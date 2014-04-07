《路透早报》--4月7日

2012年3月23日，洋山深水港一仓库，一工人在工作。 REUTERS/Carlos Barria

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

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<今日看点>

经济数据：

--台湾3月消费者物价指数(CPI)

--台湾3月出口金额

--香港3月外汇储备资产

--日本3月外汇储备

--日本2月同时指标和领先指标

--澳洲3月ANZ报纸招聘广告

--德国2月工业生产

--瑞士3月消费者物价指数(CPI)

--意大利第四季公共赤字/GDP之比

--欧元区4月Sentix投资者信心指数

--美国2月消费者信贷

重大事件及官员讲话：

--日本央行货币政策会议（至4月8日）

--美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

--欧洲央行执委莫尔许就监管发表讲话

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲议会的经济与货币事务委员会提交央行2013年报告

以下为欧美市场时段(4月4日下午5:00至4月7日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

<重大数据或新闻>

美国就业市场冬去春来，就业岗位持续大幅增长

--美国雇主上月积极招聘，工人投入工时也在增加，这是迄今美国经济突破寒冬束缚的最强劲迹象。美国劳工部报告，3月非农就业岗位增加19.2万个，预估为增加20.0万个，2月为增加19.7万个。失业率仍持稳在6.7%，保持在五年低位附近，预估为6.6%。

美元兑其他主要货币周五在纽约早盘上涨后转跌，美债收益率下滑，美股则因动能股被抛售而下挫，拖累Nasdaq指数录得2月初来最大单日百分比跌幅。盘中稍早，标普500指数创下1,897.28点的历史高位，为本周第三次刷新，而道指也在盘中触及16,631.63点新高。

路透调查显示，更多的经济学家预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在2015年上半年升息。

欧洲央行建模探讨购买1万亿欧元资产的效果

--德国法兰克福汇报周五报导，欧洲央行通过建模探讨了购买1万亿欧元资产避免通缩的效果，此前一天欧洲央行总裁曾表示，有可能需要采取激进的政策。一位央行消息人士对路透称，欧洲央行进行这类研究是为了评估大印钞票这类措施将会对欧元区通胀产生什么样的影响。但是，法兰克福汇报的报导显示，可能需要进行大规模的资产购买，才能对欧元区物价产生明显影响，受该报导影响，欧元兑美元跌至五周低点。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称尚未讨论量化宽松的细节

--欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧表示，周四央行管委会会议上没有讨论如何在欧元区实施量化宽松的细节。他称，这次会议的主要成果是达成这样的共识--如果通胀率继续低于1%，将可以考虑购买资产；但没有讨论央行是否会购买政府公债等关键细节。

另外，冈斯坦西欧表示，欧元区经济可能在2014年1-3月取得进一步增长，这一进展“非常令人鼓舞”。

欧洲央行执委科尔在法国费加罗报网站周五刊发的专访中表示，欧元区经济已经复苏，但可能需要降息扶助。

亲俄罗斯的抗议者在三个乌克兰东部城市夺取政府大楼，引发乌克兰政府抗议

--亲俄罗斯的抗议者周日在三个乌克兰东部城市夺取了政府大楼，引发亲欧的乌克兰政府指责俄罗斯总统普京在导演“分裂主义的混乱”。抗议者冲击了工业中心顿涅茨克的政府办公大楼以及邻近的卢甘斯克市的安全部门，挥舞俄罗斯旗帜并要求就加入俄罗斯进行克里米亚式的公投。抗议者还在哈尔科夫市夺取了政府大楼。

微博IPO定价为17-19美元，市值约为39亿美元

--中国门户网站新浪旗下的信息服务企业微博(WeiboCorp)表示，预计首次公开发行(IPO)中发行的2,000万单位美国存托凭证(ADR)每单位ADR定价为17-19美元，公司估值将约为39亿美元。此次IPO定价料将处于预估价格区间的高端，融资约3.80亿美元。新浪持有微博约78%的股权，在微博上市后，新浪股权比重将降至约57%。高盛(亚洲)和瑞信担任微博IPO的主承销商。

<市场摘要>

股市：

--美国股市周五收低，因Netflix和TripAdvisor等动能股连续第二天遭到抛售，拖累Nasdaq指数录得2月初来最大单日百分比跌幅。道琼工业指数收低159.84点，或0.96%，至16,412.71点；标准普尔500指数收低23.68点，或1.25%，至1,865.09点；Nasdaq指数劲跌110.014点，或2.60%，至4,127.726点。本周，道指上升0.6%，标准普尔500指数涨0.4%，Nasdaq指数下跌0.7%。

--欧洲股市上涨，受建筑业购并热潮以及有关欧洲央行进一步实施刺激措施的臆测提振，美国公布的就业数据显示连续第二个月就业岗位稳步增长。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收升0.6%，报1,352.78点，连升第九日，并触及五年半最高。英国富时100指数收高0.7%，报6,695.55点；德国DAX指数收升0.7%，报9,695.77点；法国CAC-40指数收涨0.79%，报4,484.55点。

汇市：

--美元兑其他主要货币在早盘上涨后转跌，尽管美国数据显示3月非农就业岗位连续第二个月稳步增长。美元指数下跌0.07%，至80.415，之前触及2月27日来最高的80.599。美元兑欧元下滑0.17%，报1.3695美元，兑日圆下跌0.61%，报103.29日圆，在就业报告后触及104.12日内高位。<FRX/CN>

债市：

--美国公债收益率下滑，此前美国公布的3月就业报告略逊预期，中期公债收益率跌幅最大，因对美联储提前升息的担忧缓解。七年期美国公债升17/32，收益率报2.3%，周四尾盘报2.38%。五年期公债升12/32，收益率报1.71%，周四尾盘报1.79%。10年期公债价格涨16/32，收益率报2.73%，周四尾盘为2.79%。30年期公债价格上扬20/32，收益率报3.59%，周四尾盘为3.63%。

--如果穆迪上调希腊信用评级，将为该国重返债市扫清障碍，并进一步提振希腊公债涨势。10年期希腊公债收益率日内小跌，报6.15%。其他欧元二线公债收益率也走低，周四欧洲央行暗示，决策者目前一致认同直接印钞购买资产--或量化宽松--的选项。德国10年期公债收益率回落5个基点，报1.56%。

油市：

--美国原油期货上扬，因数据显示，美国3月就业岗位强劲增长。布兰特原油期货也走高，因投资者质疑利比亚石油出口港能否在短期内重开。5月布兰特原油期货上扬0.57美元，收报每桶106.72美元，本周回落1.3%。美国5月合约收涨0.85美元，报每桶101.14美元，稍早触及101.63美元的高位。美国原油近月合约本周回落0.6美分，为三周来首周收跌。<O/NCN>

金属市场：

--黄金上涨逾1%，录得近一个月来最大单日升幅，因强劲的美国就业报告驱使原本担心数据将远超预期的黄金投资者大举回补空头头寸。黄金本周上升1%，为三周来首周上涨。1847GMT，现货金上涨1.2%，至每盎司1,302.91美元，稍早升至3月27日来最高的1,306.50美元。美国6月期金收涨18.90美元，报每盎司1,303.50美元。

--伦铜下滑，因投资者持续担忧中国经济增长放缓，但铜价跌幅受限，因美国就业数据强劲燃点对美国铜需求上升的希望。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.35%，收报6,619美元。

注：其他重要财经新闻浏览请点选TOP-CMN；近日《路透早报》请点选<NN/CN>。(完)

(整理 利棣儿/张荻；审校 母红/王冠中)

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