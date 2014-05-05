《路透早报》--5月6日

5月5日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

经济数据：

--台湾主计总处公布4月消费者物价指数

--澳洲3月商品/服务贸易收支

--意大利4月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)

--法国4月Markit服务业PMI

--德国4月Markit服务业PMI

--欧元区4月Markit服务业PMI

--英国4月Markit/CIPS服务业PMI

--欧元区3月零售销售

--美国3月国际贸易收支

--加拿大3月贸易收支

--加拿大4月Ivey采购经理人指数(PMI)

重大事件及官员讲话：

--日本公共假期

--澳洲央行利率决议

--欧洲经济暨财政事务理事会会议(ECOFIN)

--经济合作暨发展组织(OECD)发布春季经济展望，包括成员国和非成员国主要经济体的预测及详细分析。OECD秘书长葛利亚和副秘书长玉木林太郎将在OECD年度论坛第二天发布该展望

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)委员史坦在纽约大学Money Marketeers活动讲话

以下为欧美市场时段(5月5日下午5:00至5月6日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--乌克兰一军用直升机被亲俄反政府分子击落--乌国防部

乌克兰国防部称，该国一架军用直升机周一在亲俄反叛分子控制的东部城镇斯拉维扬斯克附近被击落，但飞行员幸存。这架米-24直升机遭到重机枪射击，坠入河中。国防部在一份声明中称，机组人员撤退到附近营地，但未具体说明其状况如何。

另，俄罗斯石油管道巨头Transneft发言人对路透表示,该公司上个月停止通过一管道向乌克兰和匈牙利供应柴油，因管道的所有权存在不确定性。Transneft称乌克兰能源部长要求进行磋商，本周可能安排会谈。

--辉瑞第一季营收远低于预期，受非专利药销售下滑拖累

辉瑞公布的首季营收远低于华尔街的预估，因非专利药销售下滑。这增强其欲以1,060亿美元收购同业阿斯利康(AstraZeneca)以促进新业务增长的兴趣。

辉瑞表示，第一季整体营收下降9%至113.5亿美元，比华尔街预估低了7.30亿美元。第一季利润为23.3亿美元，或每股0.36美元。上年同期为27.5亿美元，或0.38美元。

辉瑞周一表示，希望其提升后的出价能够促使阿斯利康“与辉瑞接触并进入涉及潜在合并的谈判。”阿斯利康则迅速回绝了辉瑞的出价，称报价“大幅”低估了公司的价值。

--法国政府拒绝通用电气当前对阿尔斯通的收购计划

法国政府拒绝了美国通用电气(GE)当前对收购阿尔斯通能源资产的提议，但为两家公司铁路业务合并提供可能。

阿尔斯通上周表示，正在研究通用对其能源部门的169亿美元收购报价，但也没有拒绝德国西门子的竞购。

“按照当前这种形式，很遗憾我们不能对你们仅仅收购阿尔斯通能源部门的计划给予支持，”法国经济部长蒙特布尔在致通用执行长伊梅尔特的信中表示。

--美国4月服务业增长放缓，雇佣活动降至逾一年最低水平

一份业界报告显示，美国4月服务业成长小幅放缓；雇佣活动步伐连续第四个月减慢，并创下逾一年最慢水平。

Markit4月服务业采购经理人指数(PMI)终值跌至55.0，3月为55.3，不过该数字略高于上月末发布的初值54.2。4月ISM服务业数据公布后，日圆兑美元跌至日低。

不过，Markit数据与上周五劳工部公布的就业报告并不一致。政府数据显示，上月服务业雇佣增幅为11个月来最大，新增22万个就业岗位。

--招聘网站运营商智联招聘在美国提交IPO申请

中国求职网站运营商智联招聘已向美国监管机构提交申请，拟首次公开发行(IPO)美国存托股份(ADS)，筹资最多1亿美元。

智联招聘表示，其在2013年6月30日止的年度每股亏损20.51元人民币(3.28美元)，此前一年为获利1.68元人民币。

该公司在提交给美国证券交易委员会(SEC)的初步招股说明书中称，瑞士信贷和瑞银集团投资银行为IPO的承销商。申请材料中未披露该公司的计划招股数量和招股价格。

股市：

--美国股市周一小幅收高，因数据显示美国服务业活动强劲。不过，美股升幅受限，因担忧乌克兰和亲俄的分离主义者的暴力冲突升级。

道琼工业指数收高17.66点，或0.11%，至16,530.55点；标准普尔500指数收涨3.52点，或0.19%，至1,884.66点；Nasdaq指数收升14.158点，或0.34%，至4,138.055点。

--欧洲股市走低，因对乌克兰暴力冲突不断升级的忧虑和中国制造业数据疲弱损及投资者风险胃纳。EuroSTOXX指数收跌0.3%，报322.73点。Euro STOXX50指数收挫0.2%，报3,171.29点。德国DAX指数收跌0.28%，报9,529.50点；法国CAC-40指数收升0.1%，报4,462.69点。英国市场适逢假期休市。

汇市：

--日圆兑美元升至两周高位，因数据显示，中国制造业活动连续第四个月萎缩，引发对日圆的避险需求。美元兑其他主要货币小跌，因指标美国公债收益率徘徊在三个月低位附近，挫伤了美国投资和美元的吸引力。

美元兑日圆尾盘报102.150日圆，日内下跌0.04%。美元指数小跌，报79.494，处于今年交易区间的低端。美元兑欧元勉力持稳在1.3877美元，守在周五触及的日低1.3812美元之上。

债市：

--美国公债在意外强劲的美国服务业数据出炉后下跌，回吐稍早因乌克兰紧张局势引发避险买盘所录得的涨幅。10年期公债价格跌7/32，为五个交易日首日下跌，收益率报2.613%。30年期公债价格回落28/32，推高收益率至3.409%。

--葡萄牙公债收益率下滑，此前里斯本当局表示，将在本月稍晚退出国际援助计画，且不需要备援贷款，对于这个两年前被认为有可能出现债务违约的国家而言是一大胆举措。葡萄牙10年期公债收益率下降2个基点，至3.61%。

油市：

--布兰特原油下挫逾1美元，受累于中国制造业活动萎缩，且利比亚恢复石油生产。6月布兰特原油收低0.87美元，报每桶107.72美元，稍早下跌最多1.54美元。美国原油收低0.28美元，报每桶99.28美元。

美国汽油价格下滑至逾一个月最低点，因在夏季驾驶季来临，汽油需求增加前，交易商出售多头头寸。美国汽油期货收跌3.5美分，报每加仑2.9092美元，此为4月2日来最低结算价。

金属市场：

--金价攀升至三周高位，延续之前一日的涨势，因乌克兰紧张局势进一步加剧。全球经济的不确定性也支撑金价，因数据显示中国制造业萎缩，重燃对该国经济成长放缓的忧虑。市场基本未理会美国强劲的服务业数据。

2014GMT，现货金上扬0.8%，报每盎司1,309.84美元，稍早触及4月15日以来最高1,315.80美元。美国COMEX

-6月期金收涨6.40美元，报每盎司1,309.30美元。伦敦市场周一因假休市。

--伦敦金属交易所(LME)适逢假期休市。上海期铜小涨，接近两个月高位，得益于当地市场的稳定需求，五一假期结束后投资者返场。上海期交所主力7月合约收高0.1%，报每吨47,660元人民币。LME期铜周五上涨1.1%。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 王冠中)

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