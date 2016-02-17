《路透早报》--2月18日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本1月贸易收支(2350)

--澳洲1月就业数据(0030)

--中国公布1月CPI及PPI

--瑞士1月贸易收支(0715)

--法国1月消费者物价调和指数(HICP)终值(0745)

--欧元区12月未经季节调整的经常帐(0900)

--加拿大12月趸售(批发)贸易数据(1330)

--美国一周请领失业金数据(1330)

--美国2月费城联邦储备银行制造业指数(1330)

--美国1月领先指标(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行助理总裁艾迪发表讲话(0100)

--日本央行审议委员石田浩二讲话

--美国圣路易斯联储总裁布拉德发表演说(0030)

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯发表讲话(2030)

--欧洲理事会会议(至2月19日)

--欧洲央行公布1月会议记录(1230)

--挪威央行总裁奥尔森发表年度演说(1700)

以下为2月17日下午5:00至2月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国工业生产强劲增长，暗示经济重拾增长动能

美国1月工业生产增幅为14个月来最大，因制造业和公用事业产出增长，这是美国经济在今年初重拾动能的最新迹象。五个月来首次实现工业生产增长，应该帮助缓解经济陷入衰退的担忧。美联储称，上月工业生产增长0.9%，为2014年11月以来最大增幅。美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币基本持平，美股上涨。

商务部在另外一份报告中称，1月房屋开工下降3.8%，经季节性调整后房屋开工年率为109.9万户。建筑许可下跌0.2%，年率为120.2万。建筑许可仍高于房屋开工，表明建筑活动在未来数月将会反弹。劳工部称，1月生产者物价指数(PPI)微涨0.1%，因服务成本增加。而另一项数据显示上月房屋开工意外下降，但这可能是因天气恶劣所致。

--会议记录显示，全球市场低迷，促使美联储考虑改变利率路径

美联储上个月担忧全球经济放缓与金融市场大跌可能拖累美国经济，并考虑改变原先计划好的2016年升息路径。周三公布的会议记录显示，虽然多数决策者仍预计今年将会升息，甚至在1月26-27日会议上就讨论过是否行动，但他们对如何解读金融市场波动仍存在分歧。这表明，美联储正在偏离去年12月实施近10年来首次升息后，对今年或将再升息四次的暗示。美国公债价格在会议记录公布后削减跌幅，同时美元兑日圆走低，美国股指大幅收高。

--伊朗支持全球石油协议，但未做出具体承诺

伊朗周三没有对全球冻结石油产量的协议做出限产承诺，表明其希望夺回多年制裁中失去的市场份额。伊朗石油部长尚甘尼表示，“这是第一步，还要采取其他措施。OPEC和非OPEC国家合作稳定市场是个好消息。我们支持稳定市场和价格的努力。”尚甘尼周三在德黑兰与伊拉克、卡塔尔和委内瑞拉石油部长会谈了大约两小时，三位来访部长结束会面后并未发表评论。

--标普大规模调降产油国评级，称油价下跌构成压力

标普周三调降沙特、巴西、哈萨克斯坦、巴林和阿曼评级，这是一年来第二次大规模调降石油生产国评级。标普提及油价下跌造成此次降评，其中将沙特主权评等由A+下调至A-，将巴西主权评等由BB+下调至“BB。

--西班牙警方突袭工行驻马德里办公室，就洗钱指控展开调查

西班牙内政部称，该国警方周三突袭中国工商银行在马德里的办公室，这是警方针对洗钱指控展开调查的一部分。此项调查由警方、西班牙税务机构和欧洲刑警组织进行，围绕西班牙国内一犯罪组织掌控的资金展开。西班牙内政部称，这些资金通过工商银行被转移到了中国。一位知情人士称，预计此行动会逮捕一些人员。中国工商银行北京总部的新闻发言人拒绝就此置评。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三连续第三日上涨，能源股因油价劲升而涨幅居前，同时，好于预期的经济数据帮助缓解了对经济增长放缓的忧虑。道琼工业指数上涨257.42点，或1.59%，至16,453.83点；标准普尔500指数涨31.24点，或1.65%，至1,926.82点；Nasdaq指数上涨98.11点，或2.21%，至4,534.07点。

--欧洲股市大涨，受对产油国达成冻产协议的乐观情绪刺激，法国农业信贷和矿业巨头嘉能可领涨。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高2.66%。英股富时100指数涨2.87%至6,030.32点，法股CAC指数劲升2.99%至4,233.47点，德国DAX指数涨2.65%至9,377.21点。

汇市:

--美元兑日圆下滑，此前美联储公布的1月会议记录显示，联储担心全球经济发展可能对美国经济前景构成风险。会议记录发布后，美元兑日圆跌穿114日圆，欧元兑美元一度转升。纽约尾盘，美元兑日圆跌0.3%，报113.79日圆，连跌第二日。美元兑瑞郎升0.3%，报0.9916瑞郎。欧元兑美元持稳在1.1140美元。

债市:

--美国公债价格下滑，指标公债收益率升至一周半高位，因美股大涨，且美国公布的生产者物价指数(PPI)和工业生产数据令人鼓舞，低收益公债吸引力降低。指标10年期美债价格尾盘跌11/32，收益率较周二尾盘升4个基点，报1.816%。30年期美债价格尾盘跌25/32，收益率升4个基点，至2.680%。

--德债收益率小幅攀升，逆转了稍早的跌势，因油价大涨逾7%，此前伊朗发声支持主要产油国之间达成的冻产协议。指标10年期德债收益率升1.5个基点至0.28%，收益率仍大大高于上周所及九个月低位0.133%。多数其它欧债收益率持平至下跌2个基点。

油市:

--油价急升7%，此前伊朗表示支持俄罗斯和沙特牵头达成的冻结产量计划，以应对拖累油价降至12年低位的供过于求的状况。布兰特原油期货结算价报每桶34.50美元，大涨2.32美元，或7.21%。美国原油期货结算价报每桶30.66美元，劲升1.62美元，或5.58%。

金属市场:

--金价守住稍早的涨幅，结束了连跌三日的颓势，此前美联储发表的会议记录显示，决策者考虑改变原计划的2106年升息路径。1948 GMT，现货金涨0.6%，报每盎司1,207.46美元，美国4月期金收涨0.3%，报每盎司1,211.40美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铅价格录得九个月来最大单日跌幅，下挫超过3%，此前库存急增突显市场供应充足的情况。LME三个月期铅下挫3.1%，收报每吨1,734.50美元，此为2月2日来最低。LME期铜攀升0.7%，收报每吨4,589美元。(完)