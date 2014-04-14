《路透早报》--4月15日

经济数据：

--新西兰第一季消费者物价指数(CPI)

--瑞士3月生产者/进口物价

--英国3月CPI

--欧元区2月贸易收支

--德国4月ZEW经济景气判断指数和现况指数

--美国3月消费者物价指数(CPI)

--美国4月纽约联邦储备银行制造业指数

--加拿大2月制造业销售

--美国ICSC/高盛、Redbook连锁店一周销售数据

--美国2月整体资本净流动

--美国4月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数

重大事件及官员讲话：

--前美联储主席伯南克访问印度。

--澳洲央行公布4月货币政策会议记录(0130)。

--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲经济学会发表讲话(0230)。

--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储主办的2014年金融市场会议上致开幕辞(1300)。

--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在Husson大学就经济前景发表演说(2000)。

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一场市政厅论坛致开幕辞(0000)。

以下为欧美市场时段(4月14日下午5:00至4月15日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

<重大数据或新闻>

--乌克兰分离主义者对东部的控制加强，欧盟同意扩大对俄制裁

全副武装的亲俄罗斯分离主义者周一在乌克兰东部攻占了更多建筑物，扩大了控制范围。此前乌克兰政府威胁对其发动军事打击却未能兑现，让俄罗斯党派的行动基本上畅行无阻。英国外交及联邦事务大臣夏伟林宣布，欧盟外长们同意扩大针对俄罗斯人的制裁名单，禁止他们到访欧盟或在欧盟做生意。夏伟林说，首先将公布一个新的制裁名单。华盛顿亦计划扩大其制裁名单。俄罗斯迄今未予理会制裁措施。俄罗斯股市和卢布周一大幅下挫，说明市场担心俄罗斯可能进一步以军事干预乌克兰，以及西方国家会对俄罗斯实施更多制裁。

欧洲央行管委诺沃特尼表示，俄罗斯-乌克兰间的紧张局势不断升级，可能损及欧洲新兴国家的经济。他还表示，避免紧张局势进一步升级“至关重要”。

乌克兰央行八个月来首次升息，将指标利率从6.5%上调至9.5%以提振本币稳定货币市场；央行还将隔夜贷款利率从7.5%上调至14.5%。

--美国3月零售销售数据向好，经济嗅到了春的气息

美国3月零售销售增幅为一年半最大，明确显示美国经济正逐步摆脱严冬的桎梏。周一的报告是最新的证据，预示在年初异常寒冷和多雪的冬季牵绊了经济活动后，经济成长势将在第二季加速。

* 表格：美国3月零售销售较前月增加1.1%，增幅创2012年9月来最大

* 表格: 美国2月企业库存较前月增长0.4%，预估为增长0.5%

--欧洲央行管委诺亚称若低通胀持续过久，则准备放宽政策

欧洲央行管委诺亚周一表示，尽管央行目前预期通胀将缓慢反弹，但央行准备采取非常规政策举措以抗击低通胀持续过久。“如果央行发现偏离通胀缓慢反弹的路线，央行将使用职能权限以内的任何工具，包括非常规措施，以有效应对过长时间低通胀的风险，”诺亚在纽约证交所的午餐会上说。诺亚称，欧元区目前的低通胀对欧元区构成重大挑战。目前欧元区的低通胀可能是临时性和全球因素，以及较长久的力量造成。但他也表示，欧元区目前没有通缩，通胀预期仍然牢牢受控。诺亚称欧洲央行的政策非常宽松，预期指标利率在一段长时间内将保持在目前或较低的水平。

--花旗集团第一季净利增长4%，受益于问题资产损失减少

美国第三大银行--花旗集团季度净利增长4%，因其问题资产的损失减少，弥补了核心交易和贷款业务营收和获利的下滑。花旗公布，第一季经调整的净利升至41.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.30美元，上年同期分别为40亿美元和1.29美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师原本估计花旗集团第一季每股盈余1.14美元。

<市场摘要>:

股市:

--美国股市周一收涨，花旗集团业绩和强劲的零售销售数据给了投资人买入股票的理由，尽管地缘政治不确定性再度浮现。

道琼工业指数收高146.49点，或0.91%，至16,173.24点；标准普尔500指数收高14.92点，或0.82%，至1,830.61；Nasdaq指数上扬22.96点，或0.57%，至4,022.69点。

--欧洲股市结束三日连跌收高，受美国经济数据强劲扶助，但因乌克兰军队同亲俄罗斯分离主义者有可能发生暴力冲突，风险意愿仍不高。景气类股表现落后于大盘。

泛欧绩优股FTSEurofirst300结束三日连跌，收高0.5%，报1,319.46点。英国富时100指数收高0.34%，报6,583.76点；德国DAX指数升0.26%，报9,339.17点；法国CAC-40指数收高0.43%，报4,384.56点。

汇市:

--美元兑欧元上涨，此前欧洲央行总裁德拉吉暗示该行可能进一步放宽货币政策，而美国公布的零售销售数据强劲，也提振美元兑日圆。

欧元兑美元纽约尾盘跌0.48%，报1.3817美元，强劲的经济数据也影响了日圆的避险吸引力，美元兑日圆尾盘升0.16%，报101.77日圆。美元兑瑞郎升0.4%，报0.8796瑞郎。美元指数升0.36%。

债市:

--美国公债收益率上升，因股市反弹且零售销售数据优于预期，令经济成长加速的预期升温。之前数月部分因恶劣天气影响，经济表现疲弱。投资人关注本周将公布的大量经济数据，以寻找经济强度的迹象。

指标10年期公债价格跌5/32，收益率报2.64%，在海外交易时段一度跌至一个半月低点2.60%。

--欧元区公债收益率普跌，德债收益率触及10个月低位，因欧洲央行总裁德拉吉称，欧元走强可能促使央行进一步放宽货币政策。希腊是少数几个收益率攀升的公债市场之一，因投资者在该国公债录得今年欧元区债市最大涨幅后锁定获利。

指标德国10年期公债收益率跌至10个月低位1.491%，后缩减跌幅。10年期希腊公债收益率上扬16个基点，触及日高6.47%。

油市:

--布兰特原油上涨超过1.5美元，因乌克兰紧张局势升级，而美国原油价格温和上涨，因良好的零售销售数据表明美国经济开始反弹。

布兰特原油上涨1.74美元，结算价报每桶109.07美元，升穿50日、100日和200日移动均线切入位108.04美元、108.54美元和108.96美元。美国原油结算价上涨0.31美元，报每桶104.05美元。

金属市场:

--金价升至三周高位，因乌克兰国内矛盾升级，令投资人再度担忧该国局势，遂增持黄金对冲风险，而供应忧虑推动钯金价格创下两年半新高。

1808GMT，现货金涨0.7%，报每盎司1,327.10美元，稍早触及3月24日来最高的1,330.90美元。美国6月期金收涨8.50美元，结算价报每盎司1,327.60美元。现货钯金升1.2%，报809.75美元，连涨第五日。钯金盘中触及2011年8月来最高的816.10美元。

--镍价触及约14个月高位，因印尼矿石出口禁令，以及西方可能对俄罗斯实施更严厉制裁的前景。

期镍触及去年2月19日来的盘中高位17,917美元，之后回落，收报17,790美元，升2.24%。三个月期铜微跌0.05%，报6,667美元。 (完)

(整理 李爽 审校 戴素萍)

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