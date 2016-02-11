《路透早报》--2月11日

2016年2月10日在日本东京街头拍到的图片。 REUTERS/Thomas Peter

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

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[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国皇家测量师学会(RICS)1月房价差值(0001)

--瑞士1月消费者物价指数(CPI)(0815)

--德国、法国、英国、意大利汤森路透/益普索2月主要消费者信心指数(1100)

--美国一周初请失业金人数(1330)

--加拿大12月新屋价格指数(1330)

--新西兰1月食品价格指数(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--欧洲央行总裁利卡宁发表讲话(0810)

--瑞典央行宣布利率决定，并发布货币政策报告(0830)

--英国央行副总裁康利夫和贝利在上议院谈论有关欧元区金融体系的问题(1130)

--欧元区财长会议(1330)

--美联储主席叶伦在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词(1500)

--美国财长杰克卢在众议院筹款委员会发表有关白宫2017财年预算的证词陈述(1500)

--澳洲央行总裁史蒂文斯出席众议院经济事务常务委员会听证会(2230)

主要企业财报：

--百事可乐(PepsiCo)、美国国际集团(AIG)及美国哥伦比亚广播公司(CBS)

以下为2月10日早上7:00至2月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--叶伦称美联储今年不太可能降息，尽管经济面临多种风险

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三在美国国会表示，美联储不太可能逆转在今年进一步升息的计划，不过信用市场收紧、金融市场震荡和中国经济增长状况仍不确定，为美国经济带来风险。

“我预计(美国联邦公开市场委员会(FOMC))短期内不会走到需要降息的地步，”叶伦称。“经济衰退的风险从未远去...全球金融形势可能导致(美国)经济放慢，”她补充道。

叶伦指出，她预期美国经济增长状况仍将令美联储得以推进“循序渐进”的升息计划，但她的言论中对美联储政策选项保持开放态度。“

叶伦的讲话缓解了有关美联储利率政策前景的忧虑，随后全球股市略有回升，周三几近收平。MSCI明晟全球指数收盘接近持平于358.08点左右，美股标准普尔500指数收盘持稳于1,851.86点。美元兑日圆跌至15个月低点，因投资者对美联储将继续升息的预期有所降温。

--欧洲四大经济体12月工业生产均大跌，为2016年前景投下阴影

欧洲前四大经济体12月工业生产遭遇下滑，程度均超过所有分析师预期，向仍在奋力维持增长动能的全球经济发出警讯。

英国、法国和意大利周三均公布12月工业生产下滑，而德国周二发布的数据亦显示，12月工业生产出人意料大跌，从而令人们对欧洲经济在2016年可能回暖的预期受挫。总体而言，数据面情况将令欧洲央行承受更大压力，要求在下个月会议上实施更多经济刺激举措。

--OPEC月报：今年油市供应过剩恶化，低油价损及经济

石油输出国组织(OPEC)周三预计，今年全球市场原油供应过剩的情况较之前预想的更严重，因沙特等成员国增产，抵消了非OPEC产油国因油价崩跌而减产的影响。

OPEC在月报中指出，今年油市供应过剩达到每日72万桶，高于上次月报预估的53万桶。OPEC对今年全球日石油需求增幅的预估变动不大，为125万桶，低于去年的154万桶。

OPEC还将今年全球经济成长预估由3.4%下调至3.2%，称低油价损及经济，同之前表述的油价下挫支撑全球经济成长形成鲜明对照。

--2016年中国将加大三个自贸区内的人民币可兑换性－新华社

中国外汇管理局资本项目管理司司长郭松周三表示，今年中国将加大三个自贸区内的人民币可自由兑换性。

据新华社报导，郭松表示，相关部门将开始执行“限额内”资本项目可兑换计划。

中国政府12月表示，将允许人民币在广东、福建和天津的三个自贸区内进行有限的自由兑换，继人民币加入国际货币基金组织(IMF)储备货币篮子后，进一步放宽了人民币在资本项目下自由兑换的限制。

--美国1月实现预算盈余551.6亿美元，上年同期为赤字180亿美元

美国财政部周三公布，美国政府1月实现预算盈余551.6亿美元，2015年1月为赤字180亿美元。

接受路透调查的分析师预计，美国政府1月预算盈余450亿美元。财政部官员称，实现预算盈余受助于1月收入触及创纪录水平。1月预算收入总计3,140亿美元，预算支出为2,580亿美元。财政部称，个人和社会保险税收入增加为实现预算盈余做贡献。

--日本1月国内企业物价指数同比下降3.1%，超过预期的下跌2.8%

日本央行周三公布的数据显示，1月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下降3.1%；降幅超过市场预估中值下降2.8%。12月CGPI较上年同期下滑3.5%。

1月整体最终商品物价较上年同期下降1.0%。国内最终商品物价则较上年同期下滑0.4%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周三收盘持平，尾盘削减涨幅，因投资者消化美联储主席叶伦的讲话。叶伦在国会作证词陈述时维持进一步加息的选项，但也认为美国经济面临风险。道指和标普500指数连四日下跌，而Nasdaq指数则结束连续三日下跌的局面。

道琼工业指数下跌99.64点，或0.62%，至15,914.74点；标准普尔500指数小跌0.35点，或0.02%，至1,851.86点；Nasdaq指数上涨14.83点，或0.35%，至4,283.59点。

--欧洲股市结束七日连跌，在前一交易日触及两年低位后反弹，受助于一些企业发布良好业绩，以及德意志银行股价从30年低位反弹。FTSEurofirst 300指数收涨1.78%，报1,241.49点，盘中稍早最高升2.9%。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数也上涨1.9%。

英股富时100指数涨0.71%，报5,672.30点，法股CAC指数收涨1.59%，报4,061.20点。德国DAX指数上涨1.55%，收报9,017.29点。

汇市:

--美元兑日圆跌至15个月低位，因投资者涌入避险的日圆。受美联储主席叶伦可能继续升息的乐观预期推动，美元一度走高。

在叶伦发表讲话后的最初，美元兑日圆上涨，而后掉头向下，跌逾1%，触及113.74日圆的盘中低位，为2014年11月5日以来最低位。纽约尾盘时，美元兑日圆下跌0.95%，报114.01日圆。继周三稍早上涨后，美元指数转至持平，报96.101。

美元兑欧元一度上涨，因投资者对欧洲银行业的担忧持续重压欧元。叶伦作证讲话后，欧元下跌0.5%至盘中低位1.1161美元。但纽约尾盘时，欧元止跌反弹，升至1.1295美元。

债市:

--美国公债收益率收低，今日美国政府发售的230亿美元10年期公债获得强劲需求，显示今年美债收益率大跌并未影响投资人对避险公债的兴致。

指标10年期公债价格尾盘上扬7/32，收益率报1.71%，低于周二尾盘的1.73%。两年期/10年期公债收益率曲线也降至99.40基点，为2007年12月来最平。

--德国两年期公债销售获强劲需求，因避险资金流入，以及押注欧洲央行可能在3月进一步将存款利率下调超过10个基点，将得标利率推低至负0.50%。德国10年期公债收益率上涨1个基点，报0.25%。

南欧公债市场看似更稳定，本周曾被大规模抛售，西班牙和意大利10年期公债收益率均下跌超过5个基点。但葡萄牙公债跑输，10年期公债收益率回吐大部分跌幅，仅下跌1个基点，报3.54%。

油市:

--美国原油期货价格下跌2%，此前美国原油主要交割地库欣库存触及纪录高位。布兰特原油期货五个交易日内首次上涨，此前俄罗斯提议每个产油国减产100万桶。

美国原油收盘下跌0.49美元，或1.8%，结算价报每桶27.45美元。 在受EIA数据拖累跌至接近12年低位前，美国原油反弹逾1美元。全天大幅波动，因欧元疲弱和股市走强。

布兰特原油收涨0.52美元，或1.7%，结算价报每桶30.84美元，这是布兰特原油自2月2日以来首次上涨，前一交易日大跌8%。

金属市场:

--金价在七个半月高位之下企稳，之前美联储主席叶伦表示，可能只会“逐步”调整货币政策，并强调全球成长放缓可能拖累美国经济增长。

2001 GMT，现货金逆转稍早的跌势，上扬0.4%，报每盎司1,192.96美元，距离周一触及的七个半月高位1,200.60美元不远。美国4月期金收跌0.3%，报每盎司1,194.60美元。

--伦敦期铜下滑至两周低位，因美元上涨带来压力，此前美联储主席叶伦指出，美联储未来将进一步逐步调整货币政策。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑1.4%，收报每吨4,444美元，此为1月26日来最低。

(完)