《路透早报》--2月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本12月机械订单(16日2350)

--台湾公布去年第四季GDP统计值及全年预估值

--英国1月请领失业金人数(0930)

--瑞士2月ZEW投资者信心指数(1000)

--美国1月房屋开工年率(1330)

--美国1月生产者物价指数(PPI)(1330)

--美国1月工业生产(1415)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--亚洲开发银行(ADB)主办第二届亚洲综合企业论坛

--泰国央行公布2月议息会议的会议记录(0200)

--印尼央行召开理事会会议(至2月18日)

--美国波士顿联储总裁罗森格伦发表讲话(0030)

--美国圣路易斯联储总裁布拉德发表演说(0030)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月政策会议记录(1900)

以下为2月16日下午5:00至2月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--沙特和俄罗斯同意冻结石油产量，但伊朗或仍是障碍

石油出口大国俄罗斯和沙特阿拉伯周二同意冻结产量，但表示协议还要看其他产油国是否愿意加入，其中主要的问题在于伊朗没有参与磋商，并决心提高产量。这是OPEC与非OPEC产油国15年来首次联手行动。

油价在秘密会议消息传出后跳升至每桶35.55美元，但稍晚回吐涨幅，报在近33美元；市场担忧伊朗可能拒绝这项协议，而伊朗即便赞同这项协议，对全球原油供应过剩的局面也无济于事。伊朗石油部长尚甘尼也表明，该国不会同意将产量冻结在1月水准，并称该国不会放弃在全球油市相称的市场份额。

--美国费城联储总裁认为鉴于通胀仍偏低，美联储不应急于再次升息

美国费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，美联储等到更多证据显示美国通胀率上升后再继续升息，可能是明智之举。他并敦促美联储在制定政策方面至少暂时应采取“保守”路线。他预期一旦金融与能源市场回稳，美联储就能够以更加“行之有效的”方式在2016年下半年升息。哈克的言论意味着，虽然不急于继续升息，但美联储也不打算放弃循序渐进采取行动的计划。

明尼阿波利斯联储总裁卡什卡利称，金融市场波动和全球经济体质将是联储下次会议的重要考量，预计会逐步升息。他还表示，美联储理事会职员将继续分析负利率这一潜在政策工具。

--美国明尼阿波利斯联储新任总裁建议大刀阔斧改革银行规定

美国明尼阿波利斯联储总裁卡什卡利周二呼吁议员采取彻底行动，以约束银行和保护纳税人。他称危机后出台的多德-弗兰克系列规定远远不够。他敦促议员考虑把大型银行拆分成“规模较小，联系不那么紧密，也不那么重要的实体”，大规模整改目前有关在银行陷入困难时对其进行拆分的规定。卡什卡利并称，认为美国毋须实施负利率，但这是联储在认为有必要时可以利用的工具。

--美国2月NAHB房屋市场指数意外下滑，纽约联储制造业指数逊于预期

全美住宅建筑商协会(NAHB)公布美国2月NAHB房屋市场指数意外下滑。NAHB表示，2月NAHB/富国房屋市场指数为58，1月经修正后为61，分析师的平均预期为60。

美国纽约联储2月制造业指数为负16.64，预估为负10；制造业就业分项指数为负0.99，为8月来最高。

--德国投资人信心下滑，英国1月CPI按年升幅为2015年1月以来最大

德国智库ZEW周二公布的调查结果显示，德国分析师及投资人的信心在2月连续第二个月恶化，因全球经济可能即将放缓，且油价下跌效应仍具有不确定性。ZEW称，月度调查显示2月经济景气指数降为正1.0，上月为正10.2，路透调查则预估将降至0.0。

英国1月CPI较上年同期上升0.3%，升幅为2015年1月以来最大。受该数据影响，英镑兑美元和欧元一度短暂下滑，不过随后扳回失地。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二连续第二日劲扬，因投资者买入之前遭重创的消费必需品类股、工业股和科技股。道琼工业指数收高222.57点，或1.39%，至16,196.41点；标准普尔500指数上扬30.80点，或1.65%，收报1,895.58点；Nasdaq指数急升98.443点，或2.27%，至4,435.955点。

--欧洲股市在连续两个交易日大涨后下跌，因部分产油国为缓解全球供应过剩达成的减产协议令人失望，打击了市场人气。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.4%，报1,262.07点。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数也下跌0.4%。英股富时100指数涨0.65%至5,862.17点，法股CAC指数跌0.11%至4,110.66点，德国DAX指数跌0.78%至9,135.11点。

汇市:

--美元兑大部分主要货币上涨，因世界主要产油国之间达成的冻产协议增加了投资者的风险偏好。但日圆兑美元上涨，因该协议没能令投资者感到满意，促使其买入避险货币。美元兑日圆下跌0.6%，报113.84日圆。英镑兑美元下跌1%，报1.4283美元。欧元兑美元跌0.1%，报1.1140美元。

债市:

--美国公债价格下滑，因美股上扬及苹果等公司债发售，令投资人对避险公债的需求降低，带动指标10年期公债收益率进一步远离上周所及的三年半低点附近。指标10年期美债价格尾盘跌7/32，收益率较上周五尾盘升3个基点，报1.777%。30年期美债价格尾盘跌24/32，收益率升4个基点，至2.641%。

--欧元区公债市场显得较为平静，葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)较上周高点下降1个百分点，中国市场企稳以及石油产量可能冻结的消息安抚了投资者。德国10年期公债收益率升3个基点报0.27%。

油市:

--布兰特原油下跌近4%，回吐盘初的涨幅，此前主要产油国俄罗斯和沙特令减产的希望破灭，取而代之的是，只同意冻结产量，而且前提是其它主要石油出口国同意参与进来。布兰特原油结算价跌1.21美元，结算报价每桶32.18美元。美国原油结算价跌0.40美元，结算报价每桶29.04美元。

金属市场:

--金价连跌第三日，进一步远离上周触及的一年高位，因全球股市和美元上扬，压抑对黄金的避险需求。2005 GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,203.26美元。美国4月期金收跌2.5%。

--期铜持稳，受一些强劲的中国数据支撑，但对中国需求的疑虑和美元走强打压铜价。伦敦金属交易所(LME)期铜收盘变动不大，报每吨4,558美元。三个月期铝收高0.7%，报1,522美元。三个月期锌跌1.5%，报1,659美元。三个月期铅下挫2.2%，收报每吨1,790美元。(完)