美国就业数据巩固投资者对经济成长的信心，且近期美元走强后稍作喘息。

指标LME三个月期锌是今日涨幅最大的基本金属，攀升1.94%，报每吨2,310美元。三个月期铜收涨1.02%，报每吨6,710美元。

（完）

(整理 龚芳; 审校 李婷仪)

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